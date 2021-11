Som una Nació. 101.607 catalans lliures censats el CxR.

Som una Nació !

Ho defenso i ho tornaré defensar, només quan ho tingui clar m’ho podré qüestionar, no som una minoria nacional, aquesta expressió mata la veritable força de tot el “Procés” “de Recuperació de la nostra set vegades secular independència.

Som una Nació, un Poble mil’lenari que s’estén de Salses a Guardamar i de Fraga a Maó. Aquesta realitat ha de quedar clara, no escatimem les paraules per dir el que som i diferenciar-ho del que possiblement entengui la judicatura europea per “minoria nacional”. Que es distingexi que diem nosaltres i que entenen ells.

Que quedi ben clar! hi ha tòpics que poden semblar bonets, però en realitat esdevenen esquifits i altament perniciosos, unes eines destructives i fatals. No som ni 6 ni 7 milions, som de 10 a 12. No som un país petit, per molt que ho cantés en Llach, som un país de tamany geogràfic equiparable a la majoria d’estats amb una superfície com la de Bèlgica i molts altres, també en el nombre

d’habitants, amb una potència econòmica gents menyspreable, i una llengua molt potent malgrat les greus dificultats que està patint.

Ni d’Europa ni de ningú rebrem cap ajuda, no ens fem trampes al solitari, no escapsem les expressions, ni matem o estalvíem els mots.

És el què vam fer, que molts no hauríem fet, de dir-li “Consell per la República” enlloc de “Consell de la República”. Perquè no només treballem per edificar la República, som la República, ja la vam votar i declarar, ja ens hem donat i rebut el Mandat del 1r d’octubre.

Dir “per” enlloc “de” … Són aquells tics que patim debilitats de segles d’esclavatge i repressió, aquella por inconscient i ja congènita, inscrita al nostre hipotàlam de Poble sotmès i maltractat, aquell demanar perdó compulsiu, mirar de no molestar, voler omplir-se de raons i silogismes perfectament estructurats, tot mancat de sa orgull, mancat de voluntat de victòria, … Pidolar i fer el ploricó, l’ai de si ens ho donaran o ens ho permetran?

Ningú ens regalarà res, ningú ens donarà permís, ho hem de prendre tot, hem de ser veritablement unilaterals, i per això, per preparar-nos, hem de dir-ho i repetir-ho amb tots els mots i tota la força:

Som una Nació plena que caminem vers la plena Llibertat, la Independència, el Dret suprem de tots els Pobles.

Hi ha dues coses a les que de cap manera podem renunciar d’antuvi, la primera és el qui som i el que som “Una Nació, els Paīsos de parla catalana” i la segona cosa és on som, quin és el nostre tros en el Planeta Terra, el mapa sencer amb els límits geogràfics que li són propis, tots els sabem, abans els he esmentat.

Així, també, l’Assemblea de Representants haurà de procurar canviar mapes i símbols del CxR perquè s’ajustin aquesta realitat.

Nosaltres, els catalans ja censats al CxR som el cos i l’esperit, creixent, d’aquesta incipient República Catalana Independent.

Visquem-ho !

Salvador Molins Escudé,

Consell Local de la República Catalana Independent, del CDR*BIC

PS:

https://www.vilaweb.cat/noticies/les-cinc-tasques-decisives-que-ha-dentomar-el-consell-per-la-republica/