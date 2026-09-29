El silenci del gafarró

Activitat i inactivitat

Publicat el 29 de setembre de 2026 per esdg

Igual com calen hores d’activitat i hores de son, les aturades també són imprescindibles per tenir una vida sana i equilibrada.

Estones de fer coses i estones de no fer res
Temps de converses i temps de silenci
Temps de conviure i estones de soledat

Per tant, els temps de desconnexió tecnològica també són necessaris. Sense mòbil, però també sense sorolls tecnològics anteriors. Sense tele. Sense reproductors de música. Sense notícies. Sense safareig.

És enmig del temps sense res on és més factible que neixi el TOT.

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