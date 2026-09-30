El silenci del gafarró

Cicatriu de ferro

Publicat el 30 de setembre de 2026 per esdg

Travesso el camp per una cicatriu de ferro.

L’anomenen camí, i als meus peus un ocell.

De sobte, lluny és a la vora.

De cop, a la vora no és enlloc.

El món sencer s’accelera, però ningú no sap on va.

Els caps s’omplen de teques, però només són pardals

i res no queda

i res no perdura

i tot deixa un rastre de camins

que només són cicatrius.

Que difícil, d’entre tots els qui parlen,

trobar algú que digui una sola paraula.

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