La Trama Russa. Al CxR ja som 101.985 catalans lliures censats a la República Catalana Independent.

El començament del “Procés”

Quan Catalunya Acció va constituir-se com Organització política Independentista, entre novembre del 2004 i febrer del 2005, amb el seu objectiu precís de portar Catalunya a la seva Independència en aproximadament deu anys, enfocant-ne la data en l’any 2014, aleshores jo veia el MHP Mas com una mena de possible Korbatxof salvant totes les distàncies imaginables. Semblava que Mas intentava portar a la perfecció un sistema insalvable “l’autonomia dins l’estat espanyol”. Aquella frase bíblica atribuïda a Jesucrist “no he vingut a abolir la llei i els profetes sinò a portar-los a la perfecció” no és aplicable ni en el cas de Catalunya, ni ho fou en el cas de l’URSS, que fou el que intentà Mikail Gorbatxof, l’afable home de la taca al cap. Més d’una vegada he fet servir apartats i conceptes del llibre “Perestroika” per explicar i promoure la nostra Independència, és a les hemeroteques. Jo personalment crec que l’origen o la precipitació del “Procés” de recuperació de la independència dels catalans fou Catalunya Acció amb els seus actes, conferències, presentacions, fires de l’11 de setembre a l’Arc del Triomf, i en gran manera els múltiples anuncis a plana sencera i en color al diari Avui en dates precises com la de la gran Manifestació de les infraestructures del 2006. L’acte de presentació de Força Catalunya va ser un punt culminant al qual hi van assistir totes les patums potencialment independentistes. En aquell acte hi participaren persones de gran valor pel nostre futur, entre elles i primers de tot he d’esmentar-ne tres: Santiago Espot, president; Josep Castany, director general i Maria Torrents, consellera.

Salvador Molins Escudé, Consell Local de la República Catalana Independent, del CDR*BIC

PS1: https://www.vilaweb.cat/noticies/llibert-ferri-russia-dirigents-kgb/

PS2: Aquest cartell fou el cartell de Presentació de Catalunya Acció, l’any 2005.

PS3: La Trama Russa. Al CxR ja som 101.985 catalans lliures censats a la República Catalana Independent.

PS4: Catalunya Acció és una Organització Política l’objectiu de la qual és portar Catalunya a la plena Independència en 10 anys i il’lusionar els convençuts.