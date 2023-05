Votem amb 1-O i DUI. No hi ha marxa enrere. Ni oblit, ni perdó..

Com votar el 28M lleials amb

1-O i la DUI, i castigar la desídia lingüística i la traïció a la Independència.

A Barcelona no votar l’Ortega i el Trias per la seva indignitat envers la llengua, i la seva indefinició independentista.

A tot Catalunya no votar ER per la seva traïció, estultícia i collaboracionisme amb Espanya.

Aquest seria un vot de càstig.

El vot amb “Primer d’Octubre i DUI” o papereta de l’1-O amb la creu del “Sí” marcada, o la paraula “Independència” seria un avís per a cada poble, encara que no fos massiu. Seria dir “sense 1-O i sense DUI no hi ha camí!”

Seria un primer signe de ruptura, un signe de que no volem seguir agenollant-nos davant l’invasor i els collaboracionistes.

Allò que volíem que ho fessin els nostres polítics ho hem de fer nosaltres, tots els votants de l’1-O que en som conscients.

Potser sí que té raó Vicent Partal.

Que si guanyen els unionistes podem passar-les magres és possible, però el joc autonomista d’ara ens aboca a la supeditació total.

Als que haurien de ser els defensors de la llengua catalana i de la Independència i ara no ho són no els hi podem permetre, nosaltres no!

Si no som capaços de dir-los-hi “així No!” aleshores com serem capaços de crear Cossos cívics i Llistes cíviques?

Salvador Molins Escudé, Consell Local de la República Catalana Independent, del CDR BlC.

PS1:

Votar amb un somriure o somriure i no anar a votar.

https://www.vilaweb.cat/noticies/votar-somriure-somriure-no-anar-votar-editorial-vicent-partal/

PS3:

Més comentaris a l'Editorial:

OPINIÓ · EDITORIAL

Per Vicent Partal:

Un grup d’electors votant Chirac amb una agulla d’estendre al nas, l’any 2002.

Aquesta setmana comencen oficialment les campanyes de les eleccions a les Corts Valencianes, al Parlament Balear i als consells insulars, al Parlament de l’Aragó per als ciutadans de la Franja i a tots els municipis del país, tret dels de Catalunya Nord i Andorra.

Són unes eleccions evidentment importants, per moltes coses, però que arriben també en un moment especialment complicat. Molta gent està decebuda amb els polítics, especialment amb aquells que els haurien de representar més. Al País Valencià, per exemple, el balanç en termes nacionals del pas de Compromís pel govern és ben trist, especialment en relació amb el requisit lingüístic, la reciprocitat televisiva i sobretot la destrucció de les línies escolars en català. I al Principat no cal dir que la decepció i la indignació envers els tres partits que es proclamen independentistes, amb matisos entre ells, es fa impossible d’amagar.

En aquest darrer cas, hi ha un factor que causa un dolor especial a molts ciutadans: el record dels dies que votàvem amb un somriure a la cara. El 27-S, el Primer d’Octubre, evidentment, i potser fins i tot a les eleccions del 155, molts de nosaltres vam anar a les urnes amb un somriure d’orella a orella, per primera vegada en la nostra vida, i amb un convenciment absolut d’allò que fèiem. I vam aprendre que votar somrient és una de les coses políticament més emocionants que pot fer un ciutadà.

Fou una de les grans lliçons de la revolució democràtica catalana. I ho fou també per contrast amb els altres; perquè la realitat és que en la major part dels països democràtics el costum de votar amb una pinça al nas –de votar no a qui tu vols, sinó a algú que tu no voldries votar, però que et trobes impel·lit a votar per impedir que guanye algú pitjor– ha esdevingut costum i estratègia i fa un mal enorme al sistema democràtic.

L’expressió “votar amb una pinça al nas” no és pas un eufemisme ben trobat. Respon a uns fets reals que van passar el 2002 a l’estat francès. En aquelles eleccions presidencials van arribar a la segona tanda Jacques Chirac i Jean-Marie Le Pen, el pare de l’actual dirigent feixista francesa. I aquella circumstància va portar els partits d’esquerra a demanar el vot per Chirac. Molts ciutadans es van sentir amb la necessitat de votar el candidat de la dreta gaullista, però alhora van expressar l’espant, el dolor, pel fet de trobar-se empesos a votar aquell personatge sinistre. I arran d’això van néixer nombroses iniciatives, la més sonada de les quals va ser la que cridava els electors a votar Chirac posant-se, literalment, una agulla d’estendre al nas, en el moment d’entrar al col·legi electoral. Hi va haver una gran controvèrsia, perquè l’article 59 del codi electoral francès diu que no es pot declarar qui votes, i Chirac no en va tenir prou d’aprofitar-se de la situació, sinó que a més va intentar que aquells que l’anaven a votar amb una pinça al nas se la traguessen, recordant-los que podien rebre una multa de quinze mil euros.

D’això ja fa vint-i-un anys, i com qui diu fa quatre dies, a les darreres eleccions presidencials, milions de francesos es van tornar a trobar en la mateixa situació. Havien de votar Macron per a frenar una altra Le Pen? La majoria ho van tornar a fer i el resultat avui és ben palès: la imposició autoritària del macronisme en relació amb la jubilació i les mobilitzacions desesperades i indignades al carrer contra aquell a qui molts van donar el vot a contracor, però que ara es troben que, gràcies a aquell vot, pot fer allò que li plagui.

Però no cal anar-se’n a França per entendre fins a quin punt el segrest instrumentalitzat del vot per part dels partits és el principal mal de la democràcia. El 14 de febrer de 2021, més d’un milió tres-centes mil persones vàrem votar ERC, Junts o la CUP perquè formassen un govern independentista, que a més per primera vegada superava la barrera del 50% dels vots. I és a partir d’això i a causa de tots aquests vots que Pere Aragonès avui governa com governa i fa allò que fa. Que és ben evident que no té res a veure amb el que molts de nosaltres pensàvem que faria quan vàrem anar a votar un dels tres partits que formaria la majoria al parlament.

I després de passar aquest tràngol, ens trobem novament davant un grapat d’eleccions i tornem a veure com tots els polítics, una altra volta, demanen el vot amb deler, prometent qualsevol cosa que calga per a aconseguir-lo. El cinisme d’una campanya electoral és insuperable, perquè els candidats no és que no tinguen vergonya d’enganyar-nos: és que no tenen vergonya de dir i prometre coses que tots sabem que són falses.

Per això fa temps que creixen les veus que diuen que, en vista del xantatge institucionalitzat, si no es té l’oportunitat de votar somrient va més abstenir-se que no anar a votar amb la pinça al nas. I jo hi estic completament d’acord. Pot passar que això vulga dir un govern del PP i Vox a la Generalitat Valenciana? Sí. I pot ser que això deixe moltes batllies en mans del PSC al Principat? També. A curt termini és evident que es posen en risc unes quantes coses. Però a mitjà i a llarg termini, a què ens enfrontem si, solament per aquesta por, dimitim del dret de conformar la nostra societat de la manera més acostada possible al nostre pensament? Macron o Pedro Sánchez són dos monstres amorals que fan tot això que fan perquè la gent no és prou valenta per a deixar-los caure. I ells se n’aprofiten, d’això. Com se n’aprofiten Pere Aragonès i Ximo Puig. Amb el PP no tindríem requisit lingüístic ni es veuria TV3, exactament igual com passa amb Ximo Puig. I amb el PSC tindríem castellà a les escoles o jocs olímpics al Pirineu, exactament igual com amb Pere Aragonès. Jo sóc d’esquerres i independentista, però quan l’esquerra o l’independentisme són immorals jo no puc votar-los. Per a mi el binomi dreta-esquerra, o independència-unionisme, no pot ser posat en una balança sense posar al costat el binomi veritat-falsedat, el binomi autenticitat-falsificació, el binomi just-injust, el binomi bé-mal, per dir-ne uns quants.

És evident que no és pas funció meua aconsellar a ningú què ha de votar i què no. Tinc un respecte enorme per la decisió individual de cadascú i no m’atreviria mai a dir una cosa així. Però crec que sí que puc dir, ara que comença aquesta campanya, que el vot somrient no tan sols ens fa feliços sinó que conforma una societat sana. I que si teniu aquesta possibilitat us envege. Però que penseu que si aquest vot no és possible –i això cadascú ho sap en la seua intimitat– aleshores somriure i no anar a votar és una alternativa vàlida de la qual no ens hem d’avergonyir ni cal justificar. Perquè la pinça al nas ja ha demostrat de sobres que acaba creant més problemes que no pas aportant solucions.

114 Comentaris:

Pere-Andreu Ubach

Pere-Andreu Ubach

07.05.2023 · 22:04

«Els ciutadans no hauríem de perdre mai de vista que el moment de les eleccions és l’únic moment d’una legislatura en el que disposem de la possibilitat d’exercir el nostre poder ciutadà en la deficient democràcia del Règim del ’78. I és evident que les esferes que malden per exercir el seu poder cada setmana (poder econòmic i poder mediàtic), es trobarien molt més còmodes si els ciutadans renunciéssim a exercir el nostre poder en l’únic moment que se’ns concedeix d’exercir-lo: les eleccions.»

Josep Usó

Josep Usó

07.05.2023 · 22:11

És terrible el cinisme d’uns candidats que saben que no faran més que cobrar el sou però que ens demanen el vot. “Perquè els altres són pitjors”. Aquesta gent no es mereix continuar al seu lloc. Sempre són preferibles els qui van de cara. Si ens enganyen dues vegades, la culpa serà nostra.

Josep B.

Josep B.

07.05.2023 · 22:18

Jo votaré el mateix que vaig votar el 1 d’octubre. Si diuen que és nul, no pasa res, els polítics actuals són una nulitat tots ells.

Daniel Llorca

Daniel Llorca

07.05.2023 · 22:19

Benvolgut Vicent, tenia els meus dubtes sobre si votar o no a les municipals de la meva ciutat, però després de llegir l’editorial ja no en tinc cap. Gràcies : )

Josep Sivillà

Josep Sivillà

07.05.2023 · 22:22

Jo no he trobat cap altra forma d’aconseguir que als partits que voto (un dels tres independentistes) cumpleixin amb el que prometen que retirar-los el vot, ja que no han acomplert el promès.

