“Superar la mentida i la confusió que manté el nostre poble sotmès.” Maria Torrents.

“La mentida de la llengua” per Maria Torrents

12 de juny de 2008

La mentida de la llengua

Conferència pronunciada el dia 19 d’abril del 2008 dins l’acte “llengua i estat” organitzat per Catalunya Acció.

La mentida de la llengua

Sres, Srs,

Vull

començar la meva intervenció amb una afirmació del filòsof Francesc Pujols, que

és tota una declaració de principis.

“ la llengua és

l’ànima del nostre poble”

Entenent

com a ànima allò que dóna el caràcter, la manera única i genuïna de ser i manifestar-se de

cada ésser, ja sigui individual o col·lectiu. Per això quan l’ànima és negada o

suprimida el primer que es perd és la

voluntat de ser i la força per expressar

el caràcter propi.

Amb

aquesta afirmació, doncs, ens neguem a acceptar

l’escorça descarnada i purament materialista a què molts volen reduir la

nostra nació.

La

nació catalana, com qualsevol altra nació, és un organisme viu amb una força vital i una voluntat de

ser que cerca amb anhel l’expressió de la seva plenitud. Reconèixer aquest gruix

vital i espiritual del nostre poble, és la condició necessària per a copsar la

magnitud de la tragèdia lingüística que

patim, perquè en anorrear la llengua, es

destrueix, de fet, la consciència de nació.

El

sentit comú ens fa evident que podem ser

espoliats fins a l’extrem, però continuarem sent una nació mentre mantinguem la

qualitat que ens defineix: la llengua.

Ens

poden ofegar amb aeroports i infraestructures col·lapsades, però continuarem

bategant com a poble, mentre de Salses a Guardamar i de Fraga a Maó, parlem la mateixa llengua

de Llull, Verdaguer i

Fuster.

Ens

poden esquarterar entre estats i reduir-nos a províncies, però el sentit de

pertànyer a una mateixa unitat nacional perviu

mentre hi hagi la llengua que ens uneixi.

La

llengua,doncs, és el factor

determinant no només per a conservar la

consciència de nació, sinó per a mantenir el

caràcter i la voluntat de ser.

Mentre

la llengua és viva, l’ànima de la nació batega. Quan la llengua és substituïda, la consciència de nació i, per tant, la nació

mateixa es va esllanguint sense remei,

perquè li han sostret l’ànima, allò que li dóna l’alè vital.

Això

ho saben molt bé tots els qui volen la nostra dissolució com a poble, i per

això, amb l’ànim de rematar la llengua, ja prou ferida per la repressió legal,

la substitució demogràfica i la violència de tants segles, ara insisteixen en

inculcar un discurs frívol entorn de la

llengua catalana, que ignora

volgudament el significat de la llengua

en relació a la nació, i vol fer-la

veure només com un instrument de

comunicació, sense cap més significat, conculcant la cosmovisió i la manera de

ser del nostre poble, que la llengua reflecteix.

Aquest

discurs frívol entorn de la llengua és

promogut pels nostres

colonitzadors, que curiosament, no l’apliquen mai a la llengua de la metròpoli, i per una part significant de la classe política i intel·lectual catalana, que s’ha venut per

por, per interessos personals o per debilitat mental a aquest discurs letal, condemnant així la llengua a ser

l’eterna Ventafocs del país.

Per

CA la llengua és un dels eixos

fonamentals de la reconstrucció

nacional, per això a aquesta frivolitat

conceptual tan de moda, nosaltres hi

contrastem un discurs RIGOROS.

El

pensament rigorós et porta sempre a desxifrar les causes profundes dels problemes. I en el cas que ens ocupa, la CAUSA FONAMENTAL

de l’ensulsiada lingüística del català no és altra que el fet de ser una

COLONIA .

No

m’estendré en aquest punt, però pels qui

encara dubtin de la nostra condició de colonitzats, els diré que hi ha tres

trets que són comuns a totes les

situacions colonials, i que es compleixen amb escreix en el nostre cas.

