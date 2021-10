La Independència de Catalunya és més aprop. Colonitzadors fora de Catalunya

L’espai de cooperació judicial europeu és vist més com una amenaça per a una sobirania a estatal que no com una oportunitat.

Extret de Vilaweb:

https://www.vilaweb.cat/noticies/espanya-euroordres-llarena-puigdemont-boye/

“L’estafa de les euroordres”

La visió del fracàs de les euroordres que tenen el Suprem, el TC i la fiscalia és subscrit i amplificat per una part de la premsa espanyola. El Mundo hi dedica l’editorial, amb el titular “L’estafa de les euroordres“. Serveix per a bastir el relat que el Suprem ha anat fent córrer d’ençà de l’alliberament de Puigdemont a Sardenya: que la culpa és de l’advocacia de l’estat i, per tant, del govern espanyol, per haver dit al TGUE que les euroordres estaven suspeses. “No podem oblidar que l’executiu de Pedro Sánchez ha abandonat Llarena, la tenacitat el rigor del qual són exemple d’esperança en la vigència de l’estat de dret i de les institucions democràtiques […]. No ha dubtat a utilitzar l’advocacia de l’estat perquè, tot mentint al Tribunal General de la UE sobre la vigència de l’euroordre, Puigdemont pugui continuar en llibertat.”

I hi ha la incomprensió sobre el comportament de les altres jurisdiccions europees en contraposició amb l’espanyola: “No hi haurà gaires espanyols que puguin mantenir la confiança en els instruments de cooperació judicial entre països que comparteixen els membres de la UE, com és el cas de les euroordres.” Encara més, perquè hi ha el temor que tot plegat esdevingui “una amenaça real”, és a dir, que el president torni a l’estat espanyol, que l’estratègia de lluita judicial a l’exili trenada per l’advocat Gonzalo Boye i el seu equip culmini finalment. “Els advocats del pròfug han sabut trobar (gràcies a l’ús retorçat de la llei) les escletxes legals perquè Puigdemont continuï gaudint d’una llibertat prestada”, diu El Mundo. I conclou: “Seria demolidor per al nostre país que es fessin reals les amenaces de Boye sobre una possible entrada a Espanya de Puigdemont emparat en la immunitat de l’eurocambra. Ningú no té cap dubte que, o bé es fan reformes per a fer efectives les euroordres, o la col·laboració comunitària contra la delinqüència i el crim continuarà essent una quimera.”

I encara una altra mostra, a l’editorial de l’ABC: “La UE no solament té insuficiències com a unió en l’àmbit econòmic, el polític i el social, sinó que també comença a ser incongruent en l’aspecte jurídic […]. L’euroordre és un nyap ple de forats, i delinquir surt de franc si aconsegueixes de fugir dels teus delictes amagat en un maleter.”

Finalment, aquest mateix diari fa una reflexió que és al nucli de la desorientació espanyola, perquè revela que l’enfocament d’aquests mitjans (i del Suprem) és que l’espai de cooperació judicial europeu és vist més com una amenaça per a una sobirania judicial estatal –que sobre el paper dels tractats pràcticament ja no existeix– que no com una oportunitat. “Es dirimeix si cada estat té prou potestat per a jutjar els seus ciutadans, i això és massa. I mentrestant, s’alimenta la sospita que el nostre Tribunal Suprem no és independent ni imparcial, sinó un òrgan repressiu i antidemocràtic que s’ha obsessionat a jutjar Puigdemont sense drets ni garanties. En realitat, tot forma part d’un procés general d’embogiment amb el qual Europa es presenta com una esmena a la totalitat contra si mateixa.”