Això vol dir que els nostres en aquesta ocasió poden perdre? Doncs si.

Pero és la única forma que sàpiguen que sinó fan el que ens prometen, no els votarem.

Victor Serra

Victor Serra

07.05.2023 · 22:25

Evidentment no anar a votar és una alternativa legítima. Però jo afegiria que és la més còmoda i la més estúpida. La més còmoda perquè no necessites ni buscar entre totes les candidatures , que són moltes, la que et sembla menys dolenta, ni et poses a treballar per crear una alternativa al que no t’agrada. I la més estúpida perquè aconsegueixes el pitjor resultat possible. Regales el poder a l’enemic. I si aquest enemic és prou espabilat, no tornaràs a tocar poder en molts anys i per tant tot el que voldries que fos el teu país se’n va en orris.

Estem molt enfadats amb la majoria dels nostres polítics per lo malament que ho fan però la nostra obligació és canviar-los per gent millor. Us podeu abstenir, sí, però aleshores em vingueu a dir que voleu fer la independència perquè no m’ho creuré.

Joan Pere Le

Joan Pere Le

07.05.2023 · 22:29

Mai no m’havia decebut un editorial d’en Vicent…Tot sovint els he repiulat. Avui serà l’excepció: la descripció que es fa de les decepcions polítiques que tenim em sembla simplista, no té en compte la feblesa de les nostres institucions, posa al mateix nivell partits i persones que planten cara malgrat el lawfare amb els que duen a terme polítiques que alguns anomenen de “Vichy”. Per sortir d’aquesta maledicció institucional i democràtica em sembla que cal connectar al màxim la nostra societat, així com les nostres institucions locals i nacionals, amb la feina de l’exili que qualque victòria ens ha donat. Diria que és l’única manera de començar a sortir de la gàbia estatal i del col·laboracionisme que genera.

Francesc Gilaberte

Francesc Gilaberte

07.05.2023 · 22:34

Benvolgut Vicent, em sembla que l’alternativa a l’abstenció que proposes no és la bona.

Com que a les municipals a la meva vil·la (Maresme) no es presenta cap candidatura netament independentista, jo votaré un NUL com una casa amb una papereta de l’1-O. I ho faré amb un somriure d’orella a orella!!*!!

jaume vall

jaume vall

07.05.2023 · 22:36

Jo només sóc responsable del meu vot, o de la meva abstenció.

No sóc responsable del que votaran els espanyolistes.

Si voto els que m’han enganyat, o han resultat ineptes, una vegada rere l’altra, sóc còmplice del seu engany o de la seva ineptitud.

Si vull un país millor només puc votar , bé amb un somriure, tal com apunta el director, bé amb una satisfacció interna.

Si no m’han sabut donar CAP satisfacció, no es mereixen el meu vot.

Que això pot ocasionar majories no desitjables?

Jo només sóc responsable del meu vot. Qui me’l demana a mi, i a centenars de milers de persones, és centenars de milers de vegades més responsable que jo del que pugui esdevenir el nostre país.

Francisco Turegano

Francisco Turegano

07.05.2023 · 22:36

Jo tant sols recordo que aquestes votacions son MUNICIPALS, si coneixeu bè els alcaldables, teniu que triar el que mes pot fer per els habitants del municipi on esteu empadronats, quant arribin les properes autonómiques o generals llavors es quant es millor votar en clau ideològica, jo a les municipals anirè a votar

Ramon Prats

Ramon Prats

07.05.2023 · 22:37

La democràcia, en la seva essència, és el govern del poble, i un d’aquells moments són les eleccions.

I evidentment, la decisió de cadascú és personal i hauria ser lliure.

Un pot decidir, anar, no anar, a qui votar, votar amb la pinça el nas…

Però en el cas de l’independentisme, on s’ha demostrat que el 52% de les últimes eleccions, era totalment fictici; ja que els dos grans partits “han dimitit”, i al tercer, se’l menysprea posant-lo al mateix sac, sense tenir en compte que els seus orígens, és i ha estat el món municipalista.

Als altres se’ls ha donat oportunitats, se’ls ha votat fins i tot amb la pinça…perquè no donem força a aquesta gent jove, perquè des del món municipalista posin el seu granet de sorra…

I no deixin, per exemple, controlar les Diputacions als altres dos “partits independentistes”, que per blanquejar encara més aquesta institució de l’anterior règim, van anar al Vaticà per celebrar el seu aniversari.

La perfecció no existeix… però hem de seguir lluitant.

Francesc Aguilar

Francesc Aguilar

07.05.2023 · 22:38

Entre votar els tres partits que s’autoanomenen independentistes i no votar tenim opcions extraparlamentàries que es presenten

Marc Mateos

Marc Mateos

07.05.2023 · 22:43

En aquestes municipals em temo que no podré votar pel Front Nacional de Catalunya i, si puc, votaré Primàries. En tot cas, no tornaré a votar per cap dels 3 cínics partits covards i venuts que ens han dut, de bracet o enfadats entre ells, a la situació immobilista i regressiva en què ens trobem. Ja s’ho faran, jo seguiré votant amb un somriure a qui pensi que pot seguir tirant endavant la independència i plantar cara a Espanya arreu, sense votar a favor de res que interessi a Madrit, és clar.

Entre votar els 3 botiflers serfs del règim del 78 o abstenir-se, vot nul i qualsevol altre història que ja anirà bé al règim mandrileny… tenim la via, veritablement proscrita, de votar partits extraparlamentaris que escombrin tanta indignitat i demostrin si tenen el que cal per a governar Catalunya i rellançar-la cap a la llibertat.

Jaume Bonet

Jaume Bonet

07.05.2023 · 23:04

1/4 L’abstenció independentista pot esser brutal i és una equivocació perque el conjunt dels “instal·lats” no hi perd res. Millor votar opcions independentistes sense representació (Ag. Electors, Independents, Primàries, Etc.) …

2/4 No perque un pensi que els “alternatius” ho faran bé (això restarà per veure) ans perque els Traidors begin cap on els han fuit els votants, per una banda, per evitar l’alegria de l’enemic de poder publicar que l’independentisme ha perdut seguidors, d’altre costat i …

3/4 … per donar temps a la formació de les llistes cíviques unitàries i sense sigles ni empriu de cap partit, que l’ANC té l’obligació de tirar endavant i que els partits intenten fer descarrilar del pànic que els provoca el seu reeiximent. …

4/4 … Si a més a Barcelona es pogués concentrar el vot en una (o en dues), de les llistes alternatives pòtser s’aconseguiria que tenguessin un nombre significatiu d’escons, a més de sumar vots, i el tapamorros als traidors i als “mig figa/mig raïm” seria encara molt més efectiu

Rosa Molina

Rosa Molina

07.05.2023 · 23:06

Molt d’acord amb el Vicenç.

Per mi no votar és molt incòmode, però votar qui m’enganya i em fa mal és posar-me la soga al coll, un suïcidi.

Així que després de molt rumiar-hi he decidit votar nul.

Ramon Perera

Ramon Perera

07.05.2023 · 23:11

Intento expressar-ho de manera breu. Quan apareix un dubte raonable sobre si anar a votar [cosa que vol dir que tenim un sistema democràtic, però malalt], llavors l’abstenció pot ser una opció. Abstenció activa, ja que no deixarem de ser actius i de difondre les nostres idees en el nostre entorn.

Que ens poden trobar amb amb partits de dretes i unionistes als ajuntaments [o a l’Ajuntament de Barcelona]? Potser sí. La situació també estava malament durant els franquismes, l’oficial i l’implícit, però això no ens va privar de ser actius i de forçar, primer, una Transición i, després, un 1-O. És convenient no perdre la mirada estratègica i no ser sempre esclaus del curt termini.

Ferran Moreno

Ferran Moreno

07.05.2023 · 23:14

Qualsevol opció com: vot a partit independentista alternatiu, vot en blanc o vot amb papereta de l’1O, serà molt millor que apostar per qualsevol dels 3 partits processistes. Credibilitat zero.

Hem d’aconseguir que perdin el major nombre possible de poltrones i paguetes durant els propers 4 anys que, de fet, és per l’únic que lluiten i pel que estan disposats a mentir i a prometre el que calgui.

Fins que no hi hagi un daltabaix no sortirem de l’atzucac mental on ens tenen atrapats.

Jaume Riu

Jaume Riu

07.05.2023 · 23:16

DEMOCRÀCIA RADICAL PER RETIRAR LA CONFIANÇA

A mí no en sembla una bona idea el vot nul i l’abstenció perquè no és un vot vàlid emès. Només justifica una enrabiada i prou.

Els que voten nul o s’abstenen -jo ho vaig fer en el referèndum de la constitució espanyola de 1978 i no va servir per res-, en realitat redueixen el nombre total de vots vàlids i, amb aquesta estratègia, les candidatures oportunistes o malicioses, amb molt pocs vots ja tindran majoria suficient per governar, fins i tot amb majories absolutes.

En canvi, el vot en blanc majoritari invalida la votació i obligarà als candidats a canviar les propostes de govern que no satisfan les necessitats i les expectatives de la població. El vot en blanc és, per tant, una boníssima candidatura política, revolucionària i molt temuda pels conservadors.

Amb molts vots en blanc NO es redueix el nombre total de vots vàlids, i les candidatures oportunistes o malicioses necessitarien superar el nombre de vots en blanc per tenir majories per governar.

El vot en blanc és doncs un vot vàlid.

El vot en blanc és una eina de democràcia radical i serveix per retirar la confiança.

Gerber van

Gerber van

07.05.2023 · 23:17

Penso el mateix que Josep B. Votaré amb la papereta de 1-O amb un somriure perquè tinc un motiu afegitÑ com a ciutadà europeu no vaig poder votar l’1-O, així que ho faré ara.

Vull votar per expressar la meva opinió i recordar als partits polítics el seu mandat. Tot i que no hi ha cap partit polític en el qual vull donar la meva confiança. Quedar-se a casa es pot considerar desinteressat per la política. I segur que no ho sóc.

