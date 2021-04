LA SOBIRANIA LLIURE NO ÉS A LA COLÒNIA SINÓ A WATERLOO. SIGUEM LLEIALS AL 1r d’OCTUBRE

NOU MISSATGE ” REPÚBLICA VIVA* ”

Catalans que a més de votar el 1r d’octubre i ser-ne conscients ho esteu reafirmant censant-vos al CxR i obtenint-ne així la ciutadania, sou i som una República viva! Incipient, que ja creix com un òvul fecundat, que és molt petita però és i es deleix per manifestar-se. Som una República feta de cèl·lules mare i nòduls -persones, grups, entitats, amics, … – a tot el territori de tota la nació. Cal que ens trobem i enllacem, coordinem i assagem la presència en els moments i els llocs vitals. Visquem la Independència. Reneguem del fet de la Colònia i del colonitzador. La nostra sobirania i el nostre cens sols són el de la República lliure a l’exili, de moment a l’exili i al nostre interior. Aquest convenciment es fruit de la nostra decisió i determinació en participar com ciutadans lliures de Catalunya en el Referèndum Vinculant d’Autodeterminació de Catalunya del 1r d’octubre de 2017. Votat i guanyat. Aquest és el mandat que s’en desprèn “Estat Català en forma de República”, la tasca a que estem disposats d’edificar la República Catalana Independent, des d’aleshores en cada moment. Les primeres columnes que la sostenen i en les que hem de tenir una cura preferent són la Llengua, la Nació, la Història, els territoris i la seva gent. Prenem-ne consciència i persistim. Poble català, aixeca’t i camina! Viu la Independència! Espiritualitza la Independència! Trenca la submissió i emprèn el camí de l’alliberament. No esperem els indecisos i els retardataris, quan es despertin ja vindran, i si no … bon vent i barca nova.

Salvador Molins, Joan Sabata, Josep Vilalta, … Consell Local de la República Catalana Independent, del CDR*BIC, Berguedans per a la Independència de Catalunya, 2002. Amics de Pere Esteve, de Josep Espelt, … en la memòria.

PS 3: CENS DE LA REPÚBLICA CATALANA (CxR) ACTUALITZAT

JA SOM 94.281 els censats lliures a la República Catalana Independent.

Cada dia augmenten el nombre de censats al Registre Ciutadà del Consell per la República, un degoteig imparable de persones que volen esdevenir ciutadans de la nova República que estem edificant i institucionalitzant de moment a l’exili de Waterloo, per allunyar-nos de les urpes espanyoles i així poder actuar lliures i de forma permanent.

