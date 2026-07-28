Més sous, menys riquesa
La vida és complexa i està interconnectada per una infinitat de fils invisibles que fan que totes les coses s’acabin relacionant les unes amb les altres, sovint de maneres imprevistes. Com a resultat, tot acaba tenint alguna que altra conseqüència que s’allunya d’allò que hom havia pensat de bon començament.
Per exemple, vet aquí una conseqüència no tan bona d’una cosa molt bona, la incorporació de les dones a la feina – en el sentit laboral, que abans també treballaven. Hi ha mil factors més en joc, òbviament, però em sembla que s’entendrà. Una cosa que, de tan evident com és, sembla mentida que no hagi passat fins com qui diu fa quatre dies. Ara, però, mirem les llars. Resulta que abans, quan moltes dones eren mestresses de casa, amb un sol sou n’hi havia prou per tirar endavant una família. Sense cap mena de dubte pels oficis que podríem considerar com de classe mitjana, però també per a molts d’altres de menys prestigi. No per a tothom, és clar. Doncs bé, si a això hi afegim un segon sou, caldria esperar que la situació econòmica de les llars, aquestes darreres dècades, hagués millorat i molt. Però la realitat amb què ens trobem és que ha anat empitjorant fins a tal punt que el repte, ara mateix, més que no pas tirar endavant la llar, directament és poder crear-la.
Hem avançat, sí, però el fruit d’aquest salt endavant ha desaparegut davant dels nostres nassos.