-L’ús

de la força de les armes i la repressió per mantenir el territori annexionat a

la metròpoli. ( Guerra dels Segadors, Guerra del 1707-14, Guerra d’Espanya)

-L’espoliació econòmica.

-La substitució cultural i lingüística de la llengua i cultura pròpies

per la de la metròpoli.

Els

efectes que la colonització té són múltiples, però en el cas que ens ocupa n’hi

ha dos que són evidents:

–

la

castellanització/ afrancesament del nostre poble, en el territori depenent de

cada un dels estats a què estem

sotmesos.

–

Generació de l’ànima

d’esclau, que implica el debilitament progressiu del CARACTER del nostre poble.

Per

mantenir i incrementar aquests dos trets, la substitució lingüística i

l’afebliment del nostre caràcter col·lectiu, i amagar-ne la seva causa profunda, la colonització, s’ha teixit una enorme MENTIDA al voltant del nucli vitalitzador del

nostre poble: la llengua. Aquesta Mentida, com certifiquen els psiquiatres que treballen amb gent que hi

està sotmesa, cerca CONFONDRE, DEBILITAR i fer DEPENENT al nostre poble i evitar, d’una banda, que prenguem consciència de la nostra

colonització i, de l’altra, que trobem les raons i la força per agafar les regnes de la nostra

vida col·lectiva.

El

pas inexcusable, doncs, per entendre i per resoldre la situació lingüística que patim passa per desmantellar la gran mentida a què

estem sotmesos.

Aquesta

mentida es basa en l’ocultació i manipulació de sis punts fonamentals:

1- Es vol amagar per tots els mitjans

que vivim en una situació de colonització. Aquesta ocultació pretén

ignorar la voluntat d’anihilació que els

estats espanyols i francès han tingut històricament i encara tenen envers la

llengua i la cultura catalanes. Ara, però, s’ha substituït la persecució brutal per la mentida. En

ignorar volgudament que les llengües castellana i francesa són llengües imposades,

es fa creure que aquestes són també

llengües pròpies de Catalunya, perquè són les llengües dels estats en els quals

està inserida la nostra nació.

2- El segon punt, que està íntimament lligat amb el primer, és l’exigència de la primacia dels drets

individuals.

Aquesta exigència, que s’empara en

el punt anterior: la negació que som una colònia, es fa amb la finalitat,

lògicament mai explicitada, de conculcar

i impedir el dret que té el nostre poble

de fer de la seva llengua pròpia, en el seu territori, l’ única llengua d’ús

social.

Amb aquesta exigència s’entronitza

la llengua del colonitzador en el nostre territori i s’accelera el procés de

substitució lingüística.

No és gratuït que els qui tenen la poca vergonya d’exigir la imposició en l’àmbit lingüístic,

dels drets individuals dels que empren la llengua del colonitzador, per sobre

dels col·lectius del poble colonitzat, siguin els mateixos que promouen la

substitució demogràfica en què emparen les seves exigències, i els mateixos que dicten les polítiques que

situen la llengua catalana en clara inferioritat mediàtica i social. La situació no pot ser més

rocambolesca. Els opressors pretenen presentar-se com les víctimes.

3- Es vol fer creure que qualsevol

idea és defensable si es fa en un marc democràtic.

Aquesta idea que sovint surt en

debats televisius i que accepta com a

defensable la postura dels qui ens volen

sotmesos a Espanya i França, perquè ho fan en un marc democràtic és una

gran fal·làcia. D’entrada manipulen les

paraules, perquè de la submissió en diuen unió, amagant així la colonització

que s’entesten a negar per tots els mitjans.

La democràcia, com deia algú, és el

menys dolent dels sistemes polítics que coneixem, però no és la panacea i menys

la democràcia en què vivim, que evidencia contínuament que és més formal que

real.

Emparar-se, doncs, en la democràcia

per justificar la legalitat dels qui

defensen l’opressió del nostre poble és d’un cinisme escruixidor.

