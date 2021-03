Per la Independència, pel Pacte de Govern, JUNTS ha d’imposar DUI, Llengua i CxR perquè ER i CUP han acordat “fum”, un diàleg i un referèndum impossibles.

“VOLEM UN GOVERN INDEPENDENTISTA”, però

ara mateix pel que sembla només JUNTS ho pot garantir i per tant ho ha d’exigir.

“ER no ven FUM” deia un eslògan de campanya, però ara mateix, ER i CUP, en el seu primer preacord han apostat per un govern “FUM autonomista” comprometent-se per un diàleg i un referèndum impossibles.

Junts ha d’imposar en el nou govern, les seves apostes per la DUI, per la Llengua i pel Consell per la República, si no se li accepta, el govern no serà de veritat independentista, no actuarà com a tal, per tant no hi pot haver nou govern. I si hi ha nou govern sobretot que Junts es mantingui a l’oposició”

Representants de JUNTS, no es tracta de sentir-se menystinguts, és un atac en tota regla, és una pinça que us fan per sortir-se amb la seva. Si Junts cau en la trampa, la CUP pot abstenir-se tranquil·lament com han fet sempre, Aragonès se surt amb la seva i Catalunya perd com a mínim de tres a dotze anys més.

Junts ha de defensar la DUI, la llengua i el Consell per la República, junts només té un diputat menys que ER, com sempre ingenus es van rendir -ens vam rendir- abans d’hora, Illa té mil vegades més clar el que defensa. Així, doncs, sense DUI, sense Llengua i sense Consell per la República no hi ha nou govern.

Que ho fa que la CUP sigui tant exigent amb Junts i tan poc amb ER?

Junts manifesta una ingenuïtat total, les declaracions de Jordi Sànchez de fa uns dies manifestant la necessitat d’un pacte “sí o sí” eren lamentables, tan lamentables com l’aposta del pre Pacte entre ER i la CUP proposant un diàleg impossible i un Referèndum també impossible repetit el 2025, això significa pel cap baix fins d’ací 12 anys, 4 per decidir-se, anar a eleccions per reafirmar-ho, quatre més per preparar-ho i quatre més per executar-ho, tots serem morts i ells jubilats, …ai las! quina ensarronada!

Demà Jordi Sànchez farà una conferència, segons el criteri que en tinc serà un desastre com aquella conferència que va fer Junqueras després de la del Mas, Junqueras en aquella ocasió es va limitar a nedar i guardar la roba amb una exposició d’història com si fossin a la Universitat, ni va voler quedar malament ni es va comprometre en res, cap alternativa, cap suport efectiu. Un detall més que em confirma la incapacitat total d’ER de defensar la dignitat de Catalunya, allò que en realitat li ha fet fer marxa enrere.

I ens surt Aragonès dient “elis! nosaltres -ER i CUP- també farem política independentista”. Sí, sense retòrica, és clar, i sense vendre fum, veritat? perquè un diàleg impossible i un referèndum impossible no són “FUM ” veritat? Venedors de fum!

La Sra. Elsa Artadi, també un bon actiu de Junts, o sigui “que no fos ni un Dragon Khan ni un Vietnam”, déu n’hi do! quin nivell! quina misèria! Sr. Puigdemont us heu ben lluït amb personatges així, no calia separar-se del PDCAT ni fer tan soroll per quedar encallats així.

Junts ha de batallar contra aquesta claudicació i trampa que han ordit contra la Catalunya Independent entre ER i la CUP, Junts ha de fer com va fer la Gabriel, lluitar amb fermesa, sense moure’s ni un milímetre, contra aquesta amenaça neo autonomista, contra aquest ajornament parent de la mort, dotze anys! … on s’és vist? 12 anys.

ER ho ha treballat bé això de posar-se la CUP al seu costat i ja fa dies fer una pinça contra l’opció unilateral, perquè si la CUP no enganya ni ha enganyat la seva opció independentista rupturista és de fet més propera a Junts. La gran aposta social -lluita social d’esquerres- no serà mentre estiguem sota la bota d’Espanya i això ni amb més autonomisme no canviarà. A les darreres eleccions del 14-F, Illa, per poc va guanyar en vots, ER va guanyar sobre Junts per un sol diputat, i l’opció unilateral va guanyar ER per 8 diputats.

Si les tornes fossin al revés hauríem vist ER treure les urpes per desplaçar Junts, però com que les tornes han estat del dret hem vist Junts acceptant la posició de lideratge d’ER tan sols per un diputat, i, per acabar-ho d’adobar, enlloc de lluitar amb dents i ungles per defensar DUI, Llengua i Consell per la República, sembla que no saben dir res més que es senten menystinguts “per la parelleta ideal” suposo, ai pobrets!

En aquests moments als unilateralistes i rupturistes només ens queda Junts.

Sr. Sànchez, en la conferència aquesta com a resposta a Aragonès, no ens digui que val més que esperem uns anys tal com ho va fer en unes declaracions, no sé ara exactament si van ser el dia 10 de setembre del 2017 o pocs dies després, això sí segur que va ser abans del 1r d’octubre, com si ens convidés ajornar el mateix 1r d’octubre.

La “Traïció dels Líders” ja fa massa temps que torna dansar entorn nostre la dança de la mort!

JUNTS ha d’exigir i obligar en el pacte amb ER i la CUP, el compromís amb la DUI, la Llengua i el Consell per la República, amb la mateixa fermesa i obstinació amb que la Gabriel va fer apartar el MHP Mas.

Salvador Molins, Berga

PS: Per la Independència, pel Pacte de Govern, JUNTS ha d’imposar DUI, Llengua i CxR

perquè ER i CUP han acordat “fum”, han acordat un diàleg i un referèndum impossibles.