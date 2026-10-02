El silenci del gafarró

Del dit al fet

Publicat el 2 d'octubre de 2026 per esdg

L’ordinador i el telèfon mòbil, per començar. Internet en general. I després, cada cosa: fèisbuc, iutub, instagram, tictoc, uatsap, tuiter, ara les ias… i tantes i tantes altres, potser no tan populars i mediàtiques però semblants. Les que han sigut, les que són i les que seran.
Quin potencial més bo, si se’n fa un bon ús, i que difícil que és fer-ne un bon ús.
Entre altres coses perquè la seva manera de funcionar està dissenyada específicament per induir-nos a fer-ne un mal ús. Fa molt de temps que va passar el temps de construir les coses pensant en el servei que donen, ara l’única cosa important sembla que sigui el profit que se’n treu.

Publicat dins de Pensaments esparsos i etiquetada amb , , , | Deixa un comentari

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.