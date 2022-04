No al Cavall de Troia del castellà contra la immersió lingüística de la Llengua de Catalunya.

No al Decret de la vergonya, Cavall de Troia contra la Llengua Catalana.

Partal ens explica i sobretot ens avisa. Per començar, si encara no ho hem fet, tenim temps fins el dia 26 d’aquest abril de 2022 per dir a tot Catalunya que no volem de cap manera aquest “decret de la vergonya” que pretén fer-nos empassar la “lengua del imperio”, la llengua que secularment ens volen imposar, un decret que anul·la l’acolliment d’infants provinents de la immigració en la nostra llengua, que posa en mans de cada escola la no immersió lingüística, que posa greument en perill el català, i tot això fet per polítics i partits catalans que es lliuren per covardia disfressada de prudència i per interessos electorals i estultícia suïcida als espanyolistes del PSC-PSOE, de Ciutadans, del PP, de Vox, … que es lliuren a les males praxis contra la llengua de Jutges espanyolistes i dictadors, i de persones i entitats espanyolistes que odien profundament la nostra llengua, la nostra terra i a nosaltres mateixos, gent que no mereix viure a Catalunya, supremacistes i colonialistes, gent que vol aixafar el dret de la majoria de pares i criatures. Una veritable vergonya i traïció històrica.

Com podríem dir No! i que aquest no arribi arreu i constant?

No ha de ser un “no” d’un sol dia, el contraatac ha de persistir. La batalla de la llengua no es pot aturar, no podem permetre que ER i Junts facin aquest disbarat. Fora ER i Junts. No podem votar aquesta colla d’inútils.

Hem d’assolir un enxarxat sobre el territori de defensors de la Llengua, dels Consells Locals i altres entitats coordinats amb el CxR.

Un a un sumem el nostre “No aquest decret de la vergonya” que enlloc de plantar cara a la judicialització de l’ensenyament s’agenolla davant les pretensions de miserables jutges i denúncies d’indesitjables.

No aquest Cavall de Troia contra la llengua de Catalunya, contra la immersió lingüística, contra l’acolliment d’infants a l’escola en català.

Estic d’acord amb el següent comentari:

“Carles Benito | 01:34

Abans del 26 la pressió als carrers ha de ser de tal magnitud que el govern haja de dimitir. Si no és així la reforma s’aprovarà i no tindrà volta enrere dins l’autonomia.

govern DIMISSIÓ JA !

CANDIDATURA UNITÀRIA DE LLUITADORS PER LA

INDEPENDÈNCIA INDEPENDENTS JA!

I també amb el comentari de Gemma Pané de les 00:30.

Salvador Molins Escudé, Consell Local de la República Catalana Independent, del CDR BlC

PS1: No al Cavall de Troia del castellà contra la immersió lingüística de la Llengua de Catalunya.

PS2: https://www.vilaweb.cat/noticies/un-poc-de-walter-benjamin-o-per-que-els-partits-volen-humiliar-la-gent-imposant-el-castella/

PS3. Enllaços “Regeneració lingüística de la Nació Catalana”

https://lagotacatalana.wordpress.com/2017/01/28/dt-31-regeneracio-linguistica-de-la-nacio-catalana/

https://simptomesindcat.blogspot.com/2019/06/regeneracio-linguistica-de-la-nacio.html?m=1

Regeneració Lingüística de la Nació Catalana:

https://slideplayer.es/slide/14102503/