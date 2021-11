On sou els 2 milions del 1r de d’octubre? A la panxa del bou?

Si som, … Siguem!

Vam votar i vam guanyar, per a ser independents.

El CxR, la República Catalana Independent us necessita!

On sou catalanes i catalans del 1r d’octubre?

– a la panxa del bou on no hi neva ni plou!?

Tal vegada espereu que ens faci la feina l’Arrimadas o els altres espanyols?

Censeu-vos com a ciutadans de la República només costa 10 euros i una mica de temps connectant el mòbil o l’ordinador. Si us cal algú us pot ajudar per fer-ho.

Hem de complir el Mandat del 1-O, Independència i llengua! Censeu’vos, ja!

Separats i esgarriats no anirem ni arribarem enlloc. per tant com ens deia Xirinacs:

“siguem Poble digne i rebel, amants de la justícia i alliberadors en un món que no volem que vagi enrere i cap avall, que sigui bo per a tothom”

PS1:

On sou els 2 milions del 1r de d’octubre?

PS2:

Avui mateix, els catalans lliurement censats a la novai incipient República Catalana Independent ja som 101.853.