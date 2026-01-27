Fora de servei. Només Catalunya?

Vivim en un país, Catalunya, què és fora de servei. Els lamentables accidents dels darrers dies a Córdoba i Gelida han provocat un escac als Governs autonòmic i estatal. Però com és habitual en el territori, els catalans s’emporten les pitjors conseqüències socials. Per segons dia consecutiu el servei de Rodalies de Renfe està aturat. Això significa que prop de mig milió de persones a Catalunya no tenen un servei públic al seu abast per desplaçar-se a la feina, als estudis, al centre sanitari, etc. Ahir fou la revisió de totes les línies fèrries després del temporal que ha castigat el territori durant unes quantes jornades, però avui és una vaga encoberta dels maquinistes ferroviaris allò que manté el combois aturats a les estacions. El sindicat de maquinistes diu fer-ho pel mal estat de les infraestructures gestionades per ADIF, aquell invent del senyor Aznar, que privatitzà una RENFE pública i que dividí en dues grans companyies. I si bé els maquinistes tenen part de raó sobre el tema, sorprèn que la vaga sigui només a Catalunya. La xarxa de ferrocarril arreu de l’estat espanyol fa pena. I ho puc dir amb coneixement de causa per un viatge recent fins a Andalusia, un viatge d’anada en alta velocitat i de tornada, després de l’accident d’Adamuz, per allò que anomenen «ample ibèric».
En el viatge d’anada em sorprengueren les batzegades que feia aquell AVE en diferents trams. Unes sacsejades dignes dels vells trens exprès. Vibracions exagerades, petits salts, que em feren comentar més d’un cop sobre l’estat de les rodes del tren. Però res en comparació amb el viatge de tornada en un tren Alvia des de Córdoba fins a Barcelona. A més del retard de gairebé una hora que se suma a les deu hores i mitja previstes, el tren malgrat la seva aparença de modernitat i confort no va parar en cap moment de sacsejar-me d’un costat a l’altre del seient. De fet l’indicador de velocitat interior feia por de veure’l quan dins d’aquells moviment el veies que pujava dels 100 quilòmetres hora. Fins que a Camp de Tarragona el comboi passà a la via d’ample europeu circulant per la línia d’alta velocitat, el viatge no resultà realment còmode.
Sóc un bon defensor del ferrocarril i del tram. Però realment l’estat espanyol i les seves empreses RENFE i ADIF, fan difícil ser-ho. A Catalunya el ferrocarril depenent d’aquestes empreses fa figa des de fa anys, molts, però sobretot en els darrers deu els problemes han anat en augment exponencial. Malauradament les aturades de Rodalies ja no són notícia i en un moment on es lluita per la reducció de l’ús del vehicle privat, aquest creix no havent alternativa garantida. Els constants problemes a les xarxes, sobretot a la infraestructura lligada als voltants de Barcelona, de vegades fa pensar que no pot ser casual. Es produeixen massa problemes en punts acabats de renovar, o en llocs de molt difícil accés com els túnels que travessen la capital catalana.
Evidentment penso que la gestió integral d’infraestructura i material mòbil per part del Govern de Catalunya seria una millor garantia d’un millor funcionament en un termini raonable, sobretot si aquest Govern depengués d’una República Catalana.
Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!