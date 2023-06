La immigració, una de les Caixes de Pandora Catalanes:

Tots els estats limiten la immigració. Són tots d’extrema dreta?

“Com que els catalans no tenim poder de decisió sobre les nostres fronteres, podem menystenir els compromisos morals que prenen totes les societats …”

Josep Sala i Cullell 08.06.2023 – 21:40 @SalaiCullell Els sis regidors que Aliança Catalana ha aconseguit a Ripoll han tornat a obrir el debat sobre l’existència de l’extrema dreta a casa nostra, i si això contamina tot el moviment independentista (els cent vint-i-quatre regidors de Vox a tot Catalunya no han creat cap polèmica, perquè els castellans poden votar allò que vulguin sense haver-se de justificar). Si mirem el conjunt del país, obtenir un grapat de regidors a Ripoll i a Vic és un resultat ben minso, però és un avís d’un descontentament social que es va covant a moltes ciutats i pobles. …”

Salvador Molins sobre l'AC i Sílvia Orriols de Ripoll:

09.06.2023 | 04:48

Molt d’acord amb tots vosaltres, llevat d’igualar la Orriols i l’Anglada.

Aquest comentari que enganxo ací l’havia fet per contestar en el darrer d’aquests editorials de Partal, però és igualment vàlid:

Unes paraules,crec desafortunades que Josep Costa havia dedicat a l’anomenada extrema dreta catalana, AC suposo, ja que per a mi Vox i la gent que han votat Vox no són de cap manera catalans sinó enemics acèrrims de Catalunya.

Perquè així sempre ho crec i ho practico, aquestes paraules les giro i encaro enfront Espanya i l’espanyolisme.

Per a mi, la fórmula d’èxit per no parlar ni amb Espanya ni amb els espanyolistes és exactament semblant a la de Costa, però de cap manera dirigida a Sílvia Orriols.

“Per tal de combatre de manera eficaç l’Espanya de sempre, el primer que cal és poder-la identificar bé, i aïllar-la. Cal un cordó sanitari per tal que tothom tengui clar on comença i on acaba el seu espai. Però sobretot el que cal és no fer-los el joc. No parlar d’ells ni amb ells, ni dels temes que volen ells. Quan se situen al centre del debat estan començant a guanyar.”

Quan es tracta de Catalunya, tan li fa es diguin PP, PSOE, Ciudadanos, o Vox, tots són iguals, són l’Espanya genocida.

Hi ha, però, poques i honorables excepcions com aquest xicot de Madrid que l’han condemnat a quatre anys de presó i com el senyor Cotarelo.

Per a completar la DUI i assolir implementar la nostra independència necessitem molts Joseps Costa, alguns Partal i també la gent com Sílvia Orriols i demés patriotes convençuts i alguns de ben rabiuts.

No calen cordons sanitaris entre nosaltres, sinó tan sols col’laboració i respecte mutu.

Jo crec que l’objectiu de Sílvia Orriols no és odiar els immigrants sinó despertar els catalans dels perills de la immigració que rebem sense condició ni control de cap manera. També ens alerta del nostre bonisme descontrolat, de l’obsessió que tenim en intentar evitar el conflicte. De les injustícies que cometem contra la nostra gent, families, escolars, desfavorits, contra el dret a la llengua dels catalans.

Jordi Sanahuja

09.06.2023 | 04:44

Aquest és el sentit comú i sobre aquesta base és pot construir una política d’immigració coherent. Però si us plau a l’Anglada no l’ha defensat ningú. Com diu Bagant, no el possis en el mateix sac que l’Orriols.

Josep Espinosa

09.06.2023 | 02:30

Als de les llumenetes de ” volem acollir ja ” els haurien de preguntar quina gent volen acollir , si del ponent i sud peninsular anticatalans i ” a por ellos ” , o de quina procedència …

Abans d’això, a òst…. els haurien d’expulsar de Cat. , per insensats .

Què volen ? vint milions d’habitants a Catalunya ? I de quina condició ? Atracadors , lladres , violadors , violents , que odien la llengua catalana …..

God save the Sílvia Orriols .

Maria Angels Fita

08.06.2023 | 23:26

Si no acceptem debatre sobre aquest tema i continuen els atacs contra la Orriols, aplicant-li estúpids cordons sanitaris, els tres partits “independentistes” ja han begut oli.

I certa premsa, també.

Marta Prats

08.06.2023 | 22:44

Sí, senyor! Això és un bon article i no els darrers editorials del director de Vilaweb.

Jaume Caralt

08.06.2023 | 22:41

És més perillosa l’extrema incompetència dels governants que no pas aquests altres.

Frederic Varela

08.06.2023 | 22:38

Una bona reflexió, que contrapesa l’editorial d’ahir del director de VilaWeb i que apuja un grau la pluralitat del diari.

En general els catalans no som xenòfobs de mena, però tampoc som idiotes, ni tampoc cecs. La gran majoria hem vist com el fenomen de la immigració ha anat canviant de manera accelerada el nostre entorn, els nostres barris, la convivència, la prestació dels serveis essencials i l’ús de la nostra llengua, cada cop més arraconada en els grans nuclis urbans. I ja no parlem d’actes incomprensibles com els atemptats gestats a Ripoll, lligats al fanatisme religiós. Davant d’això, és humà i comprensible la sensació d’incertesa i d’inseguretat en el futur. Això és xenofòbia? Jo més bé en diria instint de supervivència en qualsevol comunitat humana. I davant la situació, girem els ulls i l’oïda cap als nostres polítics, però no veiem ni escoltem cap resposta des de les seves torres de marfil. I llavors, ai las!, apareix algú que articula respostes i solucions, encertades o no, però que són com una fusta per a un nàufrag al mig de l’oceà.

