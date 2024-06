L’Estelada al costat de la bandera dels EUA.

Gràcies Bruce Springsteen!

Com estàs?

—

Al costat de la Bandera de les Barres i les Estrelles dels EUA li pertoca posar-hi l’Estelada Catalana.

L’Estelada, la Senyera Catalana amb l’Estel Blanc, el símbol de la Llibertat, sobre fons blau, és el signe, el símbol i l’ensenya dels homes, les families i els grups de la Nació Catalana que ja són independents, encara esclaus però interiorment ja Independents, els que vam votar i els qui ens vau recolzar i encara som conscients i lleials al Mandat que el Primer d’Octubre de 2017 ens vam atorgar: Edificar, dia per dia i moment a moment, la ja incipient República Catalana Independent .

Pengeu l’Estelada, a les Festes, als Concerts, als jardins, al balcó, a les entrades de cada poble o ciutat, als llocs de preeminència de cada comunitat, no pas per als altres, pengeu-la sols per a vosaltres mateixos i pels vostres més estimats, perquè ja heu decidit ser independents, i per això vam votar el Primer d’Octubre de 2017 la Independència, amb coneixement de causa, guanyant el Referèndum d’Autodeterminació de Catalunya, vinculant, i per això vam declarar la DUI catalana aquell 27 d’octubre de 2017, pels qui estimeu i voleu lliures en la Catalunya plena i rica que de fa tants segles anhelem.

Pau, bé, llibertat i independència!

Infinites Gràcies Boss!

Salvador Molins Escudé, Consell Local de la República Catalana Independent, del CDR BIC. Cos Territorial per la Llengua, per la Nació sencera i per completar la DUI catalana.

[VÍDEO] Bruce Springsteen comença el concert a Barcelona en català: “Com esteu?” https://www.vilaweb.cat/noticies/video-bruce-springsteen-concert-barcelona-catala/

