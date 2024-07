Ara és hora de refermar, de protegir i d’assegurar la Llengua de Catalunya:

No ens enfonsem en un negativisme lingüístic, en un realisme trist i depressiu que no sàpiga exigir el català a tothom qui viu a Catalunya, siguem proactius, clamem en favor de la Catalanitat, el nervi de Catalunya.

Ara toca salvar i assegurar la Llengua i la Llibertat plena, salvar la Independència de Catalunya i dels catalans.

Si vols ser català, parla’l!

Si vols ser lliure i ple a Catalunya, aprèn, parla i viu en català!

Aprendre el català és possible i senzill si no estàs tancat de cervell, d’intel·ligència , de bonhomia, d’esperit i d’estima per aquesta terra que també t’estima, que t’acull, que et possibilita treballar, et permet aprendre, et convida a viure i fruir. No vulguis ser eternament estranger, eternament foraster, eternament immigrant.

Visquem la Llengua, la Nació sencera i la Independència, són indestriables, no en baixem, no les abandonem, nosaltres no!

Salvador Molins Escudé, Consell Local de la República Catalana Independent del CDR BIC. Des del 2004 membre de Catalunya Acció defensora de la Llengua Catalana com a única oficial a la República Catalana Independent.

PS1:

Jordi Camps

04.07.2024 | 13:22

En català sempre i a tot arreu.

PS2:

Acabada la llengua, acabada la diferència, acabada la nació https://www.vilaweb.cat/noticies/acabada-la-llengua-acabada-la-diferencia-acabada-la-nacio/