Si a tot Europa els polítics d’esquerra, de centre i de dreta no són capaços d’articular respostes i solucions, el gran buit que deixen en aquest tema serà ràpidament omplert per personatges com els Albiol i Orriols a casa nostra o d’altres infinitament més inquietants per les seves temptacions totalitàries, com l’Orban a Hongria o en Morawiecki a Polònia.

Susanna Herce

08.06.2023 | 22:07

Conec molta gent que, en petit comitè (perquè el tema és tabú) es mostren angoixats per una immigració descontrolada, mal gestionada (cosa que no reconeix cap polític) de la qual no se’n pot parlar.

Cap d’aquestes persones es negarien a acollir refugiats per raons diverses (guerres, ser del col.lectiu LGTB, dissidents polítics, activistes perseguits..) Al contrari.

Tampoc els amoïna que siguin africans, orientals o de qualsevol altra procedència.

El que espanta és l’arribada de grans quantitats de persones, la immensa majoria enganyades per màfies que els asseguren que aquí les llambordes són d’or (l’expressió és d’una ex alumna gambiana), i després es troben que ni es fàcil trobar feina, ni els salaris donen per gaire (els salaris dels autòctons tampoc)

I encara espanta més la manca de control, que permet que, entre ells, s’hi barregin tipologies perilloses, com ara fanàtics religiosos. I tot això passa dins un territori petit, de cultura perseguida per totes bandes i cada cop més desprotegida que a cada bugada perd un llençol.

Parlar de la “màfia siciliana” no significa que creiem que tots els sicilians siguin mafiosos. Parlar de racionalitzar la immigració, i que els nouvinguts han de mostrar un grau de coneixement i respecte per la llengua, la cultura i normes de convivència de Catalunya, no significa que siguem racistes o feixistes.

Però no se’n pot parlar. I cada cop serà més difícil un debat serè. Més aviat anem directes a veure qui la diu més grossa.

Josep Maria Bagant

08.06.2023 | 21:55

Estic d’acord amb quasi tot. llàstima de la llufa final posant al mateix sac l’Anglada i l’Orriols.

Anna CASACUBERTA

08.06.2023 | 21:34

Totalment d’acord amb el text exposat.

PS1:

Tots els estats limiten la immigració. Són tots d’extrema dreta?

https://www.vilaweb.cat/noticies/limiten-immigracio-extrema-dreta/

PS2:

Doncs, va, parlem de l’extrema dreta i de periodisme. (Vicent Partal)

https://www.vilaweb.cat/noticies/doncs-va-parlem-de-lextrema-dreta-i-de-periodisme/

PS3: Un altre comentari de Salvador Molins:

Comentari de Salvador Molins de Berga.

Ben d’acord: “Però hi insisteixo, entrevisteu-la, si us plau. A ella i als de l’FNC. Si no voleu us acabareu veient arrossegats a fer-ho algun dia per què queda clar que la riera porta aigua. O sia que és qüestió de temps, i més veient el patetisme dels periclitadíssims partits “independentistes”

Tinc referències de fa anys de la Sílvia Orriols i sé del seu independentisme a totes. Té cinc fills i crec que no rep subvencions abusives. A part de cuidar la família ara fa política. Aquesta dona no para de lluitar i parla clar

Tenim un problema, amaguem el cap sota l’ala i també en tenim un altra de més gros, no som amos de casa nostra i ens envien immigració com a arma llancívola per acabar de destruir-nos.

Com a Poble només ens pot salvar un miracle i la llengua també, que tinguem sort.

La Sílvia Orriols no és el dimoni, escoltar-la una mica no ens faria cap mal. És clar que destapa la caixa dels trons.

Visquem la Llengua, visquem la Nació sencera, visquem la Independència, són indestriables.

Fem de Catalunya una República Catalana Independent, bona i justa.

Com a persones la gent necessita trobar sortides vitals o professionals a les seves necessitats, però com a País està clar que Catalunya no pot acollir tothom.

Veig amb bons ulls aquella líder sudanesa que promovia entre la seva gent quedar-se al Sudan per a reconstruir el seu pais.

Hi hauria d’haver una norma internacional que facilitaria molt les coses, ja ho deien els nostres pares i avis, “allà on vagis fes com vegis”, exigir a tots els immigrants que sense renunciar als seus valors íntims i familiars cal que s’integrin als llocs i terres que els acullen, Si això és complís tot seria més fàcil i just.

No és just ni bo tot allò que fa realitat allò que la saviesa popular ens recorda “de fora vingueren i de casa ens tragueren”.

Amagar els problemes no aporta solucions

Entrevisteu Sílvia Orriols!

És cert? Hem de permetre que els animals pateixin a l’escorxador, per culpa de la mentalitat, religió o costum de gent que han vingut de fora de la nostra terra i nació?

Si tinguéssim dignitat i clarividència això i altres sotmetiments a voluntats alienes no ho permetríem.

Salvador Molins Escudé, Consell Local de la República Catalana Independent, del CDR BlC.