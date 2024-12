La família Nadal i el tren tram de la Costa Brava

Fa més d’una vintena d’anys que en Manel Nadal sentencià que haurien de passar 25 anys abans no poguéssim gaudir del Tren-tram de la Costa Brava. Aquesta setmana la mateixa persona, en un càrrec semblant -així és funciona la política al nostre país- torna a dir que aquest projecte ferroviari que hauria de millorar, i molt, el transport públic a les comarques orientals de Girona, torna a quedar al calaix. És una clara discriminació respecte al Camp de Tarragona, on el projecte sí que es materialitzarà. Un tramvia aquell que bàsicament passarà per on anaven les antigues vies del tren que travessava els pobles proper a la capital provincial. Unes vies, per altra banda que foren urgentment arrencades i que ara caldrà tornar a muntar. En resum, un projecte que fet amb una mica de seny, segurament es podria haver fet sense el cost actual.

Però allò que ens interessa als empordanesos és el Tren-tram de la Costa Brava. L’obsessió d’en Manel Nadal a evitar aquest projecte pot semblar sospitosa. Aquí al territori és «vox populi» que la extensa família Nadal és propietària de bona part dels boscos de les Gavarres i terrenys limítrofes. Podria ser, presumptament, aquesta la causa d’aquesta lluita des del poder en contra d’un projecte que ha de facilitar la mobilitat en unes comarques, que, sobretot en temporada turística, veuen saturades les seves carreteres? Què solucionaran aquestes línies de BRCat (Bus Ràpid Cat) quan les retencions envaeixin les carreteres que envolten el massís de les Gavarres? O, es pensen fer vies segregades per la circulació d’aquests busos? Evidentment, si la resposta a la darrera pregunta és afirmativa, seria bo de valorar la diferència de cost i manteniment entre el Tren-Tram i els BRCat.

Un Tram, a diferència dels ferrocarrils de rodalies o regionals, té la característica que circula pels carrers de les viles que travessa. Facilitant el seu ús als ciutadans a qui no els cal desplaçar-se fins a les estacions, sovint, a una certa distància, amb excepcions, del centre o els barris de qualsevol vila. Un projecte de busos, siguin amb motor de combustió o elèctrics, també seria útil per acabar d’enllaçar la via del Tram amb els pobles propers pels quals no passaria segons el projecte inicial: Torroella de Montgrí, l’Estartit, Calonge,… Sembla que en aquest país ens agradi anar endarrere i contra la evolució de territoris més avançats social i políticament. Només cal travessar la nostra frontera nord per veure com el Tram s’està imposant com a mitjà de transport net (no contamina) i ràpid, tant dins de ciutats mitjanes, com dins on s’enxarxen diferents zones urbanes.

Senyor Nadal:

– Al territori volem poder-nos moure sense haver d’agafar el vehicle particular per fer qualsevol desplaçament.

– La mobilitat col·lectiva passa per noves inversions valentes més enllà de la rendibilitat econòmica d’aquesta.

– No volem ser discriminats respecte a la resta del territori de Catalunya, mireu-vos el mapa de transport ferroviari.

– Volem conèixer l’informe encomanat fa dos anys pel Parlament de Catalunya sobre la vialitat d’aquest projecte. Malgrat les sospites que des del territori es tenen sobre que la seva elaboració ha estat intencionadament manipulada.

– Finalment,

VOLEM EL TREN-TRAM DE LA COSTA BRAVA!