La Llengua necessita la nostra atenció, donem-li. Tots a l’una, parlants, professionals i sobretot polítics. Parla, Cinema, Etiquetatge, … Assegurem-li el present i el futur.

La salut, la llengua, el planeta, la humanitat:

Una opció per salvar tota una legislatura, per salvar Catalunya:

Ajudar la Llengua Catalana al cent per cent, fer tot el possible per augmentar-ne l’ús i assegurar-ne el present i el futur.

Els catalans com a Poble i Nació en aquests moments per diferents motius econòmics, tecnològics i científics no podem anar a Mart ni a la Lluna, però fer tot el que puguem per ajudar el català, la nostra llengua, sí que ho podem fer!

La nostra llengua és el fonament de Catalunya i de la catalanitat sencera.

Necessitem un gran pacte entre tots els parlants de la nostra llengua per fer el possible per assegurar-ne el futur. Un pacte entre parlants, professionals i polítics.

Som tan rucs que no en siguem capaços?

Nacionalment, humanament, la Llengua és el nostre valor més gran, al costat de la vida i la llibertat.

Siguem-ne responsables! Res és impossible catalans!

Salvador Molins, Consell Local de la República Catalana Independent, del CDR*BIC

PS 1: En aquesta nova legislatura … salvar el català, salvar Catalunya i la nostra Independència.

PS 2: “La consellera Garriga demana als grups parlamentaris consensuar un Pacte nacional per la llengua i reitera el compromís que Cultura arribi al 2% del pressupost.

Notícia extreta de LaRepública

La consellera de Cultura, Natàlia Garriga, ha anunciat aquest divendres que des del Departament de Cultura impulsaran la Llei de drets culturals que “reconegui el dret essencial d’una persona a l’expressió cultural i a tenir accés a la producció cultural del país”. Així ho ha anunciat Garriga en la seva primera compareixença en la Comissió de Cultura del Parlament. Garriga ha anunciat també una nova Llei de patrimoni cultural català i un protocol contra violències masclistes en equipaments culturals, que Cultura elaborarà amb el Departament d’Igualtat i Feminismes. La consellera ha fet també una crida als grups parlamentaris per consensuar un Pacte nacional per la llengua. Garriga ha reiterat el seu compromís d’arribar al 2% del pressupost.

Garriga ha manifestat que el model català de política lingüística necessita “una revisió a fons” i ha indicat que “cal avançar cap a un model plurilingüe autocentrat i reforçar la seguretat lingüística de les persones”. En aquest sentit, ha dit que han augmentat el rang de la direcció general de política lingüística i l’han convertit en secretaria de política lingüística. “Necessitem que tots els grups parlamentaris us comprometeu amb la diversitat i la riquesa lingüística d’aquest territori, i per això us estenem la mà per col·laborar en aquest Pacte Nacional per la Llengua”, ha manifestat.

https://www.larepublica.cat/noticies/politica/la-consellera-garriga-demana-als-grups-parlamentaris-consensuar-un-pacte-nacional-per-la-llengua/

PS 3: La Llengua necessita la nostra atenció, donem-li. Tots a l’una, parlants, professionals i sobretot polítics. Cinema, etiquetatge, … Assegurem-li el present i el futur.

PS 4: Regeneració lingüística de la Nació Catalana: (i tots els altres enllaços)

https://simptomesindcat.blogspot.com/2021/01/enllac-immersio-linguistica.html

PS 5: Llengua i descolonització:

https://blocs.mesvilaweb.cat/smolins9/llengua-i-descolonitzacio-2/

