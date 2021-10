Entorn de la greu notícia:

https://www.vilaweb.cat/noticies/commocio-a-lestat-frances-es-xifra-en-330-000-les-victimes-de-la-pedofilia-eclesial-des-del-1950/

L’Església Catòlica ha pecat: Li cal un bany d’humilitat, perdó i justícia, i sobretot reparació!

L’Església de Roma o Catòlica, s’hauria de plantejar una revolució radical permetent el matrimoni per als capellans que ho vulguin, la perfecció a vegades és enemiga del que és bo.

També hauria de permetre ordenar les dones, avui dia el contrari no té cap sentit. L’Església conscient de la duresa i dificultat de moltes situacions podria entendre el el divorci i l’homosexualitat.

Jesús va dir “jo he fet coses bones i grans, però vosaltres encara en podeu fer moltes més”.

Moisés donava sortida als casos de divorci, la duresa del cor dels homes segueix i seguirà sent sempre massa gran en multitud de casos.

“Misericòrdia vull !” -per sobre de tot-. Misericòrdia i abans de tot respecte. I no tapar-los els ulls davant de la realitat dura i molt sovint perversa.

L’Església Catòlica i Romana davant de la pedofília ha de ser totalment estricte. Ara, si no ho ha fet abans, ha de fer tot el possible per evitar-la, denunciar-los, i solucionar tots els casos sotmeten-los a la llei civil.

Salvador Molins i Escudé, CLR*CDR/BIC

Berga, Catalunya.

PS: Hem pecat contra Déu i contra tots vosaltres, hem destruït vides i persones, …

Com ho repararem?