Que ho faci l’escola
Fa no gaire, en una discussió, vam arribar al tema del consumisme. Que consumim massa en relació als dons que ens regala el planeta. Hi estic d’acord. Llavors algú va dir que l’educació és fonamental, i que l’escola hauria d’ensenyar la canalla a consumir menys. Bé, no sé si ensenyar a consumir menys o ensenyar que cal consumir menys. Vull dir que no sé si era una reflexió gaire pensada sobre el què i el com, però ara això no ve gaire al cas.
En aquest cas és l’assumpte del consumisme, però aquesta reflexió valdria per a qualsevol cosa. D’acord, òbviament, amb la importància de l’escola. Ara bé, si volem ensenyar la nostra canalla a consumir menys, potser el primer i més important que hauríem de fer és consumir menys nosaltres mateixos. Que sembla que el que vulguem sigui que l’escola s’ocupi del problema i ens doni, com per art de màgia, generacions noves menys consumistes. I mentrestant hom pot seguir consumint sense mesura i sense cap responsabilitat ni sobre el present, ni sobre el futur. Mira que bé.
Que les escoles ensenyin que s’ha de creuar amb semàfor en verd no servirà de res si seguim creuant tranquil·lament amb vermell.