Jordi Tudó

Jordi Tudó

07.05.2023 · 23:17

Vicent, brillant és poc. Sobre l’editorial si no podem anar votar ben somrients, feliços i convençuts, ni agulla d’estendre roba al nas, ni ulls clucs. Amb el cap ben alt i un somriure sorneguer, l’alternativa és clara.

Jordi Peradalta

Jordi Peradalta

07.05.2023 · 23:17

D’acord amb Francisco Turegano (07.05.2023 · 22:36): són eleccions municipals, i als municipis la vida política és molt diferent de la del Parlament. Jo crec que sí que val la pena votar quan es coneix la gent de la candidatura.

Quan hi hagi eleccions al Parlament votaré nul, que al contrari de l’abstenció no beneficia ni perjudica indirectament cap partit.

Jordi Pedemonte

Jordi Pedemonte

07.05.2023 · 23:19

Si volem canviar les coses, ara com ara només ens queda no votar.

Llençar els daus per no haver de decidir quin és menys dolent es una mort segura a mitja o llarg termini.

Joan Mollà

Joan Mollà

07.05.2023 · 23:20

Com a independentista de la ciutat de Barcelona, a les properes eleccions municipals no votaré cap dels 3 partits possibles perquè ens han traït a nivell nacional, a part que els dos grans han promocionat uns caps de cartell que són el més contrari al que entenc per renovació. Segueixo eliminant opcions: el vot en blanc s’interpreta com que s’està d’acord amb el que surti, i a més, computa com a vot vàlid i fa més difícil a les petites formacions arribar al percentatge requerit, un 5% en les municipals, per aconseguir un escó. O sigui que afavoreix als més votats. No m’agrada l’abstenció. Ja ens va costar prou arribar a tenir el dret a votar. El vot nul no compta com a vàlid, per tant, no té l’inconvenient del vot en blanc. Però em sembla millor votar alguna llista modesta, independentista, tipus primària o similar. Només que aconseguissin un sol escó ja seria una bona bufetada als que ens han venut. I si el seu únic vot pot tenir la transcendència que va tenir el vot del gavatx a les darreres, espero que el facin servir amb intel·ligència.

Berta Carulla

Berta Carulla

07.05.2023 · 23:22

Convertiu la lluita per la independència en una broma de mal gust.

No votar no és una opció, sr. Partal, ni votar blanc ni nul. Us heu equivocat tant, i en moments tan crucials pel país, que per a mi ja no sou un referent.

Us enganxeu als polítics com si fossin els pares, els tutors, els salvadors. En la meva opinió us equivoqueu, i ja té mèrit, tan informats com esteu.

Hi ha dues coses, i van paral.leles, no juntes:

1. La necessitat de comptar-nos, d’alçar novament la veu i martiritzar l’estat, ser encara el seu problema, envermellir-lo davant de la comunitat internacional: Encara hi som, perseverem, amb la voluntat intacta.

2. Fer fora els nostres polítics perquè són uns venuts, incompetents, vergonyosament maldestres covards i mesells.

Però no són la mateixa cosa, i no les podem barrejar. No podem, a sobre que ho han cagat tot -l’estat va triar els pitjors, ja en coneixia la traidoria, per tal que exactament us quedeu a casa- a sobre que ho han cagat tot, deia, fer-los responsables de la nostra renúncia. Els farem fora quan puguem, però és cosa nostra, només nostra. No és el mateix la necessitat de comptar-nos que la necessitat de fer fora els polítics i no ho podem barrejar!

No valen ni decepcions, ni indignacions ni altres mandangues. Cal que la nostra voluntat s’expressi. I tant és a qui votem perquè qualsevol que la junta electoral de Màtrix permeti que hi sigui, o passa per l’aro o anirà a la garjola o l’exili. Però igualment és necessari que la comunitat internacional sàpiga que som un país diferent de l’espanyol amb una voluntat i una veu pròpies.

Als nostres representants ja els passarem comptes quan sigui el moment, mentrestant hem d’enfocar bé l’objectiu. Cal tenir en tensió l’estat i anar provicant de totes les maneres que tinguem a l’abast el moment de confrontació que serveixi per a desllorigar i trencar. I els comicis són una manera a l’abast.

Bé, jo votaré un dels indepes petits, un d’aquells a qui un diari com aquest, ai perquè serà, no dóna veu. I és que preferiu abans cridar-nos a l’abstenció, que mirar de front altres idees, altres alternatives, la qual cosa a mi particularment em sembla inadmissible.

Miquel Amorós

Miquel Amorós

07.05.2023 · 23:34

Jo només tinc un dilema en aquests comicis: vot en blanc, vot nul (papereta de l’1 d’octubre), o abstenció.

No he considerat el vot a un partit petit o extra-parlamentari, no ho tinc clar.

També m’estic rumiant si fer més cas al Puigdemont i la Laura Borràs i votar JUNTS, en el meu cas Trias (amb una pinça al nas), o fer cas a la Ponsatí. Cosa que em porta al dilema del principi.

Sobre el vot al Trias, últimament he sentit que uns quants militats de JUNTS vol obligar Trias a no fer qualsevol cosa amb els pactes Post-electorals. Concretament no pactar amb el PSC. I com amb la Colau, ell ha dit que la descarta d’entrada i també a dit que no pactarà amb el Sirera del PP, només li quedaria pactar amb el Maragall d’ERC i amb la CUP.

Per altra banda, com deia molt bé el senyor Turégano, es tracta d’unes municipals i s’hauria de votar la persona que entenem que ho farà millor a la ciutat de cada ú.

El que mai faré es votar ERC(Maragall), CUP o Comuns (Colau) (horror).

La Colau per traidora, sobretot. El Maragall podria fer-ho bé però representa aquesta ERC col·laboracionista. I la CUP, pobrets, no s’aclaren. Són com nens. Jo els havia votat, però no els hi perdono haver investit al Cigronet i haver anat contra la Borràs.

I JUNTS amb un Trias, que també podria fer-ho bé, però fa massa tuf de CiU i tercera via anti-independentista.

Resumint, ara mateix un 80 % a (abstenció, vot en blanc, vot nul) i un 20 % al Trias. No m’agrada gaire la opció partit extra-parlamentari. Primer perquè no conec a ningú dels que es presenta i segon perquè no hi ha cap garantia que no repeteixin la estafa dels partits independentistes.

Tot plegat un mal de cap.

Encara queden dies fins les eleccions i encara poden passar moltes coses que facin rectificar les perspectives de més d’un.

Salut a tothom i bona nit.

Josep Ramon Noy

Josep Ramon Noy

07.05.2023 · 23:37

Estic d’acord, Vicent. Més val no anar a votar que fer-ho amb el xantatge a sobre dels politics banals que sofrim. Tanmateix penso que hi pot haver una alternativa tan o més coherent que no votar, en la nostra situació. Hi ha l’alternativa de votar un partit o candidatura electoral testimonial, que en aquest cas pot ser, per exemple, Primàries, que es confessa independentista. Són poc coneguts i no sé si ens en podem fiar gaire. Però al menys serviria per a donar un seriós avís als grans partits i sortir de la trampa mortal del vot nul i l’abstenció, que no serveixen per a res per la causa independentista, ja que sobretot de cara a l’exterior del nostre país , no constaran i seran fàcilment tergiversats pels mitjans. Si Primàries, o una altre candidatura semblant, obtingués bastants escons a BCN i altres municipis, potser accelarariem fer foc nou i tirar endavant. Cal seguir lluitant amb tot el que poguem.

Joan Mª Tortras

Joan Mª Tortras

07.05.2023 · 23:41

Senyor Partal, Excel•lent article i afirmo, cap d’aquests polítics, cap d’aquest grapat de menjapans, mereix el meu vot.

Marcel Estadella

Marcel Estadella

07.05.2023 · 23:48

Coincideixo en l’anàlisi pero discrepo en la solució: l’abstenció es una cosa normalitzada, i s’interpreta com a desinterés. En canvi, algú pot imaginar que un 15% d’increment en el vot nul es pot considerar desinterés?. I no vull oblidar que amb les seves “politiquetes” els partits independentistes han convertit en nul el nostre vot: per tant, constatem i castiguem. I si al principat mana el PSC, només serà un canvi de marca pero no de l’actitut enfront dels problemes a resoldre

Carles Balbastre

Carles Balbastre

07.05.2023 · 23:59

El vot útil és la cantarella amb que ens han entabanat des de fa unes dècades. Per una banda amb allò de “ser decisius a Madrid” i per l’altra amb el “que ve el llop”. I aquesta presa de pèl només ha servit perquè els partits vagin fent la viu-viu sense cap altra projecte de país.

D’altra banda és cert que potser és més util un vot nul, dient-los el nom del porc per exemple, que l’abstenció. Aquest seria l’únic debat interessant de cara a les properes eleccions.

Joan Benavent

Joan Benavent

08.05.2023 · 00:12

Molt d’acord amb l’editorial. A més, quan es pren una decisió condicionada per la por el resultat que s’obté, no ens enganyem, mai acostuma ser l’esperat. Anar a votar i votar condicionat per la por de veure els colons castellans, o els seus col·laborador, brandant la vara d’alcalde només contribuirà a perpetuar l’actual estancament de la política a casa nostra. Cal ventilar l’ambient perquè put i no s’aguanta, la qual cosa té el preu que té però que, no ho dubto pas, acabarem amortitzant en no gaire temps. La paciència és la mare de la ciència.

Montserrat Canela

Montserrat Canela

08.05.2023 · 00:13

Cal que l’abstenció militant sigui estratègica, que es visualitzi i que vagi acompanyada de la creació d’una alternativa. Només quedar-nos a casa per castigar als partits polítics que ens han decebut, els farà reaccionar?

