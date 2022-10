Turull sota les ordres d’Aragonès?

Votar-ho tot a favor d’Espanya a canvi de res?

Ajupir-se a la voluntat d’Aragonès?

Els Consellers del govern, de Junts, estant naturalment sota les ordres directes d’Aragonès, cap del govern, i també naturalment amb moltes ganes de cadira, masses ganes de cadira, mala peça al teler!

Els que després de les darreres renúncies de Turull, un cop foragitat Puigneró del govern, vagin a la Taula fantasma estaran encara més supeditats sota la voluntat, les ordres i el domini del President Aragonès.

Turull és un negat, està renunciant a tot.!

Dins Junts, diguin el que diguin, la voluntat de salvar els interessos i necessitats del partit l’allunya de l’objectiu inicial i així no s’enforteix, sinó que es debilita, per això aquests amants i vinents, aquests titubeigs, totes aquestes renúncies.

Un cop foragitat Puigneró no queda ningú amb la determinació de plantar cara i defensar la independència enfront l’autonomisme. Per això tant ER com Junts estant encantats amb aquesta destitució, s’han tret un pesat de sobre, uns i altres. No té cap lògica agenollar-se en tot davant d’Aragonès. Tot plegat és un desori molt patètic. De fet sembla que tot això que dic sigui una aspre visió encertada.

Turull i Junts s’ho han de fer mirar! On és la Laura Borràs? I Trias, tot i que s’ha demostrat que va ser honrat, és. Convergent, PDCAT, Junts o Independent?

Aquests darrers dies Turull ho ha fet tot al revés, com diuen els anglesos “tard i malament”. Junts amb Turull i el seu equip i correlació de forces, perdran bous i esquelles.

Aquests Junts no són els que jo vaig votar per a fer la Independència, ja no són junts, són part, han salvat un partit que tal vegada s’ha lliurat de la corrupció però que cada vegada s’assembla més al PDCAT per no dir a Convergència. On són tots els que es van unir per ser l’SPN català. Jo vull i necessito un Junts per a la Independència de Catalunya, amb el Junts per Catalunya supeditat de fet a totes les pretensions d’ER anem de cara el fracàs i la supeditació total.

Aragonès és l’anti Catalunya, sota el seu domini ens aboquem a l’abisme!

Aragonès (1) ha permès una taula fantasma blanquejadora de tot l’espanyolisme davant les comunitats europea i internacional , (2) ha donat suport continu al govern espanyol a canvi de res, permetent a l’estat espanyol fer cas omís de l’1 d’octubre, la DUI, i la desjudialitzaciò del tracte amb Catalunya, (3) ha introduït el castellà amb l’excusa curricular dins l’ensenyament català, (4) ha signat, per sort de moment sense Junts, la supeditació a la constitució espanyola, i ara (5) pretén aquest “pacte de Claredat” que només supeditarà Catalunya a la voluntat espanyola.

Si continua així ER, Aragonès i tots els seus assessors i equips llençaran Catalunya a la foguera i a la paperera de la història. Qui ens salvarà d’aquest abisme? Tal vegada Turull i Junts, capats i cagats a les calces, assumint totes les tesis, accions, tractes i signatures, ordres de govern d’ER i Aragonès?

Com poden renunciar a tot? Per què? Per tenir un poder i guanyar unes eleccions que quan arribin Catalunya ja estarà ferida de mort en mans del pitjor President de la història de Catalunya, no pas perquè sigui més ruc que Montilla sinó perquè tot el que està fent està destruint Catalunya. Si ara mateix Macià aixequés el cap li vindria un patatús de tres parells de collons.

Junts s’està supeditant a la catalanocida ER, cedint, confusa, covarda o interessada, o tot plegat, a les pretensions d’Aragonès.

Tal vegada amb aquest Junts, sense nord ni concert i sense cap capdavanter amb la determinació, claredat i fermesa necessàries, més valdrà que Junts s’aparti de l’abisme, perquè sinó ho fa es deixarà arrossegar ella mateixa i amb ella tot Catalunya a l’autodestrucció.

PS1:

En què s’ha incomplert l’acord de govern entre ERC i Junts?

https://www.vilaweb.cat/noticies/en-que-sha-incomplert-acord-de-govern-junts-erc-crisi/x

PS2: Des que Jordi Sànchez i altres van ficar el partit Junts dins el govern d’Aragonès lliurat a donar suport a Espanya, aquest partit Junts incòmoda als altres “Junts” i molts dels votantsd’aquesta coalició per a la Independència i a més no fa la feina que li vàrem encomanar.

Cada dia que passa, aquest partit, conduït ara per Turull, que s’agenolla davant les exigències d’Aragonès i ER s’enfonsa en la debilitat i el descrèdit.