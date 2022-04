L’ANC, el CxR i la Via Bàltica. Visquem la Llengua i visquem la Independència.

La Via Bàltica a Catalunya.

El full de ruta de l’ANC, el CxR i tots nosaltres, els catalans per la llibertat !

He llegit la notícia a la notícia d’avui a Vilaweb i en faig tres observacions personals.

Diu el full de Ruta de l’ANC …

A:

“El full de ruta assenyala que cal un organisme polític a l’exterior que assumeixi la coordinació estratègica del moviment d’alliberament nacional. En aquest sentit, els socis de l’ANC es comprometen a:

1 – potenciar el paper del Consell per la República i 2 – potenciar la cooperació entre tots dos organismes, 3 – especialment en el front internacional 4 – i fer créixer el nombre d’inscrits al Consell.”

B :

“I també diu el nou full de ruta:

Del text, en destaca la decisió de proposar una candidatura unitària independentista per a les eleccions espanyoles i, si no s’hi avenen, demanaran el vot en blanc o nul.”

C:

El document també manifesta la decepció amb els partits independentistes i les institucions nacionals, i lamenta que s’hagin diluït en l’autonomisme. Diuen que la Generalitat i el Parlament de Catalunya són “institucions captives, sotmeses, amenaçades i desgastades, que ni aprofiten el petit marge de maniobra que els queda per treballar per la independència”. És una crítica que estenen als batlles independentistes, …”

Comentari A:

Estic escarmentat de la manipulació que s’ha fet al llarg del procés dels conceptes “qüestió política i qüestió jurídica” per tant proposaria, si pugués en una futura ocasió, o ara mateix que tinguéssim com a concepte clar, en treure d’aquest paràgraf la paraula “polític” o afegir-hi la paraula “jurídic” o sigui “cal un organisme a l’exterior que assumeixi la coordinació estratègica del moviment d’alliberament nacional.” El CxR ha d’ésser, plenament, una institució normal, política i jurídica, allunyada de les urpes espanyoles però també de la nostra patològica auto censura. Fins ara hem volgut autoenganyar-nos intentant sortejar les traves espanyoles amb complicats jocs de mans amb aquests conceptes esmentats que ens traben i frenen el procés d’alliberament. Cal que superem aquests autoenganys polítics/jurídics i actuem, cada vegada més, sense por, amb fermesa i en conseqüència lleials al 1r d’octubre i a la DUI del 27 d’octubre de 2017.

Comentari B:

“una candidatura unitària independentista per a les eleccions espanyoles”? és un greu error que ens allunya una altra vegada de l’assoliment de la nostra Independència, l’ANC erra el tret de nou, una marrada més! Les eleccions que ens acosten de veritat a la independència no són les espanyoles sinó les eleccions al Parlament Català, per tant la gran coalició independentista ha de ser per a les eleccions catalanes i molt millor si en bandegem els partits politics incapaços de trencar amb espaÑa i que sempre acaben incomplint el que prometen. Així, doncs, fem com van fer els Països Bàltics després de la seva Gran Cadena, anaren a les eleccions tots els partits junts amb el Poble amb un sol capdavanter i un sol objectiu, fou la Via Bàltica, fou exitosa perquè jugaven amb el valor fonamental de la unitat per a la seva independència.

Comentari C:

Ha sigut bastant aclaridor descobrir que la Generalitat i el Parlament esdevenen institucions captives sota els efectes de la repressió i legislació espanyoles, a partir d’ara cal tenir-ho en compte a l’hora de definir i adequar les tàctiques i estratègia a seguir.

En resum de tot plegat:

1- Unitat per a la independència, tots els independentistes si anem junts aleshores sí que aixemplarem i unirem de nou molts catalans.

2 – l’ANC que no pari d’empènyer aquesta Via Bàltica per a les eleccions al Parlament Català: un sol capdavanter, un sol objectiu, un sol Poble

3 – Fem gran el CxR, censem-nos-hi. A la ja Incipient República Catalana Independent, amb les primeres institucions republicanes, de moment a l’exili, institucions polítiques i jurídiques, legítimes i legals catalanes, que emanen de la legitimitat del govern i el Parlament votats el 27-S, de les lleis de Transició Nacional i de la llei del Referèndum, del 1-O, del 27 d’octubre, …

4 –

Visquem la Llengua, no en baixem.

Visquem la Independència,

no l’abandonem.

Reafirmem el Mandat del Referèndum d’Autodeterminació de Catalunya

i completem el que manca a la nostra Declaració Unilateral d’independència

Salvador Molins Escudé, Consell Local de la República Catalana Independent del CDR BlC

PS: L’ANC, el CxR i la Via Bàltica. Visquem la Llengua i visquem la Independència.