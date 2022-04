Lleial a l’1-O, des d’un Consell Local del Territori. Censa’t al CxR.

Catalans en defensa de la Llengua i de la Independència

Al Consell per la República ja ens hi hem censat 102.339 catalanes i catalans lliures, molt probablement votants del 1r d’octubre, quan es decidiran de fer-ho tots els altres?

Salvador Molins

08.02.2022 | 03:03

Tristament espaÑa i els seus servidors catalans encara tenen agafats els independentistes i tot Catalunya, trista i dissortada, pels “ous d’or d’ER” qui ha trencat des del 21-D de 2017 la possible unitat d’acció independentista a canvi de les engrunes de poder falses i buides de contingut de la Colònia i una ER que encara persisteix volen fer-nos empassar rodes de molí com la taula de diàleg falsa i un referèndum pactat que no es donarà i sols serveix per diluir el valor del veritable Referèndum que ja vam votar i guanyar.

Junts ha fet seguidisme d’ER, ambdós a hores d’ara són inservibles. No mereixen la nostra confiança.

Complim el Mandat del 1r d’octubre i comprometem-nos en completar la DUI catalana del 27 d’octubre de 2017. Portem la DUI al Tribunal de Dret Internacional de La Haia.

——————-

Jo ja sóc un català lliure. Qui vulgui ser esclau que vagi plorant i pidolant clemència …

“el “ja-n’hi-ha-prou” serà el crit final quan diguem adéu a espanya”

Jo, Salvador Molins, ja he fet aquest pas i m’he censat al

CENS DE LA REPÚBLICA CATALANA INDEPENDENT

Sóc un català lliure! I junt amb els altres 102.339 catalans que fins avui ja han fet aquest pas de responsabilitat i d’alliberament, aquesta passa darrera d’unes altres passes, concretament el procés de Consultes, la Consulta del 9N, el Referèndum d’Autodeterminació de Catalunya, legítim, legal, vinculant, corresponsable entre tots nosaltres, ara arriba la passa de passa de l’apoderament, el no delegar la meva sobirania a ningú altre que a mi mateix, no vull que ni Puigdemont, ni Junqueras, per dir dos noms, em facin cap favor, no espero que m’ho facin ells, he de fer-ho jo! Sense demanar permís a ningú, sense esperar ordres de ningú!

Vaig votar, vam votar, vam guanyar, vaig guanyar, vam emetre un Mandat del Poble per al Poble, vaig emetre un Mandat del meu Poble per al meu poble, i ara tenim la INCIPIENT (que ja és i és vol manifestar) LA NOSTRA REPÚBLICA CATALANA INDEPENDENT! la nostra i la meva.

Qui no ho tingui clar que no ho faci, que no s’amoïni, que segueixi sent esclau d’Espanya, insultat d’Espanya, reprimit d’Espanya, subjugat, malmès, espoliat, multat, empresonat, … no cal que tingueu pressa els que dubteu o reboteu per despit o per sensació de fracàs o de sentir-vos enganyats per aquells a qui heu delegat i us han fallat com sempre.

Jo crec que els convençuts hem de tirar milles, caminar, engegar motors, edificar aquesta incipient República Catalana Independent. Els 97, 98, 99 , … Dos cents mil, … hem de començar i faria bé Puigdemont, Ponsatí, Comín i tots els altres comandaments d’inundar-nos de Consultes i altres tasques pertinents! Tenim ganes de marxa, … però sobretot no ens vingueu amb coses com anar donat voltes a la Monarquia de l’enemic del nostre Poble! Prou d’espanya! Lluny d’espanya! Ja! per favor! Volem respirar sense espanya!

Salvador Molins Escudé,

Consell Local de la República Catalana Independent, del CDR*BIC

Berguedans per a la Independència de Catalunya, 2002

Amics de Josep Espelt, Pere Esteve, Xirinacs, Mossèn Dalmau, Pare Hilari Raguer, … en la memòria.

PS1: Lleial a l’1-O, des d’un Consell Local del Territori. Censa’t al CxR.

PS2, Enllaços de rabiosa actualitat:

COM DESPERTAR LA VOLUNTAT ADORMIDA DEL POBLE – Mandat 1-O: Edificar la República Catalana Independent

Poble Saharaui

https://blocs.mesvilaweb.cat/empordaaccio/com-despertar-la-voluntat-adormida-del-poble/

Llengua

https://lagotacatalana.wordpress.com/2017/01/28/dt-31-regeneracio-linguistica-de-la-nacio-catalana/

https://simptomesindcat.blogspot.com/2019/06/regeneracio-linguistica-de-la-nacio.html?m=1

Regeneració Lingüística de la Nació Catalana:

https://slideplayer.es/slide/14102503/