Joan Maluquer

Joan Maluquer

08.05.2023 · 00:16

La independència no està a tocar, i molt menys a les Illes i al País Valencià. Al Principal la decepció amb els partits per l’1-O és ben palesa, i m’abstindré de dir que caldria votar (tanmateix, les municipals són un tema molt més personal), però al País Valencià i a les Illes no tinc cap dubte en què cal votar Compromís i Més Mallorca/Més Menorca, etc. El curt termini que no podem deixar perdre implica la regressió en múltiples aspectes com la Reserva de la Biosfera de Menorca, canvis legislatius per perpetuar l’especulació urbanística, arraconar la llengua catalana, expulsar de l’Administració tots els no funcionaris no afins a l’ultradreta (PP-VOX) i un llarg etzètera. Això són béns superiors i immediats, inajornables. No podem regalar aquesta victoria a l’enemic, ni fer-nos l’hara-kiri perquè els “nostres” no són prou bons o valents. Demostra més saviesa i maduresa optar per una opció potser no massa engrescadora però factible que no pas fugir d’estudi com criatures consentides perquè no ens donen la lluna…Jo, si fos fill d’un nacionalista d’esquerres abstencionista, no li ho perdonaria mai al meu pare.

Lluís Paloma

Lluís Paloma

08.05.2023 · 00:22

Jo em començo a preguntar si no hauríem de votar directament per a fer la punyeta i impedir majories. He après la lliçó més amarga de la meva vida: votar d’acord amb les meves conviccions només m’ha dut desenganys. Ja no son només els partits, és tot el sistema, i l’única cosa intel·ligent que podem fer és intentar paralitzar-lo. Veurem coses de primer de cinisme.

Roser Bravo

Roser Bravo

08.05.2023 · 00:35

Només afegir que els comentaristes han ampliat totes les alternatives de votar, les quals no han estat explicades a l’editorial del Sr Partal i m’en alegro molt… Per tant, veig que tothom ho té molt clar i que ja era hora!! Jo com fa molt temps he dit, votaré NUL i amb un gran somriure.

Jordi Parera

Jordi Parera

08.05.2023 · 00:40

El sistema segona volta obliga a triar entre dues opcions. Aquesta situació es molt diferent de la nostra . Si que, en el nostre cas les enquestes creen una sensació de que es tirar els vots votar partits extraparlaris i la teoria del vot útil pot portar-nos a votar amb el nas tapat. De totes maneres podem no creurens les enquestes i arriscar nos a tirar el vot amb opcions mes engrescadores pel simple fet de que almenys encara no ens han defraudat..

Antoni Bueso

Antoni Bueso

08.05.2023 · 00:53

Totalment d’acord amb Roser Bravo i d’altres que també ho heu proposat: en les municipals, si no hi ha cap llista indepentent que proposi la independència, votaré nul amb la papereta del Primer d’Octubre!

Fèlix Arias

Fèlix Arias

08.05.2023 · 02:58

En tot cas, que aquesta colla de polítics pocavergonyes no ens treguin el somriure de sota el nas. Si no tens a qui votar amb un bon somriure, una opció és la que comentes, no anar a votar i somriure; jo m’apunto a l’altre que proposen Antoni Bueso, Roser Bravo i d’altres: votar amb una papereta de l’1-O. Ho faré amb un somriure d’orella a orella.

Enric Colet

Enric Colet

08.05.2023 · 03:17

Estimat Vicent,

Normalment estic d’acord amb tu, però avui no.

En un sistema democràtic sempre s’ha d’anar a votar, es un deure cívic del demòcrates.

I sempre s’ha de votar la llista o l’opció menys dolenta.

En cas contrari, per el mateix joc electoral i democràtic estàs donant suport a la pitjor llista o a la pitjor opcio.

El somriure depèn dels caràcters, jo normalment puc somriure per fora i per dins maleir la baixa qualitat de la política i dels polítics del país.

De totes maneres els ciutadans compromesos amb el futur de la societat, que no aniran a votar demostren que en els últims quatre anys han estan derrotats pel sol fet de no presentar una llista una mica millor.

En una societat democràtica si vols alguna cosa millor te l‘has de treballar.

Una abraçada,

Enric Colet

Oriol Roig

Oriol Roig

08.05.2023 · 05:21

Avui no estic d’acord amb en Partal. No votar o votar nul o blanc NO SERVEIX DE RES. I com a mostra l’actual legislatura autonòmica. L’1 d’octubre vam votar independència vora 2.2 milions de persones. I a les darreres autonòmiques vam votar “independència” 1.3 milions com recorda el director. Això vol dir que NO van votar 900mil persones. Si aquests 900mil es posen d’acord podrien ser la força més votada al Parlament. Cal votar, i no pas amb la pinça al nas, sinó amb el dit a l’ull. Però a l’ull dels partits amb representació parlamentària. No sé si les opcions extraparlamentàries ho faran millor, però si ERC, JxC i CUP no ho han fet bé, fiquem-los el dit a l’ull. El meu vot és només un i no és de franc.

Marcel Barbosa

Marcel Barbosa

08.05.2023 · 06:11

No votar és seguir el pla del 155, és el que busquen; un poble adormit i ells manant i espoliant. Cal votar una força sobiranista i cal no votar cap dels tres partits que ens han deixat abandonats i ignorats.

PAU BOLDU

PAU BOLDU

08.05.2023 · 06:28

Si et roben la cartera, deixar que et tornin a robar els mateixos, es d’imbècil o d’esser que et mereixes que et robin sempre els mateixos.

Anjel Gartzia

Anjel Gartzia

08.05.2023 · 06:46

Argi eta garbi.

Gràcies, Vicent!

Lluís Coromines

Lluís Coromines

08.05.2023 · 07:32

L’1 d’octubre va ser possible només perquè en la majoria de municipis hi teníem partits independentistes al capdavant. Si no votem, votem nul o votem blanc estem fent la feina a l’estat espanyol, que es farà un fart de riure. Potser no estem d’acord amb ells, però Junts, Erc o Cup, son una mica més independentistes que la resta de partits que es presenten i que no tindran ni abstenció, ni vot blanc, ni vot nul.

Lídia Gil

Lídia Gil

08.05.2023 · 07:33

Jo no renunciaré al dret a votar, i votaré el mateix que el primer d’octubre, i aquest serà el meu missatge, encara que anònim, a tots els partits polítics amb representació que passaràn per la taula on hauré votat.

Carles Blas

Carles Blas

08.05.2023 · 07:45

No tornaré a votar cap dels partits amb representació parlamentària. Buscaré una opció que defensi sense embuts la independència. El vot blanc, nul, o l’abstenció no serveixen de res, llevat que el pla B sigui capgirar el sistema per altres vies que no siguin votar.

Blanca Anguera

Blanca Anguera

08.05.2023 · 07:48

Hi han més partits independentistes dels tres mencionats a l’editorial. Perquè no escriure els seus noms i, entre tots, fer d’un partit petit un de més gran?

Josep Arnau

Josep Arnau

08.05.2023 · 07:50

Gracies Vicent! 100% d’acord amb tu. Hem de toca fons i enviar a l’atur està colla de polítics vividors. Que diferencia hia entre un govern del PPSOE amb ERC? Cap diferencia.

Albert Miret

Albert Miret

08.05.2023 · 08:07

Molts, o la majoria dels que llegim VilaWeb, som independentistes, per la qual cosa, si votem només ho podem fer a un dels dos partits independentistes. El tercer no és independentista, i ho ha estat proclamant i demostrant durant els quatre darrers anys que ha aprofitat per a destruir -tal com segurament va pactar amb l’enemic- la unitat independentista i la Generalitat de Catalunya. No votem cap botifler. Votem independentisme català. No continuem patint pel nostre futur i el dels nostres fills i nets en mans de governs de Vichy.

Carles Serra

Carles Serra

08.05.2023 · 08:14

Coincideixo amb els comentaris sobre no anar votar és un error; aquest sistema que ens ha establert/imposat aquesta espaÑa, tant li refoc que hi hagi una abstenció del 60% , les quedires dels ajuntaments seguiran plenes i els seus sous.

Els partits que formen part d’aquest sistema, ja tenen estudiat que nomes aconseguint un 20% dels vots, ja poden ser alcaldes/ocupar quedires de “poder”; per això la majoria d’ajuntaments duent a terme polítiques de repartiment de la menjadora, donant feines de 6 mesos O càrrec de confiança.

És aquesta Idologia tant espaÑola, que buena es la alcaldesa que me da 🍞 i el cura que me lo bendice.

Ja veieu el repartiment que ja fa anys que porta a terme el PSO€ a la colònia catalana i ara un altre PSO€, que es ER.

Pep Agulló

Pep Agulló

08.05.2023 · 08:14

RECEPTA CONTRA LA MALA CONSCIÈNCIA…

Quan tens candidats dolents, dolentíssims o pitjors s’escau votar aleatòriament…

En un sobre: el vot nul, en un altre: el vot amb pinça al nas, en un tercer: el vot a uns minoritaris indepes… ni pots posar algun altre… Barregeu-los i n’escolliu un. Els altres els llanceu sense mirar-los. I amb aquest aneu a votar.

O bé, us absteniu. Jo no ho faré pas perquè incidir en unes eleccions és donar testimoni que encara hi som, els independentistes. Apa.

Ignasi Casanovas

Ignasi Casanovas

08.05.2023 · 08:22

Crec que el vot que reflecteix més aquest sentiment de protesta és el vot en blanc. Es comptabilitza com a vot i dóna la magnitud de votants que se senten cridats a participar a les decisions polítiques democràtiques però no se senten identificats amb cap dels partits que es presenten. Per als partits, un percentatge alt de vots en blanc és un toc d’atenció clar i, a Catalunya, que coincidís la baixada dels vots independentistes amb una pujada del vot en blanc seria molt significatiu. El vot nul o l’abstenció, totalment legítims, permeten moltes altres lectures, no sempre certes, i sempre interessades segons el partit que les faci.

pep gaya

pep gaya

08.05.2023 · 08:33

En les últimes eleccions va guanyar ERC per un grapadet de vots. A aquests ara ni aigua pel mal que estan fent a tots els nivells. Els espanyolistes que es quedin a la seva Espanya. Quins queden, doncs? CUP i Junts votar-los pel que els hi queda d’independentistes. I molt atents als independents independentistes que a nivell municipal coneixen als pobles i ciutats com a millors gestors. Jo crec que el garbuix que es produirà entre vots en blanc i abstencionistes no esclarirà res a l’hora de sumar independència. Jo votaré els qui m’insinuin des de Waterloo.

