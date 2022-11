La gallina vol la Llista Cívica i diu “Prou”!

La gallina diu que no!

1r

“Indignitat d’alguns catalans i enganys d’Espanya i els espanyols”

La Serret, aquesta, demana permís al carceller Llarena, per poder governar com a Consellera d’Exteriors, amb l’objectiu clar d’anar contra els països que podrien reconèixer la República Catalana Independent, essent imputada co ho era la Borràs, però la Serret saltant-se les mateixes lleis i normes que ER i CUP defensaven. Vergonya!

Ací es veu com Serret és una traïdora que s’ha venut a l’enemic de Catalunya!

Laura Borràs plena de dignitat és traïda per Esquerra Republicana i per la CUP.

Ambdues formacions tenen les “mans netes” sols quan els convé, un cop haver expulsat la Presidenta legítima del Parlament Català permeten que la Serret i la Gabriel, vagin a llepar el cul a Llarena i s’arrosseguen com cucs davant d’ell.

No mereixen el vot de cap català digne!

2n

Això és matar la gallina dels ous d’or. Sempre ho han fet així.

No crec que anar creixent i creixent sigui el que ens convingui als catalans.

Com més treballadors venen des de fora es va diluint la nostra sobirania i la nostra llengua i identitat. França, Europa i Espanya són grans … Tothom hi quep!

Com es diu en l’entrevista, nyordia vol lligar-nos a altres autonomies espanyoles, però a cap dels Països Catalans, amb aquests no podem ni parlar amb la nostra llengua comuna.

Un exemple clar és l’enredada dels Jocs olímpics d’hivern. Un altre exemple l’aeroport de Barcelona. Tot de jugades per sotmetre’ns, i lligar-nos de mans i peus. Diners que ens roben cada dia i ens els ofereixen de forma limitada i insuficient a canvi de la nostra identitat i sobirania, … Doncs, sabeu què? -que se’ls fotin allà on els càpiguen!

Així doncs, “La gallina ja ha dit que no, visca la revolució!”

Catalunya plena de gent i buida de diners, treballant com beneïts i engreixant nyordia amb els seus impostos, doncs no!

Ni aeroport, ni Jocs olímpics d’hivern, ni fons europeus, sols la República Catalana Independent.

“Només es perden les causes que s’abandonen!”

Lleials al Mandat de l’1-O, completem la DUI i implementem l’independència.

Mai ens donaran la clau!

Mai ens respectaran la llengua!

Qui s’ho cregui ho té clar!

Sols la Independència ens farà lliures i catalans i aquesta llibertat plena no té la donen, es pren!

Salvador Molins Escudé, Consell Local de la República Catalana Independent, del CDR BlC

PS1:

La Cambra de Barcelona considera que els 900 milions pactats per ERC són el 2% del dèficit històric:

https://www.vilaweb.cat/noticies/cambra-barcelona-considera-900-milions-pactats-erc-no-aporten-diners-extra/

PS2:

Ahir vam veure com la Ministre de Defensa Margarita Robles titllava l’informe Pegasus de l’Eurocambra de pures especulacions i al mateix temps la deriva de la Consellera Serret a Exteriors …