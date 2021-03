Punts en comú: Respecte per la democràcia. Respecte pel 1r d’octubre. Respecte per la Llengua. Respecte pel 52%.

Punts en comú?

Pot ser un punt en comú, censar-se a la República Catalana a l’exili de Waterloo, lliurament, per avançar vers la nostra plena independència?

Llibertat, igualtat, fraternitat, … són punts en comú?

Reforçar, protegir el Parlament de Catalunya i no deixar-lo trepitjar, no deixar-se sotmetre, és un punt en comú?

Defensar els drets de les dones i foragitar els maltractaments o ofenses de gènere és un punt en comú?

Aturar les Nuclears que ja han acabat la seva vida útil prevista, aturar la Central de Cofrents, invertir en energia eòlica, són punts en comú? Eliminar els dipòsits de residus nuclears milers d’anys radioactius són punts …

Que us semblaria no empresonar ningú per les seves idees ni pel seu compromís polític i respectar constructivament els resultats de les eleccions. Treballar-ho amb constància.

La televisió compartida entre tots els Països Catalans, és un punt en comú?

Que jutges, metges, dependents, professionals de tota mena parlin correctament el català és un punt en comú?

La vida és una lluita i els catalans sempre l’hem volguda pacífica i l’hem de fer possible, i la fem possible.

però els drets nacionals són essencials, no els poden obviar.

Tot Poble té el dret i l’obligació d’auto governar-se, de protegir els seus valors, d’ensenyar a infants i nouvinguts la seva llengua, la seva història i la seva gent, no podem ser infants i adolescents eterns, hem de ser-ne conscients.

Quan les coses es compliquen només com persones adultes i responsables es poden millorar.

Per això els catalans independentistes treballem per la llibertat nacional del nostre Poble

Respecte pels drets humans, socials, polítics …

Acollir la gent, no marginar-los. integrar-los plenament com a catalans.

No pots anar a una terra i no valorar les seves coses i tradicions, no pots ésser un immigrant perpetu, no has de renunciar a les teves arrels però de cap manera et pots portar com un conqueridor o un colonitzador.

Són això punts en comú?

No siguem criatures que som catalans!

PS:

Punts en comú:

Respecte per la democràcia. Respecte pel 1r d’octubre.

Respecte per la Llengua. Respecte pel 52% de votants per la Independència de Catalunya.

Salvador Molins, Consell Local de la República Catalana Independent, del CDR*BIC

Berguedans per a la Independència de Catalunya. 2002

Amics de Josep Espelt i Pere Esteve, en la memòria.