Tots som u per a la República Catalana Independent

.

1 – Legitimitat de la DUI.

.

2 – restaurar de nou el sentit, el concepte i la força primigènia del Cens de la República, el d’abans que els aigualidors mancats de convenciment el desdibuixessin i devaluessin. De cap manera és el mateix “inscrit” que censat a la incipient República Catalana Independent!

.

3 – institucionalització republicana.

.

5 – capacitat tecnològica

.

6 – unitat territorial de tota la Nació.

.

7 – ens cal atendre les raons de Julià de Jòdar i Josep Costa en l’esmentada tertúlia.

.

Anem prenent consciència que tots som u, el Moviment per a la Independència, MxI. Fem del CdR Comarcal del Berguedà (àdhuc de tots els Consells Locals i Comarcals) una punta de llança com ho foren totes les Consultes. No podem perdre l’esperança, no tenim dret abandonar l’esperança feta de lluita. Fem del Consells Locals de la República Catalana Independent una Punta de Llança per arrossegar els convençuts vers el següent embat per la Independència. Cerquem les eines que ens hi ajudin.

.

Anem-nos conscientciant que tots som u, el MxI:

L’ANC, el poble en Assemblea. El CdR, la primera institució de la República Catalana Independent lliure de les urpes espanyoles. El Debat Constituent, la gent aprofundint i madurant la futura i provisional Constitució Catalana. Els CDR, els defensors de la República Catalana Independent. …

.

Cal fer un directori de tants grups i gent com sigui necessari.

.

El Cens del Poble Català combinat amb el Cens (inscripció) al Consell de la República (qui n’ha descafeïnat la idea? els mateixos que es van carregar de mala manera l’Assemblea de Representants? els mateixos que no acceptaren el canvi de “per” per “de” adduint dificultats burocràtiques?).

.

Prenem consciència d’unitat (no pas unitarisme) de tots els catalans de tots els territoris de la RCI, República Catalana Independent, incipient i viva.

.

Fem protocols de país en tots els temes. Fem germanor Catalana Unilateral i Rupturista. Passem cada vegada més d’Espanya i de França. Fem el nostre camí. Siguem ja! imperfectament independents. (que no ens perdi ni entretingui l’estètica).

.

Aquestes són unes de les diverses cares de la “punta de llança” del Moviment per a la Independència, unilateral i rupturista:

.

Llista Cívica.

Cossos territorials de la RCI.

ANC.

Assemblees territorials.

Assemblees sectorials.

Consell de la República.

Consells Locals de la República.

Debat Constituent.

Òmnium.

Plataforma per la Llengua.

CDR Comitès defensors de la República.

Tertúlia proscrita.

Gálves, altres mitjans a la Xarxa.

Història.

Protocols seguretat locals.

Centre Català de Negocis i altres entitats.

…

PROGRAMA pel Consell de Local de la Comarca del Berguedà:

.

1 RCI (República Catalana Independent) Mantenir viva la petita i incipient República Catalana Independent, votada l’1-O i declarada al Parlament Català (DUI) el 27 d’octubre de 2017.

.

2 CENS. Potenciar el valor i el sentit del cens de les dones i dels homes que ja s’han inscrit i censat a la Incipient República Catalana Independent, significada pel Consell de la República a Waterloo i també significada per tots els Consells Locals arreu del territori. Completar i coordinar aquest Cens del CdR amb el “Cens del Poble Català” d’en Bernaus.

.

3 MxI. (Moviment per a la Independència de Catalunya) Coordinar-nos amb totes les persones i grups independentistes per tal de conformar el MxI unilateral i rupturista, amb una plana major i una futura llista cívica, catalitzadors de la unitat de tots i tothom per a la Independència de Catalunya.

.

4 INICIATIVES. Respectar les iniciatives i accions personals de cadascú del CdR de la comarca del Berguedà i les del mateix Consell, donant-nos suport sempre que sigui possible.

.

5 OBJECTIU. Concretar i aprofundir l’objectiu principal del Procés de Recuperació de la Independència dels catalans, la mateixa independència, com fer-la, el convenciment, els passos a seguir, actors, calendari, mandat de l’1-O i DUI. Llengua, Nació i Independència.

.

6 SEMPRE APUNT. Estar al cas del dia a dia per promoure i coordinar les accions necessàries del nostre i dels demés Consells Locals de la República, i de tot el MxI, en defensa de la incipient República Catalana Independent, de la seva llengua, història, ensenyament, memòria, geografia, música , dança, valors i estructures, …

.

7 CONNEXIONS. Promoure el CdR, eixamplar contactes amb els convençuts, fer arribar arreu el nostre pla, pensament i accions. Fer consultes que puguem considerar útils o necessàries. Col.laborar amb els altres grups independentistes.

.

8 EINES. Dotar-nos de les eines, estructura, xarxa territorial i procediments útils per aquestes finalitats.

.

9 DESCOLONITZACIÓ. Mantenir-nos tothora allunyats i crítics amb l’autonomisme i la seva supeditació espanyolista i colonitzadora que sotmet Catalunya i els demés Països Catalans.

.

10 TREBALL. Crear petits grups de treball per a les diferents accions o estudis previstos. Mantenir-nos oberts, atents, actius, participatius. Suport actiu a les iniciatives i inquietuds de cadascun dels membres del Consell.

.

11 ACCIONS. Per la Llengua, per la Nació sencera, per la Independència. Escola Catalana. Pancartes, rètols, estelades, marxes, manifestacions, manifests, comunicats, plantades, … aprofundiment de les Constitucions Catalanes i del Debat Constituent, …

.

12 TERRITORI. Vocals de diferents pobles i de diferents entitats i grups independentistes. Persones que se’n responsabilitzin.

.

13 SEGURETAT. Evitar esdevenir carn de canó. Res molesta més l’ocupant que el nostre convenciment i manifestació de la Independència. Com desitjo el dia que se’n vagin tots els ocupants en fila índia com els tancs del Pacte de Varsòvia van marxar de l’Europa de l’est.

.

14 Pompeu Fabra: “que mai ens falli la tasca i l’esperança”. “Madres de Mayo”: “només es perden les lluites que s’abandonen”. …

.

… La Catalunya sencera i la seva parla ens necessiten! Som-hi!

.

15 Algun dia, potser no gaire llunyà, els camins dels partits polítics catalans i el MxI es tornaran a trobar. Tan de bo sigui aviat.

.

Visqui Catalunya Lliure i visquin els catalans compromesos i empoderats!

.

PS1. Ens ho digué el MHP Torra “règim i institucions autonòmiques són els primers obstacles per a la Independència de Catalunya”, però patidors de mena, no ens adonarem que els partits que juguen el joc del 78 també formen part de tots aquests obstacles contra la llengua, contra la Nació sencera i contra la Independència.

Salvador Molins Escudé, President del Consell Local de la República Catalana de la Comarca del Berguedà (2024-2025)

.

PS2.

Hi pot haver una segona oportunitat per al Consell de la República?

