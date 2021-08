No és no! __ No a tot el que vingui de l’enemic! __ Olimpíades a fer punyetes! __ Fora els qui hi pacten i es deixen enganyar!

APRENGUEM I ENTRENEM-NOS A DIR-LOS NO!

No és no! __ No a tot el que vingui de l’enemic!00

Olimpíades a fer punyetes!

Fora els qui hi pacten i es deixen enganyar!

No democràtic a tot el que vingui dels qui ens neguen.

“si no traspassen que no traspassin”

Cal que aprenguem a trencar políticament, cap ajuda ni suport per aquells que ens neguen.

Qui no accepta la nostra Independència ens nega a nosaltres. No votem més als qui de fet ens enganyen, prou de pagar-los sou i mantenir-los cadires.

Salvador Molins Escudé, Consell Local de la República Catalana Independent, del CDR*BIC

Comentaris a l’Editorial de Vilaweb:

Berta Carulla 05.08.2021 | 01:01

Efectivament, en Joan Rovira ho ha dit: Barcelona està feta malbé i els qui han perpetrat el crim ara van a pel Pirineu. Als nostres cal que els fotem calbots fins que es dobleguin al mandat del 1r d’octubre: Espanya ens l’hem de treure de sobre, si no traspassen que no traspassin, ja construirem de nou. Punt i final.

joan rovira 04.08.2021 | 23:48 Haver de recordar que territori i habitants interrelacionats són el “hub” natural d’una societat o, que sense eines democràtiques no hi ha democràcia; explica per què som on som. Tal com posa en relleu l’entrevista, d’ahir, a En Bernat Lavaquiol sobre les comarques pirinenques. Haver de recordar que la mancança d’inversions als Pirineus com a la resta del territori català té dues causes principals: primera, l’espoli fiscal estatal -16.000 M€/anuals- i, segona, la desigualtat planificada des de la macrocefàlia de BCN. Als Pirineus calen, com explicava, serveis bàsics en infraestructures viàries en xarxa, que arribi el digital arreu. Una economia diversificada de qualitat –agricultura, ramaderia i indústria-. I no esdeveniments pensats i programats des dels despatxos de Madrid i Barcelona. Per tant, cal un referèndum als habitants dels Pirineus per si els hi cal per viure en comú, a la catalana, que és compartir i no, a la castellana, “en común”, que vol dir, “me pertenece”; tal com, mitjançant la “dissonància cognitiva”, manipulen les elits espanyoles i catalanes. PD.

Els Jocs d’hivern Barcelona-Pirineus 2030, és una ocasió per adonar-se com les elits espanyoles i catalanes utilitzen la “planificació programada” per interessos aliens al territori i els habitants dels Pirineus –després de no invertir els diners que els hi pertoca per l’espoli fiscal i la macrocefàlia barcelonina- i, mitjançant la “dissonància cognitiva” des del llenguatge -posar contingut castellà a mots catalans- fins al que haurem de veure si els demòcrates no ens plantem, tal com vàrem fer el Primer d’Octubre. Com ni tan sols cap dels partits actuals, unionistes i suposadament independentistes, han respectat la consulta del TRAM a Barcelona. Imaginin el què veurem en aquest assumpte, com en el tema de l’aeroport o, pels que viuen a Barcelona; com un cop foragitada l’activitat del centre, la ciutat esdevé un decorat perfecte pels negocis de la “sharing economy” –pisos turístics dels grans inversors estrangers- que està darrere totes aquestes proves maldestres de les mal anomenades “superilles” i “l’urbanisme tàctic” de les pilones i els colors. Pobre urbanisme barceloní, com t’has de veure! Compte, que els mateixos, ara van pels Pirineus! ….

PS 3: Plantem cara a l’enemic, que ningú pugui aturar la República Catalana Independent. Diguem el prou definitiu, completem i portem la DUI a La Haia.

PS 4:

Els catalans tenim “un “horitzó d’expectativa” nítid” i precís:

El dia del Punt i Final hem de ser molts, hem de ser tots.

Ara ja són 98.379 ciutadans de la nova república que es deleixen per implementar-la.

És molt senzill censa’t, ja! Xirinacs ens digué “sigueu poble” …

Som-hi, doncs! PS 5: @Fantassin 3 d’agost Vaig llegir que quan una capital té un sol aeroport el país és vulnerable en cas de conflicte (i és indicador de provincianisme o de sotmetiment al veí). Si x BCN, 2 aeroports petits fossin estratègicament millor que un de gran, quin seria l’emplaçament + adequat per al segon?







PRESENTAR-NOS TOTS JUNTS A LES PROPERES ELECCIONS CATALANES PER A COMPLETAR LA DUI I FER EFECTIVA LA NOSTRA INDEPENDÈNCIA:

