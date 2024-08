Els panells informatius de l’AP7

Recentment he viatjat per l’autopista que travessa el Principat del nord est al sud en ambdós sentits. La problemàtica associada a aquesta via des de l’alliberament dels peatges és prou coneguda: excés de tràfic, camions i d’accidents. Però sembla que tot això no importa als seus gestors actuals, si més no a aquells que gestionen els panells informatius que periòdicament vas trobant durant el viatge. En aquests s’informa en diferents idiomes del perill de ser assaltats per delinqüents en falsos accidents, rodes punxades, etc. Curiosament cap d’aquests idiomes és el propi del país: el català (sembla que si ens atraquen a nosaltres no és important).

Més enllà del detall de la llengua, la qüestió és: aquest és el principal missatge a fer arribar als conductors? És cert que hi ha delictes a l’autopista, tants o menys que a d’altres llocs. Però la imatge del territori que s’està donant en anglès, francès, alemany i castellà és que s’està circulant per un territori poc segur. Com una invitació a que passin de llarg vers a d’altres terres on segurament hi trobaran els mateixos delictes, però no hi trobaran panells lluminosos que vulguin evitar los. Desconec de qui és l’ordre de posar aquests avisos, però potser caldria analitzar què es llegeix i què s’interpreta d’ells. Lamentablement, penso que qui ho ha ordenat té molt clara la intenció.

Els panells de les autopistes haurien d’informar, com bé passa a França sense anar més lluny de l’estat de la via, dels possibles accidents, i quan no sigui usat per aquestes tasques, fer bones recomanacions als conductors: circular pel carril de la dreta, recordar que circular pel carril central o esquerra estant el dret lliure té una sanció de 200€, recordar que els camions han de circular pel carril dret i amb una limitació de velocitat, etc. O com es feia uns anys enrere informar al minut dels morts i ferits en accidents viaris (provocant la reflexió del conductor abans de fer segons quines maniobres).

És cert que tard o d’hora acabarem tornant a pagar peatges d’una manera o altra. De fet a Catalunya encara se’n paguen directament o a l’ombra (amb els impostos) en moltes vies públiques. Qui usa, paga, és una màxima que s’ha estat escampant des de l’alliberament de les autopistes català- aragoneses. I si portem uns anys en aquesta situació no és per altra cosa que per la manca de coratge dels polítics espanyols que saben que la Comunitat Europea els exigeix que els peatges s’apliquin a totes les vies ràpides. I això significa que totes les “autovies” espanyoles que mai han estat de peatge també ho haurien de ser. Mala peça al teler pels polítics espanyols.

Catalunya és terra de pas per un gran percentatge del transport terrestre en camions en direcció a l’estat espanyol, a Portugal i al Marroc. D’aquí ve el gran increment de camions que antigament feien marrada fins a Irun per travessar Espanya a partir de la A1 gratuïta i radial fins a Madrid. Els camions han vingut per quedar-se, atès que si s’apliquen vinyetes o peatges a tota la xarxa de vies ràpides de l’estat el camí més curt i natural és la Mediterrània. Cal trobar solucions alternatives com les marítimes o ferroviàries, però aquestes tenen un entrebanc amb nom propi: Madrid.