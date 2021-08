La premonició “El món serà Català o Talibà” (Clinton) __ El Mandat 1-O: Controlar, enxarxar i institucionalitzar el territori. La lliçó: JR Resina. Som 98.439

No esperem els dubtosos ni els encantats, els que s’excusen amb partidismes que no hi han de ser, no esperem els retardataris i molt menys els immigrants perpetus, veritables colonitzadors, fem via! Avancem! Si som … siguem! PS 3:

L’11S – TOTS A BARCELONA

L’1 D’OCTUBRE, REAFIRMEM EL MANDAT:

Edifiquem dia dia la República Catalana Independent

EL 27 D’OCTUBRE comprometem-nos en completar la DUI.



PRESENTAR-NOS TOTS JUNTS A LES PROPERES ELECCIONS CATALANES PER A COMPLETAR LA DUI I FER EFECTIVA LA NOSTRA INDEPENDÈNCIA COM HO FEREN ELS PAÏSOS BÀLTICS:

People hold hands and Latvian flags as they participate in a human chain at Baltic Way near Riga August 23, 1989. Runners left Lithuania and Estonia on August 22, 2009, for neighbouring Latvia to start events marking the 20th anniversary of a 600 km (375 mile) human chain that showed the Balts’ wish to regain their independence from the Soviet Union. More than two million people in the Baltic countries of Estonia, Latvia and Lithuania joined hands in one of the biggest mass protests seen against the former Soviet Union and demanded the restoration of independence. Picture taken August 23, 1989. REUTERS/Ints Kalnins/Files (LATVIA POLITICS ANNIVERSARY IMAGES OF THE DAY)[/caption]