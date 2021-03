La ciutat de Berga, amb l’aprovació de la Moció de compromís amb la via unilateral obre camí

i dona exemple com ho va fer l’Ajuntament d’Arenys de Munt en el cas de les Consultes per a la Independència:

Adjunto el manifest aprovat després de la notícia.

PS1: Una mesura a seguir pels Ajuntaments Catalans: L’Ajuntament de Berga, en el Ple de Febrer d’enguany es compromet amb la UNILATERALITAT i reafirma el Mandat del 1r d’octubre.

Notícia de NacióDigital Berguedà:

per Laura Masnou , 5 de febrer de 2021

En el Ple Municipal de febrer d’aquest 2021, l’Ajuntament de Berga ha aprovat una moció de compromís amb la via unilateral per assumir la independència de Catalunya presentada per l’ANC Berga, el Consell Local de la República de Berga, el Debat Constituent (Entesa del Berguedà), Òmnium Berguedà i Via Unilateral. 1 – El text de la moció reivindica la legitimitat del mandat popular de l’1 d’octubre de 2017 amb la voluntat que Catalunya esdevingui un estat independent en forma de república.

2 – La moció també demana el compromís explícit de l’Ajuntament de Berga amb la via unilateral com a “únic camí possible” per aconseguir la independència de Catalunya. 3 – A més, exigeix el ferm compromís postelectoral de no pactar amb cap altra força política que no estigui a favor del mandat popular sorgit de les urnes de l’1 d’octubre.

Ferran Aymerich, portaveu de Junts per Berga, JxB, ha remarcat el compromís del seu partit “en defensar la validesa legal i el mandat popular de l’1 d’octubre per culminar-lo i fer possible que Catalunya esdevingui un estat independent”. Ara bé, ha afirmat que *la unilateralitat “és un camí a treballar, però no és l’únic. És el camí preferent, però no excloent”. Pel que fa a l’últim punt de la moció, en referència al compromís de no pactar amb forces polítiques que no estiguin a favor del mandat popular sorgit de les urnes de l’1 d’octubre, ha admès “no saber fins a quin punt tots som capaços de no pactar a nivell municipal amb partits que a nivell nacional defensen el 155”. I és que consideren que el més important en l’àmbit municipal és “donar resposta a les demandes i participacions dels ciutadans, moltes vegades allunyades de la política nacional”. Per la seva banda, el grup municipal d’ERC, ha intervingut en una línia similar a JxB, afirmant que entenen que “potser la única solució és la unilateralitat, però tancar-nos les portes no és la millor solució estratègica, ja que sempre s’han de tenir totes les opcions obertes per arribar al camí”. Ramon Camps, d’ERC, també ha afirmat que a nivell local “podem prendre el compromís de no pactar” amb forces que no siguin independentistes, però a nivell comarcal o nacional “podem donar la nostra opinió, però no podem assegurar que el partit no prendrà aquestes decisions”.