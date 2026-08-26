El silenci del gafarró

Cargols a la lluna

Publicat el 26 d'agost de 2026 per esdg

Ens volen vendre cargols a la lluna

d’una nit ardent de primavera.

Ens volen robar les llaunes de somnis

i quedar-se també amb la brasa ardent

i l’olor lliure de la terra.

S’ho volen quedar tot perquè no tenen res

llevat del pou obscè del robatori legal

emparat d’impunitat pudenta.

S’ho volen quedar tot perquè no entenen res

ni de lluny albiren que la riquesa amb més valor

és quan la robes que la perds.

S’ho volen quedar tot

dels cargols fins a la lluna

i sentir-se generosos regalant les escorrialles

quan de fet, i no ho sospiten,

tampoc a ells no els hi quedarà res.

Publicat dins de Poemets i etiquetada amb , , , | Deixa un comentari

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.