Madurar?
Publicat el 18 de setembre de 2026 per esdg
Em pensava que en fer-me gran sabria i entendria més coses. Ara que ja no em puc dir jove observo amb astorament la cosa contrària, cada vegada n’entenc menys. Enmig d’aquest enigma, d’una manera encara més misteriosa, hi ha alguna cosa que no sé, que no entenc, que no puc dir i que, inextricablement i potser només una miqueta, és sabuda a través meu.
Publicat dins de Pensaments esparsos i etiquetada amb entendre, fer-se gran, madurar, misteri, saber | Deixa un comentari