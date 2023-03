Reafirmem l’1-O __ Completem la DUI

Referèndum i DUI són legals i legítims!

Com molt bé defensa Josep Costa, l’Estat Espanyol, vulguem o no l’Espanya de sempre, va segrestar i encara segresta i amenaça la llibertat i la vida de molts catalans que han tingut una relació més directa amb l’1-O, que la de tots els que vam votar “Sí” amb coneixement de causa i ple convenciment, el Referèndum d’Autodeterminació de Catalunya, vinculant.

Per què Espanya segresta i jutja, per què reprimeix?

Espanya vol anular el 1r d’Octubre, vol que el neguem, vol que callem i en reneguem.

Espanya la reina de la mentida, imperialista i repressora, vol obtenir confessions amb la tortura encoberta d’un judici, un dels molts judicis de guerra bruta i judicial, de fet “Judicis del Divorci entre Catalunya i Espanya”.

El Primer d’Octubre i la DUI catalana no van ser mentides, diguin el que diguin tots els que hagin volgut estalviar-se la presó i els costos de dolor implícits per als seus estimats més directes.

El Poble Català, una vegada més, l’1-O, va segellar amb legitimitat i amb la seva pròpia legalitat, amb el seu vot, la seva participació, la seva fe i valentia, aquell Referèndum i aquella DUI que ara ens cal completar.

Catalans! No ens hem rendit! Mai ens rendirem!

Reprenguem cada dia el camí, tal com ens ho explica Josep Costa, tal com molts catalans des del mateix octubre del 2017 no hem parat de defensar i edificar, des d’ací i des d’arreu, la ja incipient República Catalana Independent. Som-hi!

Si hi ha “barrufets”, no ho dic per ofendre sinó perquè se m’entengui, si hi ha “barrufets” que no ho volien fer o no hi creien és perfectament natural i legítim que sigui així, per això som lliures i cadascú pensa i opta pel que li convé, i gràcies aquest invent de la democràcia, vam guanyar l’1-O amb un 90% de vots i un 43% de participació.

Espanya la mentidera, la reina de la mentida, vol obtenir la seva veritat, el seu relat anulador i paralitzador, amb judicis embrutats pel segrest, la repressió, l’amenaça d’un estat policial i terrorista, tot poderós, en el que es conjuminen i barregen els seus tres poders corruptes més la vergonyosa monarquia borbònica contra un Grup Objectivament Identificable: La Nació Catalana, poble mil’lenari, que com tot Poble té dret a la Plena Independència, administrar i defensar la nostra pròpia llengua i cultura, recursos i llibertat.

Per això ens cal el divorci entre Catalunya i Espanya, necessitat que fan urgent i visible tot aquest seguit de Judicis i la seva perversió implícita.

Compatriotes catalans, la lluita continua!

Lleials a l’1-O, reafirmem-nos en el Mandat que ens vam donar, edifiquem la ja incipient República Catalana Independent, visquem la Llengua i la Nació sencera, són indestriables!

Aixequem la suspensió i completem la DUI.

Estem autodeterminant-nos!

“Catalonia the next State in Europe”

Som la Nació Catalana!

“We, t’he People of Catalonia” i en aquest camí es van insinuant nous lideratges imprescindibles i urgents.

Quan veieu algú que vagi cap a la Independència seguiu-lo! Aquesta és una màxima vàlida en tots els ordres. A l’hora de la veritat qui mira enrera no val.

Escoltem Josep Costa i altres capdavanters, no ens deixem vèncer ni per l’orgull ni per l’estètica.

Salvador Molins Escudé, Consell Local de la República Catalana Independent, del CDR BlC.

PS:

https://youtu.be/EC8yvzPf8gE