Joan Contijoch

Joan Contijoch

08.05.2023 · 08:34

Benvolgut Vicent, el proper dia 28, serem uns quants votants els que, sortosament, no només no haurem de votar “amb la pinça al nas”, sinó que podrem fer el vot somrient (i no ho dic per a fer enveja a ningú).

A Sant Cugat del Vallès, els que no som de partit, tindrem una opció diferent de tot el que hi havia fins ara. Un grup de ciutadans ha decidit presentar una candidatura independent, amb un objectiu renovador, integrada per homes i dones que tampoc son de cap partit: Independents Sant Cugat.

Els candidats son professionals que no necessiten ni volen viure de la política, escollits amb eleccions primàries, que com a màxim poden estar-hi dos mandats, amb transparència en la gestió dels recursos públics, rendiment de comptes i defensant el dret dels ciutadans a participar en la presa de decisions. Una nova manera d’entendre i de fer política. A més, és l’única candidatura inequívocament independentista, doncs cap altra diu, com ells, que serà fidel a l’1 d’octubre i que no pactarà amb cap partit del 155 .

Tampoc és funció meua aconsellar a ningú què ha de votar, doncs, també, tinc un respecte enorme per la decisió individual de cadascú. Però, en aquesta ocasió, m’atreveixo a animar a tots els santcugatencs que volen un canvi en les polítiques municipals per un Sant Cugat millor i una Catalunya lliure, que votin amb un somriure i votin aquesta nova opció: Independents Sant Cugat, una candidatura de gent independent que no ha d’obeir cap consigna de partit.

JOAN RAMON GOMÀ

JOAN RAMON GOMÀ

08.05.2023 · 08:42

Em fa l’efecte que el més efectiu és el vot en blanc.

Si el vot en blanc fos immensament majoritari cap partit arribaria al 3% i ningú no sortiria escollit. Seria genial.

Encara que no sigui el cas, si mes no el vot en blanc dificulta que partits com C’s o Pdcat… obtinguin representació.

Jordi Torres

Jordi Torres

08.05.2023 · 08:48

Estimat Vicent, la veritat que no entenc la teva recomanació. Abstenir-se equival a abandonar i si una cosa hem après en tots aquests anys de procés és que els independentistes hem de lluitar en tots els fronts, fins i tot l’autonomista, si de veritat pretenem aconseguir alguna cosa. No podem regalar ni un pam de terreny a l’adversari, ells no ho fan. Et remeto a un article d’aquesta mateixa casa on expliqueu l’efecte real del vot en blanc, l’abstenció i el vot nul.

https://www.vilaweb.cat/noticies/vot-blanc-vot-nul-abstencio-efectes-eleccions/

Cap d’aquestes opcions, legítimes, però inútils, ens farà avançar cap als nostres objectius, ben al contrari. L’abstenció equival a ajuntar-se amb aquest magma ciutadà del tant-se-me’n-fot o de l’”és que aquell diumenge marxem a la platja”. El vot nul és estèril, per molta èpica de l’1-O que li vulgueu donar, encara que anéssiu a votar vestits d’almogàvers amb fons de timbals i gralles. Els partits estriparan el vot, se’n riuran i apa, a cobrar. El vot en blanc com a mínim entra dins del joc i els hi encareix una mica l’obtenció de cadires, però, comptat i debatut, se les acaben repartint totes igualment. No se’n deixaran cap.

El que cal fer és omplir les cadires amb l’opció que creiem que els farà més mal. Ep! Als partits, no a l’independentisme! Pensem a mitjà termini, i aquí coincideixo amb en Vicent. Escolliu l’opció política que creieu que a mitjà termini serà millor per a fer caure aquest independentisme oficial falsificat que patim i fer créixer opcions independentistes reals i compromeses.

Pera a mi la millor opció és votar un partit com escons en blanc, que deixa cadires buides i renuncia a les assignacions, o un partit independentista petit i autèntic (n’hi ha?), o el partit animalista… o qui sigui que els hi recordi, cada dia que vagin a treballar, amb cada votació, que aquella cadira no l’han pogut ocupar perquè són uns mentiders, i que nosaltres ho sabem.

Francesc Rodríguez

Francesc Rodríguez

08.05.2023 · 08:59

Votem 1-oct! Que n’aprenguin!!!

Enric Queraltó

Enric Queraltó

08.05.2023 · 09:10

El que importa NO és a qui votar sinó a qui NO votar.

Annamanu Ràfols

Annamanu Ràfols

08.05.2023 · 09:13

” Macron o Pedro Sánchez són dos monstres amorals que fan tot això que fan perquè la gent no és prou valenta per a deixar-los caure. ” M’agradat veure això escrit .

Si son al poder es perqué el sistema vigent ho permet . I no son els dos únics monstres amorals que hi ha al poder . ¿Com es possible aquesta farsa sostinguda any rera any i dient-li democràcia?

Ferran Martínez

Ferran Martínez

08.05.2023 · 09:16

Votar, votar i votar. I després, presionar, presionar i seguir presionant

Joan F Ruiz

Joan F Ruiz

08.05.2023 · 09:19

Sr. Partal, no esperava de vostè aquesta submissió expressa als apòstols de l’espanyolisme què, treballant des de dins, preparen una catifa vermella pels genocides de la cultura catalana, de Catalunya.

Un exemple d’avui, la Assemblea constituent xilena ha quedat en mans de la ultradreta, i tot per deixadesa dels suposadament més progressistes.

Vostè, amb la seva dimissió democràtica, està accelerant la destrucció de Catalunya en deixar-la, legalment, 4 anys en mans dels genocides.

Li demano, li exigeixo, una altre editorial demà desdint-se del que ha proposat avui en contra de la democràcia.

El que ha de fer és mirar aquells partits o llistes electorals avui potser petites, i recomanar des del seu diari el vot massiu a ells, abandonat a partits traïdors com la ER del Gran Botifler Oriol Junqueras, per posar un exemple de manual de perquè no va tirar endavant tota la energia independentista del Octubre del 2017, l’enemic era dins ja i no era ERC, era ER, la cúpula junquerista que va entabanar a molts votants independentistes honestos.

Votar cal votar sempre, no podem abandonar l’espai a l’espanyolisme per després plorar pels seus actes.

Partits que encara han de demostrar si ens enganyaran o no, n’hi ha un munt, i els podem donar el benefici del dubte. Infinitament millor que aplanar per deixadesa el camí al naZionalisme espanyol.

Només cal coordinar-se per votar-los massiva lent i llençar els partits de vividors de la política a l paperera.

Li torno a dir, a exigir, rectifiqui, aconselli votar, i analitzi quins podrien ser els destinataris millors.

Francesc Planas

Francesc Planas

08.05.2023 · 09:20

Per començar, vull aclarir que cal que enviem tots els polítics del 52% a casa seva. Perquè fa temps que fan tot el contrari del que prometen que farien.

Per a mi, la millor opció no és abstenir-se ni el vot nul. En aquí discrepo del director. Per a mi, la millor opció és votar, si existeix, alguna llista independentista que no sigui cap de les tres del 52%. A Barcelona, per exemple, Primàries.

Per què? Doncs perquè ningú mai no pot afirmar quin és el motiu de l’abstenció o el vot nul. (D’altra banda, els partits, amb el seu cinisme habitual, ho atribuiran a “que els altres ho fan molt malament”. )

En canvi, un vot a una llista independentista que no té representació és inequívoc i fàcil de comptabilitzar. Els independentistes ens seguim comptant. Quin daltabaix no seria per a Erc, Junts i Cup que sortissin alguns regidors de Primàries!

Rosamaria Pujol

Rosamaria Pujol

08.05.2023 · 09:26

Des del meu punt de vista, es fa imprescindible un vot de cästig als politics i aquest vot de càstig hauria de ser la majoria de vots nuls. El suport social, és imprescindible pels politics, potser si el perden faràn la lectura correcte.

Gabriel Aparício

Gabriel Aparício

08.05.2023 · 09:40

En termes generals, d’acord amb tot això que diu l’editorial. Només un punt de reflexió. La discrepància és natural i sana i, per tant, és lògic discrepar (si més no, amb un cert grau) amb allò que diu aquell a qui votem.

És evident que si la coincidència entre les ideologies de votants i programes electorals haguera de ser total, el grau d’abstenció fregaria el 100%. I és més evident encara que l’impacte d’aquest desafecte que condueix a l’abstenció és bastant desigual entre esquerra i dreta, mentre que és més depenent de la conjuntura quan es tracta de diferenciar l’abstencionisme des del punt de vista nacional.

Això ens du a parlaments i ajuntaments amb configuracions que no sempre es corresponen amb el sentiment popular. I em pregunte jo si no es podria limitar la capacitat de decisió d’un govern en funció de majories qualificades (no de diputats o regidors, com es fa ara, sinó de percentatge de vot real). No parle de qualsevol decisió, sinó d’aquelles més importants. I que hi haguera ajuntaments o parlaments absolutament bloquejats degut al grau d’abstencionisme, que es veieren obligats a fer de nou eleccions fins tenir propostes que seduiren als votants.

David Badia

David Badia

08.05.2023 · 09:41

No anar a votar es regala un vot els partits unionistes/espanyolistes PSOE-psc, PP i VOX. Si us plau , pensem que despres no es tinguem que arrepentir

josep Puig

josep Puig

08.05.2023 · 09:45

jo votare pro sera nul.

Josep M. GOMIS

Josep M. GOMIS

08.05.2023 · 09:49

Aquest és el primer article que no prova de fer-te sentir malament per no anar a votar. Gràcies!

Salvador Aregall

Salvador Aregall

08.05.2023 · 10:05

A les pròximes eleccions al Parlament anem a votar, amb un somriure d’orella a orella, una llista cívica, transversal, valenta i determinada a deslliurar la nació catalana de la masmorra castellana. Si no som capaços de fer aquest pas jo no votaré.

