Enmig de les aparences
Publicat el 4 d'octubre de 2026 per esdg
Enmig de totes les aparences, quan la mirada és prou esmolada, hi ha una cosa que no té cap aparença. Per tot arreu és ple de gent que belluga com si no hi fos. Per tot arreu hi ha la inèrcia i l’exigència de girar-li l’esquena, perquè quan se li veu la cara les mentides ja no es poden sostenir.
Quan no hi ha cap aparença, la flor, la taula, l’homenet, la muntanya, l’ungla, cada cosa té la seva forma i la seva aparença. Llavors la veritat s’escampa i se sent per tot arreu sense pronunciar ni una sola paraula. I si és un matí de primavera canta la merla.
Publicat dins de Pensaments esparsos i etiquetada amb aparences, merla, saber, Veritat | Deixa un comentari