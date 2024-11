Seguir cantant «El meu avi»?

Escoltar la notícia de la presumpta implicació de Josep Lluís Ortega Monasterio en una trama de prostitució de menors no fou agradable. Veus pròximes, de Palamós, que coneixien de prop al compositor posen en dubte aquesta implicació. Però allò que més sobte és que surti una notícia com aquesta d’una persona que va morir fa 10 anys. La notícia té per mi tot un tuf d’embrutar la nostra cultura amb un afer, no menor, però davant el qual ja no es pot fer res. I més greu que això és que ho fa 3cat.cat, que fou una cadena televisiva creada per la defensa de la Cultura catalana. De vegades el nivell d’autocrítica del catalans arriba a ser autodestructiu.

Ara alguns grups d’havaneres han anunciat que s’estan plantejant de treure la icònica americana «El meu avi» d’aquest compositor, del seu repertori. Recordem que molt sovint és la cançó que tanca les cantades en català, al costat de «La bella Lola», aquesta en castellà. Una actitud comprensible davant una notícia tant impactant com aquesta. Però és legítim lligar l’activitat del creador fora de la seva trajectòria artística de l’obra feta per aquest? La història ens pot posar forces exemples de persones amb vides poc exemplars que han restat com a artistes universals. No fa pas gaires anys que el cineasta Woody Allen fou acusat de maltracte i malgrat això segueix estrenant gairebé un film anualment. Què passa quan revisem obres del passat i ens escandalitzem perquè les mirem des del nostre prisma? Proveu de veure avui un film com «Tarzan the ape men» (1932), la que protagonitzà en Johnny Weissmuller . Evidentment el tractament racial amb els natius és impossible d’entendre al segle XXI. Però no per això deixa de ser un dels films més famosos de la història del cinema. El fet és que, oh, sorpresa, ens n’adonem que hem evolucionat com a societat i que el que veiem a les pel·lícules de fa anys ens sembla aberrant. No cal anar tant lluny, si mireu films espanyols de principis de la dècada dels 80 del segle passat us posareu les mans al cap abans de 10 minuts: llenguatge homofòbic, masclista, bromes i referents. Perquè allò que abans ens semblava normal ara ens sembla insultant i ens grinyola. O si ens movem dins la música, quantes cançons (rock, heavy metal) no han cantat explícitament i estimulat l’ús de les drogues. Cançons que encara avui podem escoltar, sobretot sinó entenem l’anglès. Artistes pedòfils demostrat com en Michael Jackson encara sonen a diari per les emissores de ràdio o les llistes d’streammin. O música popular d’un altre temps que parla de la dona en el context contemporani, no l’actual. Tothom sap que Richard Wagner està associat en la ment amb el nazisme i sovint es pensa que les seves òperes exalten les virtuts del nacionalisme alemany, però no per això s’han deixat de programar any rere any als teatres l’òpera de tot el món. O i encara més greu, potser hauríem de deixar d’ensenyar i cantar «En Joan petit quan balla» atès l’origen macabre que fa referència a la pena de desmembrament. I davant d’això podem fer dues coses: o bé esborrar-les de la història o bé posar-les en context.

«Posar una obra en context no deixa de ser entendre i analitzar-la en la seva plenitud. Extreure’n allò que ens interessa, fer-ne una lectura única en tant que subjectiva (és a dir, fer-ne una lectura) i a partir d’aquí pensar-la en el seu moment històric si això realment se’ns fa imprescindible. Perquè l’alternativa és pitjor, i a mi em fa pensar en una pràctica estalinista o feixista de fer desaparèixer la gent de les fotografies i em fa mandra, em fa ràbia i em sembla perillós. Perquè si ens tornem bojos i esborrem allò que no ens agrada de la història no deixem de falsejar-la, i quan ens oblidem de la història correm el perill de repetir els mateixos errors.

Fa un temps la cadena HBO retirà «Allò que el vent s’endugué» en un moment on als EUA es pateixen assassinats racistes a diari i on una part molt important de la població està absolutament indignada —i amb tota la raó del món— i per tant, a nivell empresarial és una decisió intel·ligent. Si no hi ha pel·lícula conflictiva, no hi ha problema. Ara bé, és el que volem, eliminar les tensions per tal de tenir la població quieta, callada i controlada?» (Carlota Freixenet ).

Sincerament la notícia personalment em fa una pudor d’intoxicació política important. No nego en cap moment que sigui autèntica, però… per què ara, deu anys desprès de la mort de l’autor? Quin interès té la televisió pública catalana en difondre una notícia com aquesta en un moment tant delicat com el que estem vivint? Quants militars i o policies espanyols no han estat propietaris o socis protectors de cases de barrets, quan no proxenetes a l’estat espanyol? (Sóc fill del Barri Xino barcelonès i sé de què parlo). Per què no es parla d’aquests casos? Surt aquesta notícia just la mateixa setmana que s’admet a tràmit la denúncia de dues dones per tortures a la Comissaria de Via Laietana de Barcelona. No seria més lògic, per exemple, dedicar els esforços i els diners de la televisió pública a un tema on les víctimes i els botxins són encara vius?

Poden retirar Creu de Sant Jordi, nom de carrers o places, plaques commemoratives, etc però deixar de cantar «El meu avi» no servirà per a res a les presumptes víctimes de corrupció de menors. Només servirà per oblidar una de les «havaneres» (musicalment una americana) més populars dels darrers 50 anys. Un puntal de la música i la cultura popular de Catalunya.

Jo seguiré cantant El meu avi i El canó de Palamós.