Josep m Uribe-echevarria

Josep m Uribe-echevarria

08.05.2023 · 10:12

Malgrat “l’editorial” de la Berta Carulla,i malgrat el risc de ser titllat d’estúpid,jo votare amb la papereta de l’1-O.

Joan Benet

Joan Benet

08.05.2023 · 10:17

Són eleccions municipals i però al dia següent sortiran al faristol aquests barruts inflant el pit de quants batlles han aconseguit i ho vendran com que aproven la seva política. Així no tingui res a veure.

Primàries o qui sigui, mentre no siguin cap dels que tant ens han enganyat.

Roser Caminals

Roser Caminals

08.05.2023 · 10:18

No ens podem permetre el luxe de ser purament idealistes. No soc tan sols jo i la meva conciència. L’abstenció és un regal a Pedro Sánchez, que podrà vendre la mort i enterrament de l’independentisme a preu de saldo. El missatge a la comunitat internacional és important i no pot estar més clar. Em sembla peferible votar per un dels partits que no estan al poder, crear inestabilitat i presentar al món una victòria “independentista.” O, com a molt. el vot nul.

Miryam Niubò

Miryam Niubò

08.05.2023 · 10:20

(Jaume) A Barcelona, Primàries.

Francisco Sánchez

Francisco Sánchez

08.05.2023 · 10:25

A mí em varen impedir de votar fins l’edat de 33 anys, ja mort el dictador Franco. No tinc cap intenció de deixar de votar mai més. Opino, com el Sr. Pere-Andreu Ubach (22:04h), que no podem renunciar a l’eina que pot fer que els manaires ens escoltin: el nostre vot. A més, com diu el Sr. Joan Contijoch (08:34h), jo també puc fer palès el meu desncís amb els tres partits del 52% votant una candidatura d’independents no lligada a cap partit, de persones inequívocament independentistes. I em permeto lloar l’enèrgic comentari de la Sra. Berta Carulla (23:22 h), que ens recorda que a més del vot també hem de fer palesa la lluita per la independència arreu i tothora per tots els mitjans. Fem tot el que poguem per salvar la llengua, que és en molt greu perill d’extinció (paulatina, però inexorable si no hi posem remei).

Enric Mauri

Enric Mauri

08.05.2023 · 10:45

==>> Blanca Anguera – 07:48 <<== ! ! !

Jaume Caralt

Jaume Caralt

08.05.2023 · 11:02

Votar CUP, ERC o Junts s’ha demostrat que no serveix. Doncs està clar de no votar els que no serveixen i cercar-ne d’altres que ara no tenen representació. Ningú coneixia la CUP i van donar la sorpresa unes municipals. Podria tornar a passar ? …..

DIDAC MIRO

DIDAC MIRO

08.05.2023 · 11:07

Abstencionistes: Els que no voten, per disconformitat, resten dins de la bossa de gent despolititzada o que s’ha estimat més anar a la platja o d’excursió.

Vot en blanc: No expressen cap preferència i deixen el resultat a allò que vulguin els altres votants.

Vot nul: Expressa que l’emissor és maldestre votant o que està en contra del sistema electoral (llistes tancades, sistema de partits, altres, etc) És un vot no vàlid, segons les normes electorals, i NO compta en la llei d’Hont per afegir “restos” al partits majoritaris. Si no és per error, expressa disconformitat però voluntat de votar.

Tenim un sistema electoral (que condiciona, i molt, la pràctica política) molt deficient. Però no votar impedirà queixar-se si en un futur es torna a no poder votar. Al temps.

Joaquim Cabanas

Joaquim Cabanas

08.05.2023 · 11:23

Estic d’acord amb el comentari de la Berta Carulla

Ramon Portell

Ramon Portell

08.05.2023 · 11:31

El Sr. Víctor Serra tracta de estúpids els que no van a votar! A part de que és de molt mal gust la seva opinió,suposo que no té gaire clar que és la democràcia!

Jo no he anat a votar mai a Espanya ni vaig voler votar la constitució espanyola!

Deu ser per això que em sento molt estúpid, Sr.Serra!.

Carme Andrade

Carme Andrade

08.05.2023 · 11:48

Em sumo al Carles Barbastre. No gasto paraules ja dites. Visca el Primer d’Octubre!

enric arquimbau

enric arquimbau

08.05.2023 · 11:58

El dilema, com era de preveure, és latent. La tesi d’en Vicent és com sempre, honesta …però arriscada. No li faig fàstics a l’abstenció, però com que no aconsegueixo desprendre’m de la ingenuïtat, penso que, assolir un consens per a votar massivament una candidatura independentista alternativa, seria l’opció més adient. Si més no, la meva.

Gabriel Vives

Gabriel Vives

08.05.2023 · 11:58

Votaré a un partit petit, què no hagi governat. La abstenció beneficia als partits grans.

Carme Tulleuda

Carme Tulleuda

08.05.2023 · 12:12



La lectura que veig de l’editorial d’avui, Vicent, és que entre una candidatura dolenta i una altra de molt dolenta, segons el nostre punt de vista, es clar, no hauríem de votar a cap de les dues.

Això de votar al partit que no ens agrada gens per a que no surti aquell que trobem horrorós, no dóna bon resultat. Li donem un poder massa gran a aquell que fa la politica que no ens agrada per por al gran desastre que pot ser l’altre. És que els dos es posaran d’acord!!

És millor abstenir-se, en un cas així.

Però no vull interpretar que tu, Vicent, facis campanya per l’abstenció.

Hi ha altres partits que poden fer un bon paper si tenen l’oportunitat de treure un representant. Poden limitar el gran poder dels partits grans i obligar-los a acords.

Mirem els partits que es presenten i busquem punts del programa en què estiguem d’acord i que concordin amb les nostres idees.

La Plataforma per la Llengua té unes instruccions per a que triem la candidatura.

Rubèn F.Pola

Rubèn F.Pola

08.05.2023 · 12:18

El 28M volem

1 – Castigar la impostura, covardia i inoperància dels nostres polítics.

2 – Mantenir la confrontació contra l’Estat.

3 – Comptar-nos.

4 – Enviar un missatge clar a la comunitat internacional de que el conflicte continua viu.

Aquest Sudoku és irresoluble. No hi cap manera de, a la vegada, aconseguir els quatre objectius. Cal, doncs, ponderar-los. A més, pesaran més els resultats de Barcelona que els de la resta del país junts. Amb l’abstenció ni castigues l’Estat (ans al contrari) ni serveix per a comptar-nos (l’unionisme ho computarà com a ‘vot’ no independentista). Amb el vot en blanc no aconsegueixes cap dels quatre objectius (no és un vot nítidament anti-establishment i, per tant, no serveix per a comptar-nos). El vot nul, un vot de càstig que ix de l’intestí gros, podem comptar-lo com a vot independentista, però a l’Estat no li fa ni pessigolles. El vot amb la pinça al nas (o a l’ull) a un dels tres impostors no és un vot de càstig. I el vot a un partit independentista petit és un vot que es perd pels embornals del senyor D’Hondt … tret que tothom i totdon es posés d’acord en votar al mateix partit. Però en unes municipals hi ha tants partits independentistes alternatius com municipis, i l’Estat (i Europa) està encantat amb aquesta dèria nostra d’atomitzar el vot independentista.

L’independentisme ha de fer un reset. Personalment, penso que l’urgent (desparasitar les nostres institucions de falsos independentistes) va davant de l’important (la independència). A mi, ja em perdonareu, el que em demana el cos és posar-me en guaret polític (i abstenir-me sense somriure). Jo també necessito un reset. I desconnectar. Però la Berta Carulla i la Roser Caminals me n’han fet desdir. Anem per l’urgent sense descuidar l’important. Ens veiem a les urnes.

Josep Pericas

Josep Pericas

08.05.2023 · 12:40

Crec que si es troba un partit que prometi plantar cara (i millor si pot certificar d’alguna manera que no té lligams econòmics que el facin vulnerable a la repressió) és millor votar aquesta llista (que no és ni ERC, ni Junts, ni CUP).

Potser ajudem que neixi alguna cosa nova, o potser això anima a formar una llista independentista de veritat a les autonòmiques i estatals. A més, aquests 3 partits no desapareixeran, l’única manera que col·laborin en la independència és que vegin que si no canvien de rumb perden la parròquia.

Ara, en les municipals és molt possible que en molts pobles no hi hagi cap llista així. Aleshores sí que és preferible el vot nul, amb missatge pro-independència. Per deixar clar que la gent no passa de la política, sinó que espera poder votar alguna llista decent. L’abstenció no dóna un missatge tan clar. I millor nul que blanc, encara que no es registri, perquè serà “vox pópuli” el que contenien els missatges majoritàriament.

GUILLEM VERGER

⁹ VERGER

08.05.2023 · 12:41

A l’hora de votar, la majoria de cops jo havia apostat pel mal menor amb l’argument de no regalar el vot a l’opció pitjor, com defensen molts comentaris. Però ara ha arribat un punt que veig molt poca diferència entre “els nostres” per incompetents, mesquins i deshonestos, i aquells a qui no votaria mai. Mantenir aquesta gent a la cadira només fa que degradar la situació. L’independentisme necessita un càstig que actuï com a revulsiu, i aquest càstig pot ser l’abstenció o el vot nul, malgrat els inconvenients. També és cert que aquestes eleccions són municipals i que la meva ciutat té uns problemes específics davant dels quals cap candidat em mereix confiança. De la mateixa manera que no es pot ser abstencionista per sistema tampoc crec que s’hagi de combregar amb rodes de molí.

Gaspar Coll

Gaspar Coll

08.05.2023 · 12:57

Les cúpules dels partits independentistes han decebut. Dins aquest partits encara hi ha gent que vol lluitat per la Independència, tot i que en alguns partits més que en altres, aquesta gent de base no sap, o no ´´es prou valenta per capgirar l’estancament actual.

Jo, en l’àmbit municipal, votaré al meu poble per un partit independentista que sigui alternativa a la batllia actual i que crec que pot fer millors polítiques locals.

