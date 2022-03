Putin no vol alliberar sinò utilitzar Crimea, el Donbass i la invasió d’Ucraïna per practicar i justificar el seu expansionisme criminal.

Aturem Putin !

Putin no vol alliberar sinò utilitzar Crimea, el Donbass i l’invasió d’Ucraïna per començar i garantir el seu expansionisme imperialista.

Alguns catalans independentistes amb bona fe no s’adonen de que Putin és imperialista expansionista i que no cerca alliberar Pobles sinó sotmetre’ls posant governs titelles als territoris invadits, com va fer a Txetxènia.

A Putin se l’ha d’aturar de seguida, ja és un tirà que ja fa temps va contra el seu mateix Poble i la mateixa Ucraïna que també és eslava. La Xina millor que no jugui amb foc, Hitler primer va pactar amb l’URSS i després la va envaïr. De cap manera es pot deixar que Bielorússia emmerdi encara més la situació bèlica. L’espai d’exclusió aèria és necessària perquè si Rússia o Bielorússia la creuem estant, ja de fet, violant als veïns, no se’ls li poden consentir amenaces als violentadors i als invasors prepotents. Si no s’avisa al violentador “no t’atacarem, però no traspassis, no serà res personal, serà automàtic, causa/efecte i prou, avió o dron que passi serà destruït i prou! No passis doncs! Tu tens els teus drets, nosaltres també, ambdós ens hem d’auto protegir. No aturar Putin és un suïcidi, deixar embolicar Bielorússia encara ho és més. Putin fa com espaÑa, cada dia et va trepitjant més, et va prenent territori en tots els àmbits i després t’aplica la llei de l’embut combinada amb la dictadura dels jutges, la guerra judicial. Aleshores ja has llepat, no et treus mai l’invasor repressor i supremacista de sobre, els catalans estem suportant aquesta ignomínia des de la guerra dels segadors el 1640-1652 i el tractat dels Pirineus en el que ens van amputar la Catalunya del nord dels Pirineus.

Putin s’ha d’aturar, és un tirà i un psicòpata, imperialista, prepotent i invasor.

Quanta falta ens fa un Churchill. Algú que pari els peus del nacionalisme expansionista rus.

No ens enganyem, Putin no defensa Crimea i el Donbass sinò que els utilitza per assolir fer efectiu el seu expansionIsme.

Salvador Molins Escudé, Consell Local de la República Catalana Independent, del CDR BlC.

