Per la Independència, l’única lluita eficaç contra la Dictadura dels Jutges i Fiscals

Sols la Independència!

Un Macro judici nou, la falsa Amnistia, un més dels judicis del i pel Divorci entre Catalunya i Espanya.

En la Dictadura de jutges i fiscals els advocats hi tenen una immensa responsabilitat.

Només hi ha una lluita possible contra això, la lluita i la denúncia continuada, sempre en defensa de la Independència de Catalunya. I és una qüestió que molts moltíssims l’abandonen.

Independència, independència i independència!

Res més!

PS1: Vau veure Independència a les eleccions municipals? Vau veure Independència a les ejleccions espanyoles? Vau veure Independència a les eleccions catalanes? Heu vist independència a les eleccions europees?

Independència amb la força que cal?

Vau veure Independència al Tsunami? Heu vist mai Independència en la Comissió de la Dignitat? …?

Despertem !

Salvador Molins Escudé, Consell Local de la República Catalana Independent, del CDR BIC, Cos Territorial en defensa de la DUI i de la Llista Cívica. Cèl·lula territorial del MxI.

PS2:

Xavi Monge: “Hem d’esperar una guerra absoluta, i és important dir-ho”

https://www.vilaweb.cat/noticies/entrevista-xavi-monge-operacio-judes-amnistia/