Santiago Moral

Santiago Moral

08.05.2023 · 12:59

No estic gens d’acord amb el fet de no anar a votar , massa sang masses morts hem tingut per aconseguir el dret de poder votar , estic d’acord que ara es molt difícil votar amb el somriure , però sigui com sigui vota, fes-ho amb blanc , nul com sigui , però vota vota vota , no es pot regalar un dret que tant a costat aconseguir , això mai.

Enric Emo

Enric Emo

08.05.2023 · 13:21

Avui el Sr Partal toca un tema que penso que és clau.

No podem continuar subjectes al xantatge dels tres partits dits independentistes però que no treballen per la independència. Tampoc dels partits que no fan nomenaments d’experts amb mèrits sinó de militants que es caracteritzen per obeir al comité central i viure de la política.

Davant d’aixó, continuar votant-los es per mi la pitjor solució.

Personalment prefereixo que es votin candidatures petites independentistes, per exemple Primàries. No diem que cal renovar partits i lideratges? Doncs es una manera directa de fer-ho.

Ara bé, crec que és millor el vot nul o l’abstenció a votar al tripartit de la covardia i la renúncia.

Rafael Artigas

Rafael Artigas

08.05.2023 · 14:22

Jo votaré Independència, per això votaré amb la papereta de l’1O. A Barcelona cap candidat em representa. Vot nul, el més neutral. Mai més votaré amb la pinça al nas. Els vots es guanyen cada dia, amb feina, sinceritat, honestedat i dignitat. I respectant la voluntat, el mandat, dels electors.

Núria Pidelaserra

Núria Pidelaserra

08.05.2023 · 14:45

Veig que es comenta l’editorial sols amb l’enfocament de les municipals. Però ningú menciona la derivada què implica. És a dir, els Consells Comarcals i les Diputacions. Poca broma tot plegat.

Dit això, comparteixo la opinió d’en Jordi Torres.

Antoni Díaz

Antoni Díaz

08.05.2023 · 14:53

Jo faré la Revolució del Somriure…per tant No Votare

Carles Viñals

Carles Viñals

08.05.2023 · 14:57

Ni el cap ni el cor em permetrien fer confiança a cap dels partits “independentistes” que seuen al Parlament, sense considerar-me còmplice i avalador de la mort nacional del meu país amb la perpetuació d’aquesta vergonyosa comèdia.

I no em serveix l’ “argument” que si no surten aquests, vindran uns altres de pitjors.

Resten com a opcions l’abstenció, el vot nul i el vot en blanc.

Descartada l’ABSTENCIÓ com a expressió de desinterés o menfotisme, crec que només el vot NUL pot identificar inequívocament el sentiment independentista de qui l’emet, tot i que potser el vot EN BLANC pugui assumir igualment aquesta significació. És el que ens resta en absència d’una ÚNICA formació liderada per gent disposada a pagar el preu de la llibertat.

Josep Maria Balcells

Josep Maria Balcells

08.05.2023 · 15:26

Gràcies Vilaweb i Vicent per posar sobre la taula quest debat

Crec que el que convé ara com ara és un vot de càstig. Dubto de si la millor manera de dur-lo a terme és votar una llista independent, el vot nul o l’abstenció, i cal tenir en compte també les necessitats concretes de cada municipi, però per a mi, votar qualsevol dels tres partits sobiranistes que ocupen escons al Parlament no fa més que animar-los a seguir amb la política autonomista.

És veritat que aquesta estratègia pot dur, en última instància, a que un personatge tant sinistre com en Salvador Illa arribi a la presidència de la Generalitat, però entre un PSC que promogui activament l’espanyolització ó una ERC que la permeti no hi veig gaire diferència, si més no a mig termini. Crec que cal donar-los un toc d’atenció que els faci reaccionar abans no sigui massa tard; i aquesta és la millor manera que se m’acut.

En tot cas gràcies també als que no penseu igual i ens expliqueu les vostres raons, el debat ens enriquieix a tots

Josep Mestres

Josep Mestres

08.05.2023 · 15:36

Home… si apliquessim aquesta proposta VP… amb tota seguretat molts no aniríem mai a votar. D’altra banda, elmparal.lelisme amb l’exemple francès em sembla molt confús (disculpa). França votava un president i a dues voltes… Per últim, si el vot útil no té sentit, per quin motiu els partits (alguns) fan primàries? O com potser que democràcies con Revne Unit només tingui dos partits amb opció a governar? Jo crec que mirar de reinventar el sistema deixant d’anar a votar, tot esperant una catarsi futura dela esdeveniments… és una mica més ingenu que pensar en quina és l’opció menys dolenta i actuar en conseqüència.

Joan Vila

Joan Vila

08.05.2023 · 15:40

Vit nul, quantificable, amb la papereta de l’1-O. Per deixar sense feina a una colla de farsants.

Paola Polacco

Paola Polacco

08.05.2023 · 16:10

Un plaer veure fins on heu arribat, Vicent Partal, repensant en com vau animar dels vostres molts editorials en aquell moment i en els termes més contundents ERC, Junts i la CUP a sumar esforços i formar govern després de les eleccions del 14 de febrer. No podria estar més d’acord amb la vostra anàlisi. A més, en el cas deim “pitjor”, com ja van comentar alguns dels vostres altres subscriptors, crec que tenir l’enemic/unionista obertament al govern després d’aquests darrers 5 anys de vergonya indescriptible, per fi podria elevar el moviment independentista a una nova força. Un no pot justificar de la vida fer la cosa equivocada per la raó “correcta”. La por d’un llop més gran a la volta de la cantonada no ens ha de guiar elecció rere elecció.

Víctor Torguet

Víctor Torguet

08.05.2023 · 16:24

Benvolgut i admirat Vicent, crec que la immensa majoria de qui llegeix el teu editorial està MOLT emprenyada (per dir-ho suau) amb els 3 partits fake-indepes (amb reaccions de màxima repulsió cap a ERC). És per això que coincidim amb tu en no votar cap d’aquestes forces de farsants, mentiders i traïdors.

Però com d’altres comentaristes han dit (amb especial contundència i, considero, encert per part de la Berta Carulla), hem d’aprofitar les opcions que el sistema electoral ens ofereix per comptar-nos com a Indepes Emprenyats disposats a acabar amb aquesta xusma que ens aixeca la camisa a diari.

L’opció que permet comptar millor els Independentistes que castiguin als 3 fake-indepes és votar a partits Indepes extra-parlamentaris. Així demostrarem la nostra força. Si als polítics no els envies un missatge meridianament clar, el giraran com un mitjó per fer-se’l seu (i això, Vicent, sí que seria doblement humiliant per nosaltres).

Les opcions d’abstenció, vot en blanc i vot nul ens barrejaria amb molta altra gent que res o molt poc té a veure amb la nostra lluita per la llibertat. Farà inútil la nostra oposició decidida a la xusma.

Mentre no tinguem unes Llistes Cíviques / Agrupacions d’Electors coordinades amb un nou embat del Procés Independentista, alternatives i independents dels tòxics partits fake-indepes, votem amb vot de càstig, de cara i amb el cap ben alt a d’altres alternatives Independentistes.

Només com a exemple, em pregunto que hauria passat amb Primàries si al Jordi Graupera no se li hagués girat tot l’aparell fake-indepe en contra… pitjor no aniríem avui…

Ricard Pons

Ricard Pons

08.05.2023 · 16:36

Jo, Vicent, aquest cop tampoc puc estar d’acord amb tu, no votar, quant SI que hi han opcions independentistes de veritat…no es una bona opció… molts dels que avui potser diuen que votaran Primàries.. ho van fer fa 4 anys? quant, com a minim algun mitja en parlava? recordem que a Barcelona es va presentar en Jordi Graupera..i era una llista independentista i feta des de baix ..si molts de nosaltres haguessim fet l’anslisi que feu ara, i que jo vaig fer i lluitar potser Primaries seria amb regidors a BCN com va aconseguir a altres municipis mes petits. Si no es comença aixi? no canviarem mai res. CUP i VOX no hi eran fa uns anys …es te que conençar de mica en mica.

Votar en blanc es una mena de pataleta pero no serveix per la nostra lluita …com a minim una força independentista de veritat serveix per contar-nos, amb representacio o no. Nul o abstencio no ens serveix per això. I al Parlament, Llista Cívica.

Montserrat Vilarmau

Montserrat Vilarmau

08.05.2023 · 16:44

Vicent Partal, ja veus quin incendi ha produït aquest article. M’ha agradat. Et voldria demanar que en seguissin més de semblants contemplant totes les possibilitats de vot que té un poble decebut com el nostre, i que, a més, per majoria va votar independència: vot nul o en blanc, abstenció, escorcollar aquests partits locals per a saber què contenen, etc…

Moltes gràcies!

Marià Armengol

Marià Armengol

08.05.2023 · 16:48

Les properes eleccions seràn les municipals… a Can Pixa jo ‘ciutadà pacificat’ tinc ben clar que votaré: Primaries.

En quan a l’Opinió d’avui (referint-se a les eleccions a la Generalitat)… m’adhereixo als comentaris dels companys:

Berta Carulla:

‘Bé, jo votaré un dels indepes petits, un d’aquells a qui un diari com aquest, ai perquè serà, no dóna veu. I és que preferiu abans cridar-nos a l’abstenció, que mirar de front altres idees, altres alternatives, la qual cosa a mi particularment em sembla inadmissible.’

Jordi Torres:

‘Estimat Vicent, la veritat que no entenc la teva recomanació. Abstenir-se equival a abandonar i si una cosa hem après en tots aquests anys de procés és que els independentistes hem de lluitar en tots els fronts…’

Joan F. Ruiz:

‘Sr. Partal, no esperava de vostè aquesta submissió expressa als apòstols de l’espanyolisme què, treballant des de dins, preparen una catifa vermella pels genocides de la cultura catalana, de Catalunya.’

‘Li demano, li exigeixo, una altre editorial demà desdint-se del que ha proposat avui en contra de la democràcia.

