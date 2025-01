Trenquem el rol d’esclaus. Alliberem les entitats amb el MxI

(Fotografia de la Campanya electoral de l’Assemblea de Representants del Consell de la República. Acte fet a Berga.)

Tots, catalans i entitats, estem lligats de peus i mans, deslliguem-nos!

Lliçó 1a L’autonomisme és enemic de Catalunya

Lliçó 2a els partits estan subjugats tots a l’autonomisme i ja els hi va bé

Lliçó 3a les entitats, estan lligades de mans pel nostre propi sistema de rols submisos, acomodats i ploramiques, volem però no acabem de començar ni acabar:

L’AMI adormit, callat i lligat als llims i les ordres dels partits.

L’ANC “no va néixer per això” “que no ens divideixin” -mentre fem bondat- L’ANC es passa mig any preparant fulls de ruta i un any i mig fent tot el possible, posant pals a les rodes perquè qui vulgui complir el full de ruta no pugui fer-ho. I això cíclicament com “el dia de la marmota”.

El Debat Constituent esdevingué un entreteniment per als independentistes de bona voluntat, quan ja fa molts anys tenim la Constitució de l’Havana (1928) i cinc altres Constitucions provisionals de la República Catalana.

Vendre companyies elèctriques i telefòniques és una altra manera de fer passar el temps sense que els militants emprenyin gaire.

El Consell de la República amb la comèdia del secretisme ens té a tots incomunicats. I l’Assemblea de Representants de moment decapitada.

L’Òmnium girat d’esquena a la independència, …

Lliçó 4 Esperança, convenciment i estètica. Vam votar, vam guanyar, vam declarar, per què no persistim, per què titubegen? No ens entabaneu amb allò de la “confrontació inteligent”. L’estètica ens mata, si som siguem!

Lliçó 5 MxI, cossos territorials comarcals, planes majors i llistes cíviques. (Julià de Jòdar).

Lliçó 6 Ens cal formar-nos, il·lusionar-nos, empoderar-nos.

Lliçö 7 Tots som u i u som tots. Som-hi !

Organitzem- nos, analitzem-nos i canviem!

Nivells de la Independència:

Només la Independència, a cada nivell, més i més, ens farà lliures i rics, segurs i feliços i ens ajudarà quan patim greus sinistres i malalties.

Aproximació als 7 nivells de la Independència de Catalunya i al seu camí ascendent:

Primer nivell: Sóc català, formo part del mil·lenari Poble de Catalunya, defenso la meva llengua, defenso la nació sencera, vull fer realitat la nostra plena i absoluta Independència.

Segon nivell: (1) Reafirmo el Mandat del Referèndum d’Autodeterminació de Catalunya vinculant del Primer d’Octubre de 2017, votat i guanyat pel nostre Poble al Principat de Catalunya i convocat pel govern legítim de Catalunya durant la legislatura del 2015 al 2017. Amb la pregunta binària “Vols que Catalunya esdevingui un estat independent en forma de República?” amb una participació de més d’un 43% del cens electoral, obtenint un 90% de vots afirmatius.

(2) Reafirmo la validesa i meva conformitat de la Declaració Unilateral d’Independencia (DUI) del Parlament Català de la mateixa legislatura votat i guanyat per majoria absoluta el 27 d’octubre de 2017.

.

(3) Reafirmo i declaro que els esmentats Referèndum i DUI són els dos darrers passos vàlids i autèntics del Poble Català en el camí vers la seva Independència, d’ells dos emana el natural Mandat d’edificar i completar la plena i lliure República Catalana Independent.

3r nivell: la Independència lingüística, cultural i de l’ensenyament català.

4t nivell: la Independència política.

5è nivell: la Independència econòmica.

6è nivell la pluja de reconeixement internacional, suports i aliances

7è nivell: la separació total amb repartició d’actius, passius.

Hem d’assolir paulatinament cadascun d’aquests nivells sense demanar permís a ningú, ho hem de fer primer personalment i segon socialment de forma progressiva i constant.

Tots aquests nivells o estadis no són perfectes ni complets llevat del darrer. La qualitat d’aquests nivells va pujant amb cadascun d’aquests estadis. No podem deixar-nos coartar, ni desmoralitzar, ni tenallar, ni paralitzar en el nostre camí vers la Independència plena per la imperfecció o imperfeccions de cadascun d’aquests estadis o del nivell d’implicació personal de cadascú de nosaltres. Tal com és diu, a partir d’ara, fem que no ens perdi l’estètica per lletja que ens sembli. Ens hi va el futur!

PS1. El dimecres dia 18 de desembre de 2024, Julià de Jòdar va venir a Berga per parlar-vos dels que jo considero 3r, 4t, 5è i 6è nivells, de com enfocar-ho, de l’empoderament i organització necessàries. Jo vaig intentar grabar-ho i tot i que la grabació potser no és perfecte crec que s’entén bastant bé. Us adjunto l’enllaç, poseu el volum al vostre gust.

PS2. Curiosament, l’endemà, dijous, a la Tertúlia Proscrita es va parlar del mateix tema, va ser un bon complement. També us n’adjunto l’enllaç.

‘La tertúlia proscrita’: Quin és el futur del Consell de la República i l’Assemblea?

. https://www.vilaweb.cat/podcast/tertulia-proscrita-assemblea-consell-republica/

No siguem colònia ni esclaus d’altri. Trenquem amb l’invasor opressor, colonitzador i trenquem amb el nostre rol d’esclaus.

(Continuarà …)