Reafirmem el 1r d’octubre i completem la DUI del 27 d’octubre de 2017

Trobo faltar gent com Pere Cardús. Vilaweb, sense faltar a la veritat i al pluralisme, ha de defensar especialment el 1r d’octubre i la DUI, i tot el referent al CxR, llengua, cultura, … no ens queden gaires bastions decidits i desacomplexats als mitjans per fer valent l’independentisme i persistir. Ot Bou és un bon articulista que no sempre l’encerta, naturalment. Però hi ha una cosa que Bou si fa, al meu parer massa sovint, quasi en cada un dels seus articles, potser es tracta d’allò de “gat escaldat”, però ho considero greu i em dispara totes les alarmes, Bou en les seves exposicions i argumentacions dóna com a coses fetes la rendició i la mentida, un dia i un altre, que hi poden ser, dins l’Independentisme i el moment actual, però tanta dosi de pretès realisme mata i ofega, és una expressió negativa que es filtra de forma dissimulada i contínua, una mena de parer en el fons antiindependentista i anacional suau que va penetrant finament i va enverinant, debilitant i destruint la moral, l’anàlisi i el convenciment dels defensors del 1r d’octubre i de la DUI, de la unilateralitat, de tot el que ens cal per poder persistir, resistir i avançar en l’edificació de la incipient República Catalana Independent. Criticar el procés no ho podem fer sense una gran dosi de positivisme i moral de victòria sabent que la nostra única Victòria és la Independència i recuperant la nostra sobirania veritables objectius de l’anomenat, depauperat, criticat i atacat “Procés”, Procés de Recuperació de la nostra Independència. No cal dir que potser vaig errat, tan de bo.

Salvador Molins Escudé Consell Local de la República Catalana Independent del CDR BIC

PS1: Llenguatges o esperit subliminals enfront el 1r d’octubre i la DUI

PS2:

“Una llum dins un tunel fosc on ens hem posat com a país, una esperança tant necessària, on tots sabem que el poder es en el poble, i que cal buscar la formula per exercir-lo abans no sigui massa tard.” (Albert Cortès Montserrat)

PS3:

https://www.vilaweb.cat/noticies/bots-barrals-illa-iglesias-sol-poble-llengua-immersio/