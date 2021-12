Què pot fer, el CxR, per la llengua? Ja som 101.886

Què hem de fer amb la Immersió?

Decididament, llegits molts comentaris a l’article de Barnils, la meva resposta a la seva pregunta és “no a les línies separades”, el que hem d’exigir és el compliment de la immersió, la que de moment es pugui, sense permís ni perdó, com ha expressat alguna de vosaltres. Un de vosaltres també ha dit clar i contundent, “els hem de fer pànic”, perquè hem de saber-ho tots, els nostres polítics no ho faran, ni ho han fet fins ara, han renunciat! Quina legislatura ha exigit l’etiquetatge o la quota de cinema? Cal fer-los pànic, organitzem-nos per exigir la seva responsabilitat o per crear una alternativa a aquesta vergonya de partits que ens toca patir. Junqueras, Sànchez, i les seves ER i Junts ens estan fallant, la CUP també, no és cap secret. Seran capaços tots tres de donar la cara de veritat per la Llengua?

Algú ha d’agafar el brau per les banyes per ajudar la llengua amb la realització de propostes propositives i efectives com les expressades en els darrers comentaris.

Salvador Molins Escudé, Consell Local de la República Catalana Independent del CDR*BIC

PS1: Què pot fer, el CxR, per la llengua?

PS2: Ja som 101.886 catalans lliurement a la incipient República Catalana.

PS3: https://www.vilaweb.cat/noticies/model-basc-a-les-escoles-catalanes-i-ii/

