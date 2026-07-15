Enmig
Publicat el 15 de juliol de 2026 per esdg
Enmig de les paraules, silenci.
Enmig del silenci, paraules.
No és el mateix. No és diferent.
Enmig del cel blau un vol d’ocell.
Enmig del cel blau un núvol blanc.
Ni és diferent ni és ben bé igual.
Enmig de la mar una balena.
Enmig de l’oceà una illa deserta.
Quina és quieta i quina es mou?
Aquest vers no vol dir res.
Aquest vers no té sentit.
És ben bé això. No és ben bé així.
Publicat dins de Poemets i etiquetada amb paradoxa, poema, silenci | Deixa un comentari