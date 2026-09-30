Cicatriu de ferro
Publicat el 30 de setembre de 2026 per esdg
Travesso el camp per una cicatriu de ferro.
L’anomenen camí, i als meus peus un ocell.
De sobte, lluny és a la vora.
De cop, a la vora no és enlloc.
El món sencer s’accelera, però ningú no sap on va.
Els caps s’omplen de teques, però només són pardals
i res no queda
i res no perdura
i tot deixa un rastre de camins
que només són cicatrius.
Que difícil, d’entre tots els qui parlen,
trobar algú que digui una sola paraula.
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