Què permetríem que es plantegés la legalitat de l’esclavatge

personal, per molt democràtic que fos el marc

en què es produís?

Es més, una democràcia que donés

llicència a aquesta formulació negaria

la seva pròpia essència. Per què llavors consentim i justifiquem els que defensen l’opressió de la nostra

nació adduint que els empara un marc pretesament democràtic?

Només això ja qüestiona la

democràcia en què vivim i mostra la necessitat d’un aprofundiment real en el

marc polític internacional pel què fa al respecte dels drets dels pobles en un context

democràtic. Si la llibertat de cada home

per a desenvolupar la seva

plenitud és sagrada, més sagrada és la

llibertat dels pobles i el seu dret de poder expressar la seva plenitud

lingüística i cultural en el territori

que els és propi.

4- Apel-lar al voluntarisme.

Srs, no es pot delegar la

pervivència d’una llengua al voluntarisme dels

qui la parlen, i menys quan aquest voluntarisme ha de fer front a una situació clarament favorable a la

llengua imposada.

Cal que entenguem d’un cop que UNA

LLENGUA NO PERVIU SI NO ES NECESSARIA.

En el camp de la biologia és llei

reconeguda que la necessitat fa d’un òrgan o una funció la garantia de la seva

existència.

En el camp social, la llei regeix

exactament igual. Si una llengua no és necessària en el territori que li és

propi acaba per extingir-se.

Per tant fer del voluntarisme l’element clau per a la

recuperació de la normalitat lingüística denota, o un desconeixement bàsic del funcionament de la realitat, o una

profunda mala fe. I els qui ho propugnen, normalment homes públics, queden

automàticament desqualificats.

5- El mite del provincianisme.

Fruit d’una política premeditada,s’han

anat enfonsant en l’oblit els referents culturals catalans( pensadors,

científics, literats, artistes..), donant preeminència a totes les manifestacions i referents culturals provinents de la

metròpoli, de la cultura imposada. Això

ha generat en molts catalans un menyspreu profund per les manifestacions

culturals que els són pròpies.

El missatge fins fa poc

expressament formulat, i sempre subliminalment comunicat, que allò que sorgeix del geni català és

provincià ha anat quallant en el psiquisme col·lectiu i ha generat autoodi en capes de població

considerables.

Hi ha una voluntat decidida de fer-nos creure que adoptant els referents

culturals espanyols/francesos no som provincians, quan és justament el

contrari.

Provincià és, i llegeixo

literalment, aquell que no té prou força per crear els seus referents

culturals, o no dóna valor als que té i no els cultiva, tot recorrent als forans.

Totes les cultures potents són

creadores i irradiadores de referents culturals. Es quan un poble negligeix les

seves expressions pròpies i adopta les d’una metròpoli que esdevé provincià. Tot el contrari del que ens

volen fer creure.

Així, doncs, la pràctica de molts mitjans de comunicació que es fan des d’aquí,

però que no es mereixen ser anomenats catalans, de cercar els referents fora de la nostra tradició no

fa més que enfonsar-nos en el provincianisme més xaró.

6- I per últim el més pervers de tots el enganys, el del bilingüisme.

Els seus ordidors l’imposen

venent-lo com un model de tolerància, quan de fet amaga la mort de la llengua catalana.

El bilingüisme és símptoma d’un procés

de substitució lingüística, i imposa una

situació sorgida de l’opressió i l’ús de la força, perquè en no qüestionar-la, la justifica i la

normalitza, fent evident la manca total

de voluntat per part dels que l’impulsen, de reconèixer el dret del nostre poble a ser en plenitud en el

territori que li és propi, i, per tant Srs, el bilingüisme no és de bon

tros cap model de tolerància, sinó una autèntica i subtil perversió de la

justícia.

Defensar el bilingüisme dintre d’un

mateix territori és donar per bons els símptomes d’un mal social, és defensar

el domini de la llengua imposada sobre la pròpia, i és condemnar inevitablement

a la desaparició la llengua més feble.

