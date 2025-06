Això que estem vivint els catalans en els darrers anys i mesos no és només colonialisme, és venjança. Les campanyes contra el català fetes a traïció del Gobierno de España pel principal partit de l’oposició: el Partit Popular, no poden ser considerades sota cap altra nom. El Referèndum que mai s’havia de celebrar, segons ells, el primer d’octubre 2017 i les frustrades, pels nostres dirigents catalans, declaracions d’independència dels dies 10 i 27 d’octubre són la causa no només d’un odi d’arrels centenàries que ja suposà la colonització per part dels castellans del nostre territori, sinó una repressió mai aturada en més de tres-cents anys contra persones, cultura i territori. Ens trobem en una situació trista conseqüència directa de la frustració que visquérem els catalans aquell mes d’octubre on passarem de l’eufòria dels dies 1 i 3 a la incredulitat per les accions dels nostres representants polítics. I gairebé de forma simultània arrencà una repressió indiscriminada envers els habitants d’aquest territori al nord-est de la península ibèrica.

El tema del català és usat una vegada i altra com a arma llancívola contra nosaltres. Saben que ens afecta directament a l’esperit i al cor, saben que ens emprenya i molt. En els darrers anys hem viscut una onada, per no dir un tsunami, d’immigració sud-americana. Just en el moment que començàvem a integrar la segona generació de l’anterior onada, la magrebina. Ara és habitual, si més no a les comarques nord-orientals on visc, veure joves d’aquest origen treballant de cara al públic i parlant un català amb un magnífic accent empordanès. Però a la nova onada els han explicat clarament que venen a la «madre patria» on es parla la llengua imposada per Castella segles endarrere en els seus països d’origen. Aquestes persones no volen entendre que malgrat els que els diuen són en un país diferent, amb una llengua i una cultura pròpies. En molts casos, en conec de ben a prop, és la presència dels fills escolars d’aquests nouvinguts els que han propiciat que als patis de les nostres escoles es parli en castellà, fins i tot a l’Empordà! Què el bilingüisme dels catalans ens permet parlar en castellà és el principal virus que està afectant com una pandèmia la nostra llengua. Per molt que els infants s’escolaritzin en català, per molt que els pares i familiars els parlin en la nostra llengua, en els mitjans de comunicació i les xarxes els idiomes principals són l’anglès i el castellà. Els infants que encara miren programes infantils tenen una oferta tremendament atractiva en la llengua de l’estat espanyol, encara que el 3cat estigui oferint en els darrers temps uns programes de molt alta qualitat, pocs adults els conviden a veure’ls. El descens de catalanoparlants de les darreres enquestes posa la nostra llengua en una situació d’emergència.

Malauradament en les darreres eleccions autonòmiques sortí el Govern que sortí. Un executiu a les ordres del partit que mana a l’estat i amb una única obsessió: esborrar la memòria del 1 d’octubre 2017. I per a aquesta finalitat compta amb els diners de distribueix generosament entre els mitjans de comunicació: premsa, ràdio i televisió, en forma de subvencions i contractes de publicitat institucional.

Les sentències judicials contra els interessos de Catalunya no són més que una mostra d’aquesta venjança castellana. La més recent referent als frescos del monestir de Sixena n’és una mostra. Com en d’altres casos la justícia ha fet cas omís de tota la documentació probatòria presentada. I el més curiós és el fet que el Gobierno de Aragón només ha reclamat les obres que eren en territori català, quan hi ha peces repartides en d’altres museus de l’estat espanyol. La llista de greuges és inacabable i demostra realment la por que senten a que es faci realitat, més d’hora o més tard, el bocí més productiu, envejat i cobejat del seu territori, d’allà on extrauen tant com poden. Però el pitjor del cas és què son ells qui més creuen en la nostra independència que nosaltres mateixos. Fins ara hem estat incapaços d’aprofitar moments, «momentums» se n’ha dit on la seva feblesa ha estat manifesta.

«Només el poble salvarà el poble” és una expressió que ha guanyat popularitat. No té un únic autor conegut que l’hagi pronunciat per primera vegada. És una màxima que reflecteix la idea que la solució als problemes d’una comunitat o nació resideix en la seva pròpia gent, en la seva organització i acció col·lectiva, i no en les elits polítiques, econòmiques o altres forces externes. Implica una desconfiança en les institucions tradicionals i una crida a l’autoorganització i la lluita popular. A partir d’ella estant sorgint noves iniciatives dins l’àmbit sobiranista que caldrà estudiar amb atenció per veure si realment s’ajusten a les necessitats dels catalans o si no són altra cosa que marques blanques, camuflades o fraudulentes d’uns partits que s’autoanomenen independentistes però que segueixen actuant sota la òrbita de la Constitució espanyola de 1978.

Per acabar amb aquestes «venjances» espanyoles hi ha un sol camí: aixecar la suspensió de la Proclamació de la República de Catalunya aprovada el 27 d’octubre 2017 al Parlament de Catalunya. Només a partir d’aquí podrem ser totalment responsables del nostre futur i del dels nostres descendents.