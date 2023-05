Respectar la Llengua a la sanitat de tots els Països Catalans

Respecte per la llengua en l’àmbit sanitari al País Valencià i a tots els Països Catalans.

Una guerra descarnada i tramposa del “Castellano que todos(?) conocemos” contra la llengua pròpia dels valencians.

Una autèntica vergonya!

Què bé parla Ximo Puig i que fals!

Quina merda de gent, les hosts de Castella, quines ganes de fotre el camp fins les planures d’Austràlia!

O sigui que la llengua sols ha de ser un mèrit, de cap manera un requisit?

Un mèrit és un luxe i un requisit és l’obligació d’aprendre i actuar amb respecte i professionalitat total envers els valencians de parla valenciana.

Hem de viure en un estat de dret o en un estat on es mani i governi sota la llei de l’embut?

Que trist, des de la meva perspectiva, quan Mònica Oltra va trair el valencianisme autòcton. El més calent, de moment, en qüestió del requisit de llengua al País Valencià, encara és a l’aiguera.

“Una llei de moment molt insuficient” i sempre amb l’espasa de damocles apunt de tallar-li el coll”

Enteneu, ara, per què ens fa tanta falta la Independència? És un patiment i una insatisfacció constant que ens aconsella de totes, totes, el divorci entre Catalunya i Espanya.

El respecte envers la catalanitat i la valencianitat natural no serà possible mai. L’odi, l’enveja, la rancúnia i la peresa injustificable no cessaran mai.

No volen uns països castellans i catalans agermanats sinó un País Valencià ajupit, sotmès, rendit i espoliat, enganyat i callat.

L’atenció mèdica ha de ser en la llengua del malalt i el personal sanitari s’ha d’esforçar per fer-ho correctament, per això el mèrit no és suficient, cal a totes totes el requisit!

Les persones que han cursat carreres sanitàries estant perfectament capacitades per aprendre i parlar, si volen, qualsevol llengua llatina, català, castellà, italià, francès, portuguès, galleg, èuscar … és el dret de cada ciutadà el que s’ha de complir i satisfer en situació de malaltia o previsió de la mateixa.

Aquesta ha de ser la llei natural que ens pot agermanar, el respecte mutu, lluny de l’engany i la trampa permanent.

I sí que el català se salva perquè una funcionària el parle amb un ciutadà, perquè les 5500 llengües que actualment encara són vives al món, cadascuna d’elles es pot salvar si es viu, si es parla i es protegeix en el territori que li és natural, el castellà a Castellà i arreu del món, el català a Catalunya, el valencià a València, el galleg a Galícia, l’èuscar a Euskadi, i així podem anar continuant.

Salvador Molins Escudé, Consell Local de la República Catalana Independent, del CDR BlC

PS:

Contra rellotge, el requisit lingüístic que la dreta vol derogar encara no és vigent.

https://www.vilaweb.cat/noticies/contra-rellotge-el-requisit-linguistic-que-la-dreta-vol-derogar-encara-no-es-en-vigor/