El que ha de fer és mirar aquells partits o llistes electorals avui potser petites, i recomanar des del seu diari el vot massiu a ells, abandonat a partits traïdors com la ER del Gran Botifler Oriol Junqueras, per posar un exemple de manual…’

Roser Caminals:

‘No ens podem permetre el luxe de ser purament idealistes. No soc tan sols jo i la meva conciència. L’abstenció és un regal a Pedro Sánchez, que podrà vendre la mort i enterrament de l’independentisme a preu de saldo. El missatge a la comunitat internacional és important i no pot estar més clar. Em sembla peferible votar per un dels partits que no estan al poder…’

PS: He de deduïr que el sr. Partal està molt fastiguejat d’ER, també? … Ai!, que quasi bé que no m’ho puc creure…

PS2: A les úniques eleccions on no voto MAI és a les de nyordia… Realment m’importa una merda que allà guanyin uns feixistes mafiosos o uns altres… ja s’ho faràn…

Pere Solà

Pere Solà

08.05.2023 · 16:57

Si volem expressar el nostre descontentament amb els partits independentistes que ens han demostrat la seva total incompetència, penso que tenim dues bones opcions.

Com ja han suggerit altres lectors de Vilaweb, una opció pot ser donar el nostre vot a un partit clarament independentista que encara no tingui representació, com pot ser “Primàries”.

L’altra és donar el vot a la candidatura “Escons en blanc”, que es presenten a les quatre capitals i alguns altres municipis. L’únic punt del seu programa és deixar cadires buides a l’hemicicle, ja que és comprometen a no recollir l’acta i renuncien a cobrar.

És un vot de càstig al sistema electoral actual.

No és un vot en blanc, que acabaran aprofitant els partits més grans. No és un vot nul que no aporta res perquè no és vàlid. No és una abstenció que es pot interpretar de moltes maneres i a conveniència de cadascú.

Pauli Morer

Pauli Morer

08.05.2023 · 17:45

Sense cap somriure, emprenyat com unes estenalles aniré a votar per veure si podem fotre fora del consistori la okupa del Valls que el controla.

Rubén Cruz

Rubén Cruz

08.05.2023 · 17:59

Estic disposat a treure del consistori un regidor de Trias per Barcelona, votant Primàries.

Com que no votaré nul, els partits unionistes clàssics no s’aprofitaran de la barrera més alta de superar als petits. I com que votaré independentista, els que sortiran perjudicats seran els unionistes de totes les mides, grans i petits.

Algú m’acompanya (amb la seva preferència) a treure un altre regidor a Esquerra i a barrar-li el pas a la unionada?

Només s’ha de votar una candidatura independentista que no tingui representació.

Lluís Casas

Lluís Casas

08.05.2023 · 18:00

Papereta del 1 de Octubre. Es la única per girar el mitjó, municipals, generals, autonòmiques, endavant sempre.

Jordi Buira

Jordi Buira

08.05.2023 · 18:11

A día d’avui, i havent llegit els enriquidors punts de vista dels altres subscriptors, a Bcn, considero com la millor opcio, anar a votar coordinadament a Primaries Bcn (tot i q en un principi era partidari del vot nul)

Mercè Duran

Mercè Duran

08.05.2023 · 18:12

Vaja pim,pam,pum….

Abstenció, sense cap remordiment de consciència.

Un sistema basat en donar-nos veu cada quatre anys i en el malbaratament dels nostres diners per intentar engalipar-nos.

Durant anys ens han fet creure que l’abstenció era de mandrosos, passotes i mals ciutadans.

Doncs és un dret igual de vàlid que votar.

I que cadascú faci el que cregui convenient. Els que insulten s’ho poden estalviar. Sempre he pensat que amb alguns independentistes no aniria mai ni a prendre un cafè

Rodolfo Collet

Rodolfo Collet

08.05.2023 · 18:56

La llei electoral es un bunyol, es vota a una llista elaborada en despatxos tenebrossos, l’elector vota a un seguit de gent que no coneix i que obeeix a qui l’ha posat en la llista, no hi ha compromís amb l’elector; a més, qui assegura que no es manipulen els resultats? Qui guanya no s’en recorda de les promeses, rebrega el vot i el llença a la paperera dels oblits. Democràcia de fireta

Meritxell Borràs

Meritxell Borràs

08.05.2023 · 19:02

Bon dia, algú sabria dir-me la diferència entre votar un partit (petit) el qual molt probablement no obtindrà cap representació i el vot nul?

Segons el que volguem aconseguir, es pot fer vot nul, en blanc o un partit petit… Dels tres grans indepes no m’agrada cap… Gràcies

Cristina Moscardó

Cristina Moscardó

08.05.2023 · 20:27

Estic sorpresa de l’ editorial d’ avui. I no hi estic d’ acord en absolut amb la fórmula de l’ abstenció. Estic sorpresa perque no casa amb l’ optimisme i l’ empenta del nostre director que sempre ens esperona a tirar endavant i no rendir-nos mai.Per mi abstenir-se és regalar-los el relat que l’ independentisme és mort i enterrat.No podem cedir ni un pam. És imprescindible que ens seguim comptant com a independentistes i que sàpiguen que hi som allà mateix on erem. Jo votaré una llista independentista extraparlamentària. Seria interessant una editorial on poguéssim conèixer millor aquestes propostes.

Juan Martin ALEGRIA

Juan Martin ALEGRIA

08.05.2023 · 20:57

Per descomptat, si no hi ha candidatura independentista que no siga Junts, ER o CUP, cal no votar, votar en blanc o votar nul.

L’objectiu és transmetre un missatge clar a aquests tres partits. És la nostra darrera oportunitat.

Enric Tomàs

Enric Tomàs

08.05.2023 · 21:21

Hi ha una alternativa: és el vot en blanc. Ja fa anys que hi dono voltes. Aquí l’ha esbossat en Joan Ramon Gomà. Us en recordeu del famós 52% de vot independentista?

Imagineu ara que surt un 52% de vot en blanc:

1) Aquest vot comptabilitza, cosa que no fa l’abstenció i crec que tampoc el nul, i, si ho fa, igualment no transcendiria el motiu, sols contaria com a nombre: per tant, millor votar blanc, però tots, és clar.

2) Els partits unionistes guanyarien, però algú hauria d’explicar la llosa d’un nombre desmesurat de vots blancs, estil “Assaig sobre la lucidesa”, de José Saramago: un país on el 80% va votar en blanc: el govern que en va sortir no podia governar, doncs no tenia legitimitat.

3) Aquest procés de vot hauria d’ésser dirigit per una associació no política, com p. ex. l’ANC, sempre i quant no vulgui fer la seva “llista cívica”, la qual considero un error: no pots ocupar càrrecs a les institucions perquè aquestes són òrgans de govern de l’enemic i sempre estaràs condicionat a obeir-lo, a ell i el seu sistema judicial. És per ex, la situació d’ERC i la seva denuncia a Espanya davant l’ONU: no pots acusar de repressió al teu soci d’acords de govern, doncs aquest respondrà en front de la comissió d’investigació que precisament és amb tu amb qui ell pacta. El mateix passa si t’asseus a la poltrona de la Generalitat…

4) Votar en blanc seria, com he dit abandonar les institucions i començar un procés de resistència del carrer. Crec que, igualment, hi hauria d’haver una associació social, no política, que ens ajudés a guiar i conduir el procés de vot en blanc, però no deixar-lo aquí.

Pots fer desobediència pacífica, tot i que t’acusaran de terrorisme: bé, que ens acusin al 52% de votants, però penso que ells tindrien un problema… Mantenir ferma la nostra essència: llengua, cultura i pensament, té un preu. La pregunta que sempre em faig es: estem disposats a pagar-lo? Com deia Miquel de Palol: pensem de veres que som una NACIÓ?

No m’agrada queixar-me. Tinc males idees però em sento molt bé quan les expresso…

Gràcies!

Josep Soler

Josep Soler

08.05.2023 · 22:23

Desprès de llegir-vos a tots i com que es tracta de municipals, prenc la mateixa decisio dels que diuen que votaran amb la papereta del Referèndum de l’U d’Octubre de 2017.

Que surti doncs el qui sigui en el meu poble. Tenint en compte això si, que en les autonòmiques i les generals, el meu vot anirà únicament a aquell partit, grup o persona, que em doni un mínim de seguretat que aquest vot serà destinat a declarar la independència de Catalunya. No m’importarà si aquest partit es d’extrema esquerra, d’esquerra moderada, de centre, de dreta o d’extrema dreta.

Nomes faltaria.

Francesc Agulló

Francesc Agulló

08.05.2023 · 22:23

A mi també m’has donat una mica de llum a les meves reflexions. Encara que sigui, per dignitat.

Ara bé, el problema que tenim, és que ens fan creure que votar als passarells, que els partits ens posen a les llistes, és democràcia. Al meu entendre, aquesta gent representa als afiliats dels seus partits, no als catalans!!

Acabem amb els partits i la millor forma és no votant.los per dignitat. ✊🏻

Josep Vilà

Josep Vilà

09.05.2023 · 00:16

Els partits 1-O amaguen el seu independentisme perquè creuen que els pot perjudicar electoralment, en graus diferents això és veritat des la ignomínia d’ERC, el passotisme CUPaire i el veure-les venir de Convergència 2.O. Es pot concloure que la independència fa por als propis impulsors. I tinc per tant la ferma convicció que no se la creuen; o no se la creuen prou per a fer-la de veritat. Els partits han estat buidats de lideratges, dividits, exiliats i comprats en una estratègia ben planificada que ha fet servir les esquerres españoles i basques per a desmobilitzar-nos i deprimir-nos. De tota depressió se’n surt, sempre hi ha llum al final del túnel. I l’esperança és l’últim que resta a la nostra urna de Pandora independentista: unes paperetes tacades de sang que ens van ensenyar que som forts i podem guanyar. Deixem passar els mediocres, votem-los o no, hi ha molts alcaldes o alcaldables que siguin del partit que siguin mereixen honestament que els seus veïns els facin confiança, com a mínim per a poder trossejar si s’escau els contractes i fer obres de reparació a les teulades dels edificis municipals. Continuarem i sorgirà gent nova, valenta, que agafaran les regnes de la causa i algun dia hi tornarem, més savis i menys refiats.