Tot l’exposat fins ara, ens ha de fer conscients:

a- Que la situació de la llengua

catalana és el resultat d’unes

polítiques colonitzadores perfectament

definides i conscients, encaminades a reduir la llengua a guetos cada vegada més minoritaris, a

fer-la innecessària i poc valuosa, convertint –la en una llengua de segona categoria. Aquesta poca vàlua genera en els qui la parlen un sentiment de

rebuig i d’autoodi, que n’assegura la desaparició a través de l’abandó portat a terme voluntàriament pels mateixos

parlants.

Ara ja no calen les prohibicions

brutals de les dictadures. La inducció perpetrada a través dels ofec dels mas mèdia i la destrucció de l’autoestima lingüística

són molt més efectives.

b-

Que

hi ha uns responsables d’aquesta

situació:

–

L’estat

espanyol i francès, amb tot el seu cos legal, funcionarial , polític i militar.

–

Els

polítics instal·lats a casa nostra, que

des de la transició i fins avui han

promogut activament en alguns casos, com socialistes i PP, la

mentida que ha configurat la situació actual, i en d’altres, l’han permès i

l’han dissimulat.

En cap cas no han mostrat el

coratge suficient per denunciar-la.

Això els fa, executors, a uns , i

còmplices als altres del GENOCIDI LINGUISTIC que pateix la nostra nació.

c- Que emmotllar-nos a questa situació, i acceptar com a normal o

signe de tolerància, els símptomes d’una malaltia lingüística, nascuda de

l’opressió, la mentida, la manipulació i la covardia, ens en fa responsables en

un o altre grau.

A

aquestes alçades ja s’ha d’haver fet

evident que aquesta situació generada per la colonització i manipulada

per la mentida, només té una sortida: la descolonització.

I això passa

per:

a- assolir en una primera instància un estat propi. Només així tindrem el poder i la responsabilitat per portar a terme

les polítiques que situïn la llengua com

un dels eixos vertebradors de la

reconstrucció nacional i facin efectiva la nostra descolonització.

b- reconèixer

el català com l’única llengua pròpia de Catalunya i fer-ne l’única llengua oficial i d’ús

necessari en tots els àmbits.

c- Iniciar, en pic l’equilibri de poders ens

ho permeti, un procés judicial amb

observadors internacionals, que posi en evidència el genocidi lingüístic a què ha estat i està sotmès

el nostre poble, i n’assenya-li els

responsables i col·laboradors. Amb això passarem full a la història,

restablirem la veritat, farem possible

que tots els qui han atemptat amb els seus actes o amb les

seves omissions contra la nació catalana, i encara són vius, quedin exclosos de la vida

pública, i tallarem de soca-rel les vel·leïtats dels qui vulguin imposar,

emparant-se en la demografia que les seves polítiques han configurat, les

llengües colonitzadores com oficials en

la nova Catalunya lliure.

La

responsabilitat de fer que tot això s’esdevingui, només la poden exercir les

persones que hagin demostrat amb els seus actes la llibertat d’esperit que no es

deixa enganyar ni claudica davant la mentida, i sense la qual la mera

consecució d’un estat propi representaria un pas endavant ben limitat. Catalunya

Acció vol fer evident la necessitat de portar a la praxis política una nova manera de fer. La d’aquells

homes i dones que

tenen la convicció que la vida pública i la solució dels seus reptes

exigeix una nova consciència que encarni alhora un profund sentit de la

justícia, una clara intel·ligència, un coratge ingent i una decidida voluntat

de servei. Només l’emergència d’aquesta

nova consciència ens permetrà encarar i

superar la mentida i la confusió que manté el nostre poble sotmès. Només

aquesta nova consciència lúcida i insubornable assolirà l’alliberament

que garanteixi el

restabliment de la nostra plenitud nacional i, òbviament, lingüística.

Moltes

gràcies.

Maria Torrents

Consellera de Catalunya Acció

Publicat per:

Salvador Molins, BIC-CA a 22:14