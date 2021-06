MICRO MOMENTUMS PERMANENTS: __ 97.857 censats lliures a la República Catalana Independent: Enxarxem-nos. Completem la DUI. Cerquem aliances i suport internacional.

Per si algú tenia dubtes, amb la DUI del 27 d’octubre de 2017 vam passar de ser una autonomia malcriada a ser una incipient República catalana Independent.

Persistim intel·ligentment: Ja som 97857 catalans lliures censats al CxR. Enxarxem-nos al territori, esdevinguem-ne cèl·lules mare, intersticis, nusos neuronals i completem la DUI del 27 oct del 2017.

Cerquem el suport internacional. Cerquem aliances de valors morals, geoestratègics i econòmics. EEUU i Israel valoren molt la llibertat, nosaltres també. Llibertat i Independència ens obriran les portes al club de les nacions lliures. Capacitat de treball i responsabilitat també. Germanor entre els pobles oprimits també, és “l’hora dels Pobles” (Pere Casaldàliga). Persistim intel·ligentment: Ja som 97857 catalans lliures censats al CxR. Enxarxem-nos al territori, esdevinguem-ne cèl·lules mare, intersticis, nusos neuronals i completem la DUI del 27 d’octubre del 2017.

Cerquem el suport internacional. Cerquem aliances de valors morals, estratègics i econòmics. EEUU i Israel valoren molt la llibertat, nosaltres també. Llibertat i Independència ens obriran les portes al club de les nacions lliures. Truquem-los a la porta.

Truquem a la porta dels EEUU, d’Israel i dels seus aliats. Qui defensa la llibertat de veritat sap veure les diferències dels presentables i els impresentables. El món necessita pobles lliures i Catalunya esdevindrà un nou paradigma que obrirà moltes portes.

Necessitem polítics que es comprometin en completar la DUI i en cercar aquestes aliances.

Salvador Molins Escudé, Consell Local de la República Catalana Independent, del CDR*BIC





LA NOSTRA FORÇA “el convenciment”

“Però el Primer d’Octubre va passar. I tant se val quina interpretació en vulga fer aquest o aquell, d’allò que va passar: són els actes polítics, jurídics i legislatius que compten. Fredament. Per això no entraré a discutir què fou el Primer d’Octubre perquè a mi m’interessa explicar què és el Primer d’Octubre avui.”

“Llegim-ho bé això: el Primer d’Octubre i tot el procés cap a la independència de Catalunya és un esdeveniment legalment impecable. La famosa doctrina de la llei a la llei era la correcta i es va aplicar d’una manera exemplar. Carles Viver i Pi-Sunyer va dissenyar un trajecte molt sòlid –que no endebades havia estat president del Tribunal Constitucional d’Andorra i vice-president de Tribunal Constitucional espanyol. Perquè sabia què feia.”

“La ruta era nítida. Primer hi va haver unes eleccions democràtiques guanyades per uns partits que al programa electoral, completament legal, afirmaven que farien allò que van fer. Després es van fer tots els passos legislatius necessaris i correctes en cada moment. En el moment clau i de la manera apropiada, es van aprovar dues lleis, la de transitorietat i la del referèndum, que blindaven jurídicament la decisió que s’havia de prendre. I es va convocar el referèndum del Primer d’Octubre amb tota la legalitat i respectant de manera escrupolosa els reglaments i les formes, …”

“I finalment es va guanyar el referèndum en les condicions que aquelles lleis reclamaven i, en conseqüència, el Parlament de Catalunya va proclamar la independència. El govern i el parlament no van fer res mal fet, en cap moment –hi insistesc– del punt de vista jurídic.”

“I ací és on el Primer d’Octubre és viu avui.”

(Vicent Partal)

PS 1: La DUI catalana garantia del 1r d’octubre. Visquem la nostra Independència. Enxarxem-nos en el territori.

PS 2: 97.857 censats lliures a la República Catalana Independent: Enxarxem-nos. Completem la DUI. Cerquem aliances i suport internacional.

PS3: “Necessitem polítics que es comprometin en completar la DUI i en cercar aliances internacionals de valors, econòmiques i geoestratègiques.”

PS 4: MICRO MOMENTUMS PERMANENTS: __ 97.857 censats lliures a la República Catalana Independent: Enxarxem-nos. Completem la DUI. Cerquem aliances i suport internacional.

————————-

“M’interessa explicar què és el Primer d’Octubre avui”

Vicent Partal, Vilaweb.

https://www.vilaweb.cat/noticies/que-es-avui-no-nomes-que-va-ser-el-primer-doctubre/

“Qui va actuar contra les lleis, de les seues i de la llei internacional, va ser Espanya.

I ací és on Espanya està atrapada avui.

“Al nostre país sembla que hi ha qui no s’ho vol creure, encara.”

<sempre igual! ai las! més rucs no pot ser, a tots nivells>

“Espanya acatarà allò que li diga la Unió Europea i haurà d’acceptar a contracor una resolució democràtica del conflicte català que pot desembocar en la independència? Doncs encara millor per a nosaltres.”

“… Dos comentaris finals. El primer és que ningú no ens regalarà res.

I el segon. Per a guanyar les batalles judicials d’aquest nivell cal saber fer les coses de manera impecable. No dic bé, dic impecable. I això no és a l’abast de tothom.”

PS 1:

Persistim intel·ligentment: Ja som 97857 catalans lliures censats al CxR. __Enxarxem-nos al territori, esdevinguem-ne cèl·lules mare, intersticis, nusos neuronals i completem la DUI del 27 oct del 2017.

Cerquem el suport internacional. Cerquem aliances de valors morals, estratègics i econòmics. EEUU i Israel valoren molt la llibertat, nosaltres també. Llibertat i Independència ens obriran les portes al club de les nacions lliures. Truquem-los a la porta.