Guerra justa i pacífica, moguda total, en defensa de la Llengua.

Només hi hauria d’haver comptades guerres pacífiques en defensa de coses bones. Dic el mot guerra pel que representa de mobilització total en el bon sentit de l’expressió “a vida o mort”.

Problemes de sempre com la fam i la malaltia, l’aigua, la sanitat, les aigües residuals als països pobres.

Problemes d’ara com l’escalfament global.

La nostra Llengua.

La nostra Independència.

…

Ara, als PPCC,

Comença la guerra pacífica en defensa de la Llengua Catalana. Un gran pacte de país entre tots, parlants, professionals i polítics, per fer tot el possible i més per assegurar el present i el futur de la Llengua Catalana.

Un dels primers passos a donar és vigilar el compliment de com a mínim el 75% de la Immersió Lingüística a totes les escoles del Principat de Catalunya.

Segon pas, fer la publicitat i promoció continua arreu de la Llengua de Catalunya:

“El català és la llengua de Catalunya i dels catalans, no sigui’s ruc … Parla’l.”

Tercer, 3r Congrés internacional de la Llengua catalana, …

PS:

Salvem la llengua. Vigilem i exigim seriosament el compliment estricte del 75% de la Immersió Lingüística.