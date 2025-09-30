Primer d’octubre 2025: Retornem-los la por.

A Catalunya estem vivint una etapa fosca. Víctima d’un desànim generalitzat conseqüència del primer d’octubre d’ara fa vuit anys. Hi ha l’opinió majoritària que els nostres representants polítics fallaren en el moment crític, i així alguns ho han reconegut. Però ara, mirar endarrere només ha de servir-nos per no cometre els mateixos errors. Ens cal una visió de futur que, hores d’ara, no és gens encoratjadora. El populisme i l’extrema dreta ha conquerit el poder en els grans imperis econòmics mundials i en alguns d’aquells països, més propers, que ja disposaven des de feia dècades d’una cultura democràtica, suposadament consolidada. I malauradament hores d’ara, la previsió que l’estat espanyol caigui en aquest parany, només depèn de la data de les properes eleccions legislatives. I la realitat del nostre país, Catalunya, no s’allunya excessivament d’aquesta tendència.
L’aparició i ascens de Aliança Catalana i del Front Nacional Català, ambdues forces clarament ubicades dins l’extrema dreta amb un discurs bàsicament racista i xenòfob, es produí en una curiosa coincidència amb la desaparició del partit que més mal a fet als catalans en els darrers cinquanta anys: Ciutadans. Una desaparició que havia de repercutir en un Partit Popular i no ha estat ben bé així. El treball esmerçat durant una dècada per la direcció de Ciutadans contra la llengua catalana i l’empoderament del castellà en àmbits fins fa pocs anys impensables (ensenyament, sanitat) pot ser considerat un èxit per a ells. Però el missatge ocult a aquesta lluita per la llengua era la introducció d’unes polítiques de caire feixista de llibre: trencament d’una societat consolidada, la irrealitat de la mentida repetida fins a fer-la creure com a veritat, victimisme canviat de bàndol (el castellà llengua oprimida?), la personificació jeràrquica que manllevà el poder de la gent a mans dels dirigents polítics d’un bàndol i de l’altra, la més que probable perversió de l’ordre públic organitzada contra el poble amb la «llei mordassa», lawfare, accions de falsa bandera, etc. El fet és que en aquests moments l’extrema dreta es mou pel territori amb total impunitat, sabedors què, d’una banda les forces armades i de l’altra, la judicatura és al seu costat. Mentrestant l’esperada Llei d’Amnistia segueix sense ser aplicada als lluitadors per la llibertat del país, mentre sí ho ha estat per aquells policies del «a por ellos» que tant semblaven gaudir atonyinant-nos fa just vuit anys.
Com aturar tot això? No hi ha una sola resposta. Ni evidentment dependrà d’una sola persona o petit grup. Però desprès de llegir el llibre de Jason Stanley, «Fatxes. Com funciona el feixisme i com ha entrar a la teva vida», s’obren algunes finestres per les quals fugir de la cel·la on ens trobem en aquests moments. Entendre com funciona l’extrema dreta i com és capaç d’entrar lenta i constant en una societat democràtica com era la catalana, pot ser l’eina imprescindible per lluitar contra aquesta xacra. Quan l’any 2011 desprès dels atemptats del 11-M a Madrid, les places de les nostres ciutats s’ompliren de persones joves que volien canviar el món, i algunes persones adultes semblaven escèptiques a aquells plantejaments, una frase s’imposava a les assemblees: «revolució del local al general». Canviar allò que tenim a tocar per continuar abastant plegats àmbits més amplis. I per aquí és per on es pot estirar el fil. Dins la diversitat política representativa dels nostres municipis, grans o petits, malauradament trobem persones escollides (sovint amb pocs vots: a Calonge i Sant Antoni el PP recollí una acta de regidor per 274 vots (7,12%); i Vox a l’ajuntament de Palamós per 348 vots, (5,10%) només 3 per sobre del PP que queda fora del consistori) com a regidors de formacions d’extrema dreta, i a Catalunya hi hem d’incloure sens dubte el Partit Popular, Vox, Aliança Catalana i algunes agrupacions d’electors que no deixen de ser marques blanques dels anteriors. Aquests regidors municipals solen ser veïns nostres, que treballen, compren a les mateixes botigues o van, els homes, al mateix barber del poble. Malgrat poder ser persones empàtiques no podem oblidar que tenen una tasca marcada pel seu partit, amb objectius no sempre transparents, ni pròxims a la majoria de les persones del nostre territori. Per tant les podem considerar persones no fiables. Aquestes persones solen actuar amb la impunitat que els suposa disposar de l’empara primer del partir, però també de les forces policials i dels jutges. Això els proporciona un empoderament què, per iniciar el nostre treball antifeixista i per la llibertat, han de perdre. En altres paraules, el missatge de la por ara és, en general, al nostre camp i és el moment que aquesta por senzillament canviï de mans. Retornem-los-hi la por. Que revisquin la seva situació de minoria on visqueren atemorits entre els anys 2015 i 2017, on no eren altra cosa que una minoria residual davant el moviment independentista. La repressió: el rei, els piolins del 1-O (Guàrdia civil i Policia nacional), multes astronòmiques van contra el patrimoni personal dels sobiranistes, indefensió, presó, detencions arbitràries, etc, aplicada per l’estat espanyol, aconseguí que fóssim aquells catalans que no tiràvem ni un paper a terra, els qui entréssim en l’espiral del temor. Encara avui això es demostra en fets tan senzills com no posar una estelada al balcó o negar-se a incorporar un missatge sobiranista sota la matrícula del cotxe per «no provocar» que el malmetin. O, com lamentablement fa una majoria dels independentistes de saló, lluitar des de la comoditat del sofà davant el televisor i la sèrie favorita.
Com retornar-los la por? Fins aquí es pot escriure lliurement, més enllà l’autor pot ser acusat com a mínim d’odi o de terrorisme. Els catalans fem coses, com digué un inefable president espanyol. De ben segur que el lector tindrà suficient capacitat per idear aquest: «com?», dins del respecte per la vida humana. Fa vuit anys que esperem la materialització del resultat del Referèndum. No deixem morir les aspiracions independentistes del país per mandra, desídia, por o comoditat. Hi ha moltes persones que demanen què cal fer? Aquí hi ha alguna resposta. Si no som capaços de vèncer el feixisme incipient al nostre país, mai aconseguirem la seva, i la nostra, llibertat.
Salut i República.
