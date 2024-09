Un estat com Andorra. Regenerem la Llengua de la Nació Catalana.

Apoderem-nos! Sols jo i tu i tu … som la Independència!

.

“Prou de perdre miserablement el temps, de perdre el país, de perdre la llengua i de perdre la dignitat.”

.

“Catalans lliures, complim el Mandat de l’1-O, edifiquem, moment a moment i dia per dia, la ja incipient República Catalana Independent! Proper lloc de trobada l’11-S de 2024.”

.

—

.

El que hem de corregir, tot allò que ha estat “Una pèrdua de temps miserable”:

.

1 Deixar en suspens la Independència el 10 d’octubre de 2017.

.

2 No anar el govern en bloc a l’exili.

.

3 Haver dividit l’independentisme, no havent pactat encara una unitat estratègica monolítica en defensa permanent del Mandat del Primer d’Octubre de 2017 i la DUI del Parlament Català del 27 d’octubre de 2017. No haver desplegat la Llei de Transició Nacional Catalana

.

4 Haver pactat amb Espanya a canvi de res o donar estabilitat al PSOE pensant-se que es cobraria per avançat, que Puigdemont o Junts serien més llestos.

.

5 No ser capaços, tots plegats, govern rere govern, legislatura rere legislatura de fer complir les lleis vigents en defensa del català, inclosa la immersió lingüística a totes les escoles catalanes, “a mort”!

.

6 Tenir el MxI als llims de la inconcreció i de la no coordinació.

.

7 I sobretot no empoderar-nos tots nosaltres, ara mateix, a partir d’ara mateix, excusant-nos, de manera necia i covarda, en que ens van enganyar, en que ja ens avisaran quan vagin per feina, oblidant-nos que la independència som nosaltres, no pas solament Junqueras, Puigdemont, els cupaires, …

.

—

.

PS1 Aprenguem a dir “prou”, a ser lliures, valents i gens mandrosos i dir “prou d’això” “Prou d’Espanya!”. No és tan difícil, siguem adults i lliures, fem-nos independents!

.

Prou de perdre miserablement el temps, de perdre el país, de perdre la llengua i de perdre la dignitat.

.

PS2 Un editorial essencial i magnífic. Voldria guardar-lo paraula per paraula en la memòria del nostre Poble. Com tots aquells editorials que escriu en defensa de la Llengua, de la Nació sencera i de la Independència de Catalunya.

.

PS3 Catalans lliures, complim el Mandat de l’1-O, edifiquem, moment a moment i dia per dia, la ja incipient República Catalana Independent! Proper lloc de trobada l’11 de setembre de 2024.

PS4

a Andorra, un estat és l’única cosa que necessites

https://www.vilaweb.cat/noticies/com-a-andorra-un-estat-es-lunica-cosa-que-necessites/

Salvador Molins Escudé, Consell Local de la República Catalana Independent, CDR BIC. Cossos Territorials per a la Llista Cívica i el MxI.