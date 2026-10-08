No tenir traumes?
Des de fa milers d’anys, com a mínim des de l’inici de l’escriptura i segurament des de molt abans, els humans ens hem esbatussat cada dos per tres. Tot sovint amb moltíssima violència. Ara ho hem farcit de tecnologia, i prémer un botó perquè un míssil vagi a petar a sobre d’algú és molt més asèptic que carregar-se’l cara a cara, i per tant emocionalment més senzill. Però en conjunt, i mirant a una escala global, em sembla molt dubtós afirmar que ara som més o menys brutals que no érem.
Després, evidentment, hi ha totes les altres, infinites varietats de desgràcies que ens poden passar. Per accidents, catàstrofes naturals, o el que sigui.
Amb tot aquest bagatge acumulat de milers d’anys, com voler no tenir traumes? Els duem acumulats a la motxilla i el mateix dolor que ens causen sovint n’acaba generant de nous. No és realista aspirar a una mena de tabula rasa on es comenci de zero com si tot això no existís. Tard o d’hora, acabarà sortint. El que sí que és possible, fins allà on siguem capaços, és guarir alguns d’aquests traumes, tant individualment com col·lectiva. Segurament és una de les contribucions més importants que podem fer a deixar un món millor del que ens hem trobat.