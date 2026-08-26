Cargols a la lluna
Publicat el 26 d'agost de 2026 per esdg
Ens volen vendre cargols a la lluna
d’una nit ardent de primavera.
Ens volen robar les llaunes de somnis
i quedar-se també amb la brasa ardent
i l’olor lliure de la terra.
S’ho volen quedar tot perquè no tenen res
llevat del pou obscè del robatori legal
emparat d’impunitat pudenta.
S’ho volen quedar tot perquè no entenen res
ni de lluny albiren que la riquesa amb més valor
és quan la robes que la perds.
S’ho volen quedar tot
dels cargols fins a la lluna
i sentir-se generosos regalant les escorrialles
quan de fet, i no ho sospiten,
tampoc a ells no els hi quedarà res.