Llista Cívica, Cossos Cívics. Resposta Uriel Bertran.

Necessitem un Josep d’Egipte, l’organitzador, el cervell potenciador i canalitzador, amb capacitat resolutoria …

Raonaments referents al moment actual del “Procés de Recuperació de la secular independència de Catalunya”:

Aquells que proposen tàctiques i accions, i en tenen consciència, i molt sovint les fan tot sols, en realitat haurien de poder sumar suports i coordinar-se.

Fem fulls de ruta i calen accions de fons, però al cap de poc temps ja resten en l’oblit.

Som als 7 anys de les vaques flaques de la llengua, sobretot de la llengua i amb ella se’ns hi escola tot. Necessitem un Josep d’Egipte, l’organitzador, el cervell potenciador i canalitzador, amb capacitat resolutoria, potser una MHP Laura Borràs i tal vegada un MHP Torra, … I potser un Josep Costa, i un Dante Fachin, i un Cotarelo, i un … Vicent Partal, … una Ponsatí i/o altres …

Ens calen, no tan sols el cos de pensadors i els enllaços del poble, sinó també els actors executors de la ja incipient República Catalana Independent, del Mandat del Poble per al poble, de l’1-O.

I si enlloc d’esperar, la Independència i la República, la fem!

“No es demana. Es fa!”

Tantes coses a fer i tanta voluntat i mans per fer-les, però sovint ens quedem en el somni, falta la realització i falta algú amb capacitat organitzativa i executora. Algú lleial a la nova i unilateral República Catalana Independent !

La Llengua està en perill. Els successius governs no fan res, les Universitats van a la seva, … qui més va a la seva i no fa el que hauria de fer …? Hem de restar impassibles?

Cal concretar i avançar.

Qui és el Josep d’Egipte, de les 14 vaques, les 7 grosses i les 7 flaques. Qui interpreta el nostre somni, … el nostre anhel?!

Laura Borràs, Quim Torra, Ponsatí, Uriel Bertran, Josep Costa, Dolors Feliu, Vicent Partal … i tants d’altres … us necessitem!

Sé que la MHP del Parlament ara momentàniament suspesa és llesta, resolutiva, lleial, unilateral, … per què no podria ser ella, per exemple, qui portés aquesta part de la recuperació de Catalunya, des de fora d’aquest sistema autonòmic que ens tenalla i ofega?

Cossos Civics

Cossos cívics, partidaris de la Llista Cívica per a la Independència!

Contra tots els atacs, acció permanent per a la Independència!:

Cos cívic de l’independentisme unilateral, complementari de la Llista Cívica.

Ens cal un Cos Cívic de l’independentisme unilateral, suport de la Llista Cívica, actiu, organitzat, preparat i coordinat, amb tota la gent disposada fer costat al “Punt i Final” del Procés de recuperació de la nostra independència.

Quan arribi el nou embat hem d’estar preparats i coordinats per estar actius i apunt en el lloc precís. On, com i per a què?

Hem de preveure tots els escenaris i obstacles, totes les possibles contingències. Per això cal organització i mètode.

També la Clara Ponsatí, la Laura Borràs, el Jordi Pesarrodona i moltes altres persones són capaces d’organitzar i fer efectiva una cosa així que pot esdevenir imprescindible.

Reafirmem l’1-O i completem la DUI.

Llistes cíviques i Cossos cívics per a la Independència, a cada poble, a cada contrada … endavant !!!

Pacte Nacional de l’independentisme cívic unilateral, endavant!

Caldrà un ens o persones de coordinació i direcció general.

Tots junts, ANC, CdlR, CDR ‘s, Debat Constituent, Acusem, web ponsatí, …. AMI, .. Consell de la República, Govern a l’Exili, Assemblea de Representants, totes les filials i patriotes individuals. Tots renovats i empoderats!

A l’enemic res li fa tan mal com tot el que fem pràctic i efectiu per a la Independència!

“GOI Català”:

“We, the People of Catalonia”

“Catalonia t’he next State in Europe”

Enxarxem-nos!

Perssistim!

Fem el gran Pacte de la Conferència Nacional de l’independentisme civil unilateral.

ANC, ajuda al Debat i al Consell de la República!

Per la Llengua, per la Nació sencera, per a la Independència … Visquem-ho, són indestriables!

Salvador Molins Escudé, Consell Local de la República Catalana Independent, del CDR BlC

PS:

Vitamines per a tots els Independentistes, àdhuc la Laura Borràs:

Enllaç Resposta Uriel Bertran …

“Mesurar els nostres límits”:

https://youtu.be/JfiHO-Cjq60

j